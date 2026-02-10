カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」に DJI・HASSELBLAD・PGYTECH が出展
株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）が正規販売代理店をつとめる DJI（ディージェイアイ）、日本総代理店をつとめる HASSELBLAD（ハッセルブラッド）と PGYTECH（ピージーワイテック）が、2026年2月26日（木）から3月1日（日）までパシフィコ横浜で開催される、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」に出展いたします。
最先端の技術を搭載したDJIドローンの展示をはじめ、最新のアクションカメラやハンドヘルド、圧倒的なディテールと色表現を実現するHASSELBLADのカメラ&レンズ、ユーザーニーズを叶えるプロダクトが人気のPGYTECHのカメラバッグやカメラアクセサリーを、各ブースにてタッチ＆トライでご覧いただけます。来場者限定のノベルティやプレゼント企画を実施しますので、ぜひブースにお立ち寄りください！
CP+2026 概要
日程： 2026年2月26日（木）～3月1日（日） 10:00～18:00
※初日の10:00～12:00はプレス関係者および特別招待者のみ
※最終日のみ17:00まで
会場： パシフィコ横浜
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
公式サイト： https://www.cpplus.jp/ （事前登録制）
特設サイト：https://sekidocorp.com/cp2026/
DJIブース[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_1_a730bb1effeb7c25fd02d34175ec7450.jpg?v=202602100151 ]
DJIブース トークイベント（敬称略・順不同）
Kiona
Creative Director / Producer
Natsuka
Creator / Model / Actress / Designer
CALEN(カレン)
シンガーソングライター/コンテンツクリエイター/インフルエンサー など
鈴木 教郎
株式会社DRONE47 CEO
小野 博之
株式会社DRONE47 CTO
Yuu’s adventures
Photographer／Videographer
ぞのさんっ
CREATEEJAPAN株式会社ファウンダー
さいとう夫婦
旅とキャンプの映像クリエイター
藤本 皓己
株式会社テックドローン代表取締役／ドローン塾グループ代表
SKYFISH
ドローンオペレーター / フォトグラファー
toshibo
廃墟写真家
海野 友昭
ROH代表
※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_2_d75bb69dd93deb78e38b9969ef5f797d.jpg?v=202602100151 ]
HASSELBLADブース[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_3_aac7769dbd03dfdb038703a8d8469044.jpg?v=202602100151 ]
HASSELBLADブース トークイベント（敬称略・順不同）
佐藤亮太
写真家
西尾豪
フォトグラファー
※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_4_6773eb89f5a2915772fd3ca5c628fe85.jpg?v=202602100151 ]
PGYTECHブース[表5: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_5_d36e231e6f313fff61e814556cd5231f.jpg?v=202602100151 ]
PGYTECHブース トークイベント（敬称略・順不同）
深瀬和広
フォトグラファー・YouTube「アルファホビー部」
岡本浩孝
フォトグラファー／YouTube「アルファホビー部」
Katsuyuki Miyanishi
Videographer／ Representative of Cre8Club
Yuu’s adventures
Yuu’s adPhotographer／Videographerventures
millioneonうえでぃー
映像クリエイター
エムスタ
映像クリエイター・フォトグラファー
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_6_e6f85cbb547b8f3085affb9cab07e7db.jpg?v=202602100151 ]
【セキドについて】
日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。また、HasselbladやPGYTECH、HOBBYWING、HOTOといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめております。
［コーポレートサイト］
https://sekidocorp.com/
［セキドオンラインストア］
https://sekido-rc.com/
［DJI認定ストア 東京虎ノ門］
https://sekidocorp.com/toranomon/
［DJI認定ストア 福岡博多］
https://sekidocorp.com/hakata/
