カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」に DJI・HASSELBLAD・PGYTECH が出展

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）が正規販売代理店をつとめる DJI（ディージェイアイ）、日本総代理店をつとめる HASSELBLAD（ハッセルブラッド）と PGYTECH（ピージーワイテック）が、2026年2月26日（木）から3月1日（日）までパシフィコ横浜で開催される、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」に出展いたします。



最先端の技術を搭載したDJIドローンの展示をはじめ、最新のアクションカメラやハンドヘルド、圧倒的なディテールと色表現を実現するHASSELBLADのカメラ&レンズ、ユーザーニーズを叶えるプロダクトが人気のPGYTECHのカメラバッグやカメラアクセサリーを、各ブースにてタッチ＆トライでご覧いただけます。来場者限定のノベルティやプレゼント企画を実施しますので、ぜひブースにお立ち寄りください！





CP+2026　概要


日程：　2026年2月26日（木）～3月1日（日）　10:00～18:00


　　　　※初日の10:00～12:00はプレス関係者および特別招待者のみ


　　　　※最終日のみ17:00まで



会場：　パシフィコ横浜　


　　　　〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1



公式サイト：　https://www.cpplus.jp/ （事前登録制）



特設サイト：https://sekidocorp.com/cp2026/



DJIブース

DJIブース トークイベント（敬称略・順不同）


Kiona

Creative Director / Producer




Natsuka

Creator / Model / Actress / Designer




CALEN(カレン)

シンガーソングライター/コンテンツクリエイター/インフルエンサー など




鈴木 教郎

株式会社DRONE47 CEO





小野 博之

株式会社DRONE47 CTO




Yuu’s adventures

Photographer／Videographer




ぞのさんっ

CREATEEJAPAN株式会社ファウンダー




さいとう夫婦

旅とキャンプの映像クリエイター





藤本 皓己

株式会社テックドローン代表取締役／ドローン塾グループ代表




SKYFISH

ドローンオペレーター / フォトグラファー




toshibo

廃墟写真家




海野 友昭

ROH代表




※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。


HASSELBLADブース

HASSELBLADブース トークイベント（敬称略・順不同）


佐藤亮太

写真家




西尾豪

フォトグラファー





※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。


PGYTECHブース

PGYTECHブース トークイベント（敬称略・順不同）


深瀬和広

フォトグラファー・YouTube「アルファホビー部」




岡本浩孝

フォトグラファー／YouTube「アルファホビー部」




Katsuyuki Miyanishi

Videographer／ Representative of Cre8Club




Yuu’s adventures

Yuu’s adPhotographer／Videographerventures





millioneonうえでぃー

映像クリエイター




エムスタ

映像クリエイター・フォトグラファー




【セキドについて】
日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。また、HasselbladやPGYTECH、HOBBYWING、HOTOといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめております。

［コーポレートサイト］


　https://sekidocorp.com/


［セキドオンラインストア］
　https://sekido-rc.com/
［DJI認定ストア 東京虎ノ門］
　https://sekidocorp.com/toranomon/
［DJI認定ストア 福岡博多］
　https://sekidocorp.com/hakata/

