三菱重工サーマルシステムズ、北川景子さん出演の新TV-CMが完成　～静かで幸せなひとときを表現した「うたた寝」篇を放送中～

三菱重工業株式会社

◆ コンセプトである“世界を熱で過ごしやすく”を家庭での静かで幸せなひとときとして表現

◆ 空調機で快適な室内環境と省エネ性能を訴求し、1月23日（金曜）から放送中

「うたた寝」篇

三菱重工グループの三菱重工サーマルシステムズ株式会社（社長：伊藤 喜啓、本社：東京都千代田区、以下、三菱重工サーマルシステムズ）は、俳優の北川景子さんを起用したテレビ・コマーシャル（TV-CM）の新バージョン「うたた寝」篇を、1月23日（金曜）から一部地域を除く全国で放送しています。また、家庭からビルや工場、地域冷暖房、自動車、コールドチェーンまで幅広い分野で活躍する製品を紹介する「未来のエンジニア」篇の放送を2月20日（金曜）から開始します。

近年は空調機に対する快適性や省エネ性のニーズが一層高まっています。三菱重工サーマルシステムズは、こうした市場ニーズに応えるべく、清潔性や省エネ性を高めることで、より快適な環境を実現してきました。このTV-CMでは、「清潔、快適で省エネ」な空間に、読書をしていた北川さんが、ついうたた寝をしてしまうシーンをご覧いただけます。

三菱重工サーマルシステムズのホームページ(https://www.mhi-mth.co.jp/cm/)では、このTV-CM本編だけでなくメイキング映像を公開するほか、公式SNS（X(https://x.com/mhi_mth_japan)、Facebook(https://www.facebook.com/mhi.mth.japan)）で広告・PR活動を展開していきます。

また、三菱重工業株式会社でも1月1日（木曜）より「技術をつないで、世界を動かせ。(https://www.mhi.com/jp/news/260106.html)」をテーマに北川景子さんを起用したテレビCMを放映中です。三菱重工グループは、今後も当社グループの製品や事業の理解促進を図るとともに、ブランドイメージの向上に取り組んでいきます。

■TV-CM概要

1.タイトル 「うたた寝」篇

2.出演 北川 景子

3.放映開始日 2026年1月23日（金曜）

4.放送エリア 全国（一部地域を除く）

5.CM関連URL 「うたた寝」篇 15秒：リンク(https://www.youtube.com/watch?v=jB4hjMFrO8o)

「うたた寝」篇 30秒：リンク(https://www.youtube.com/watch?v=m5XdffiiF9s)

メイキング映像：リンク(https://www.youtube.com/watch?v=rPuQGsNCLD8)

6.製品関連URL ビーバーエアコン Sシリーズ

https://www.mhi-mth.co.jp/customer/room/s/

1.タイトル 「未来のエンジニア」篇

2.放映開始日 2026年2月20日（金曜）

3.放送エリア 全国（一部地域を除く）

4.CM関連URL 「未来のエンジニア」篇 30秒：リンク(https://www.youtube.com/watch?v=LaVizERhlqs)

「未来のエンジニア」篇 長編：リンク(https://www.youtube.com/watch?v=z2ytMEUsEKI)

5.製品関連URL 三菱重工サーマルシステムズ 事業紹介

https://www.mhi.com/jp/group/mth/business

■TVCMストーリー

【うたた寝】篇

リビングのソファで心地よさそうにうたた寝をしている北川さんのシーンから始まります。

AQオゾンクリーン運転で清潔を、AI自動快適運転で省エネを叶えてくれる三菱重工サーマルシステムズの空調機によって、お部屋が「いい空気」に包まれています。

清潔感のあるくつろげるお部屋で静けさに身をゆだね、うたた寝をしていた北川さんが目を覚ますと、伸びながら深呼吸をして、つい「気持ちいい」と心の声がこぼれる様子を描いています。

■CMエピソード

某日、お天気もよく柔らかな陽光が差し込むスタジオで撮影が行われました。

今回のCMでは北川さんがお家で気持ちよくくつろぐ姿を描いており、上品かつ、いつもよりラフな姿で登場されました。特にソファでうたた寝をする演技では、北川さんの寝顔がとても幸せそうなひとときを物語っており、撮影現場は和やかな空気に満ちていました。

グラフィック撮影では、穏やかな表情から少しクールな表情まで、臨機応変に演じ分けられている姿も印象的です。

撮影中はスタッフと楽しそうに会話されていた北川さん。本編では見ることのできない、自然体の笑顔溢れる北川さんの姿もメイキングでお楽しみいただけます。