カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」に DJI・HASSELBLAD・PGYTECH が出展

株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）が正規販売代理店をつとめる DJI（ディージェイアイ）、日本総代理店をつとめる HASSELBLAD（ハッセルブラッド）と PGYTECH（ピージーワイテック）が、2026年2月26日（木）から3月1日（日）までパシフィコ横浜で開催される、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」に出展いたします。

最先端の技術を搭載したDJIドローンの展示をはじめ、最新のアクションカメラやハンドヘルド、圧倒的なディテールと色表現を実現するHASSELBLADのカメラ&レンズ、ユーザーニーズを叶えるプロダクトが人気のPGYTECHのカメラバッグやカメラアクセサリーを、各ブースにてタッチ＆トライでご覧いただけます。来場者限定のノベルティやプレゼント企画を実施しますので、ぜひブースにお立ち寄りください！

CP+2026 概要

日程： 2026年2月26日（木）～3月1日（日） 10:00～18:00

※初日の10:00～12:00はプレス関係者および特別招待者のみ

※最終日のみ17:00まで

会場： パシフィコ横浜

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

公式サイト： https://www.cpplus.jp/ （事前登録制）

特設サイト：https://sekidocorp.com/cp2026/

DJIブース

DJIブース トークイベント（敬称略・順不同）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_1_a730bb1effeb7c25fd02d34175ec7450.jpg?v=202602100151 ]Kiona

Creative Director / Producer

Natsuka

Creator / Model / Actress / Designer

CALEN(カレン)

シンガーソングライター/コンテンツクリエイター/インフルエンサー など

鈴木 教郎

株式会社DRONE47 CEO

小野 博之

株式会社DRONE47 CTO

Yuu’s adventures

Photographer／Videographer

ぞのさんっ

CREATEEJAPAN株式会社ファウンダー

さいとう夫婦

旅とキャンプの映像クリエイター

藤本 皓己

株式会社テックドローン代表取締役／ドローン塾グループ代表

SKYFISH

ドローンオペレーター / フォトグラファー

toshibo

廃墟写真家

海野 友昭

ROH代表

※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。

HASSELBLADブース

HASSELBLADブース トークイベント（敬称略・順不同）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_2_d75bb69dd93deb78e38b9969ef5f797d.jpg?v=202602100151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_3_aac7769dbd03dfdb038703a8d8469044.jpg?v=202602100151 ]佐藤亮太

写真家

西尾豪

フォトグラファー

※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。

PGYTECHブース

PGYTECHブース トークイベント（敬称略・順不同）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_4_6773eb89f5a2915772fd3ca5c628fe85.jpg?v=202602100151 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_5_d36e231e6f313fff61e814556cd5231f.jpg?v=202602100151 ]深瀬和広

フォトグラファー・YouTube「アルファホビー部」

岡本浩孝

フォトグラファー／YouTube「アルファホビー部」

Katsuyuki Miyanishi

Videographer／ Representative of Cre8Club

Yuu’s adventures

Photographer／Videographer

millioneonうえでぃー

映像クリエイター

エムスタ

映像クリエイター・フォトグラファー

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/16343/table/1122_6_e6f85cbb547b8f3085affb9cab07e7db.jpg?v=202602100151 ]

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。また、HasselbladやPGYTECH、HOBBYWING、HOTOといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめております。



［コーポレートサイト］

https://sekidocorp.com/

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



