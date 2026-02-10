荷物を減らせる2in1タイプ！ストラップにも充電ケーブルにもなるUSBケーブルショルダーストラップを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、ショルダーストラップとして使えるほか、充電ケーブルにもなる2in1のUSBケーブルショルダーストラップを新発売いたしました。



ショルダーストラップがUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート対応の充電ケーブルに早変わりする“2in1”仕様のストラップです。直径約6mmの丸ひもを採用し、日常使いでも肩が疲れにくい軽量スリム設計にしました。スマートフォンケースにストラップホールがない場合でも、高耐久のステンレス製シートを挟み込むことで使用できます。ストラップの長さは最大1.5mまで調整可能です。ストラップの両端にはキャップ付きのUSB Type-C(TM)コネクターを備え、AC充電器やモバイルバッテリーと組み合わせることでスマートフォンを充電できます(最大60W・20V/3A)。カラーは服装やシーンを選ばず使えるアースカラーの4色をご用意しました。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/1332e5d6a91fb97f2a4a8ef3fae7e602fa043b3e

これ1本で2役！ショルダーストラップにも充電ケーブルにもなる

- スマートフォン用ショルダーストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。- 自然になじみ、服装やシーンを選ばず使えるアースカラーを採用しています。※耐荷重は約2.5kgまでです。機器本体は250g以下のものをご使用ください。※本製品は防水構造ではありません。雨天時や水がかかるところで使用しないでください。▲ ブラック、カーキ、ベージュ、ホワイトの4色をラインアップ

長さ調整が可能、軽い丸ひもで疲れにくい「ショルダーストラップ」

- ストラップとして使用すると、スマートフォンを肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐに操作できます。- 両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。- 直径約6mmの丸ひもを使用。取り回しが良く、毎日使いにちょうどいい軽さです。- ストラップは最長約1.5mまでお好みの長さに調節できます。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるもので、幅12mm・高さ6mm以上開口しているものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。▲ ストラップはお好みの長さに調節可能▲ カラビナ付きで簡単にストラップとの着脱が可能

コネクターキャップを外せば、「充電ケーブル」に早変わり！

- 充電ケーブルとして使用する際は、モバイルバッテリーなどに接続することでどこでも充電が可能です。- お出かけや出張などの外出時に、ストラップと充電ケーブルを2つ持ち歩く必要がなく、荷物を軽量化できます。- 最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です(※1)。- 紛失しにくいケーブル一体型キャップで、持ち運び時のホコリから端子をしっかり守ります。- 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。- サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。※USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・モバイルバッテリー・AC充電器などにのみ対応しています。※本製品にはAC充電器は付属していません。※1：ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。▲ ストラップがモバイルバッテリー用の充電ケーブルになる▲ お部屋ではAC充電器を使った充電に使える▲ キャップを外せば、USB Type-C仕様の充電ケーブルに早変わり▲ 両端のコネクターを保護するケーブル一体型のキャップ付き

耐久性の高いストラップホールシートが付属

- ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。- ストラップホールシートは、ステンレス製で通常製品の約4倍の耐久性があります(※1)。※1：当社従来品P-STSDH2LR04BKとの比較▲ 耐久性の高いステンレス製のストラップホールシート▲ ケースのケーブル穴を通して挟み込むだけでOK

主な仕様

※詳しい仕様については製品情報ページをご覧ください。

- コネクター形状：USB Type-Cプラグ - USB Type-Cプラグ- 対応機種：USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど- 材質：ショルダーストラップ：ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート：ステンレス・亜鉛合金- サイズ：ショルダーストラップ：全長約1.5m(コネクター含まず)、ストラップホールシート：幅約45×厚み約0.2×高さ約23mm- ケーブル太さ：径約6mm- 規格：Hi-Speed USB(USB2.0)、対応電圧/電流：最大20V/3A(60W)- 耐荷重：約2.5kgまで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。- 内容物：USBケーブルショルダーストラップ×1、ストラップホールシート1口タイプ×1※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

〈ブラック〉

型番：P-STSDH1CC06BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STSDH1CC06BK.html

〈カーキ〉

型番：P-STSDH1CC06KH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STSDH1CC06KH.html

〈ベージュ〉

型番：P-STSDH1CC06BE

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STSDH1CC06BE.html

〈ホワイト〉

型番：P-STSDH1CC06WH

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-STSDH1CC06WH.html

