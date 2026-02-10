bloom株式会社、AI専門組織を設立し全社的AI活用を推進

bloom株式会社

コンサルファーム、不動産業界特化型人材紹介サービス（https://bloom-job.com/）、およびシェアオフィス「BuD square」を運営するbloom株式会社は、AI活用推進を専門とする「AIX事業部」を組成し、全社的なAI活用を推進しています。社内での活用実績をもとに、企業向けAI活用支援サービスの提供も開始いたしました。

■ 背景・課題

生成AIの登場により、業務効率化への期待が高まる一方で、多くの企業では「AIをどう活用すべきかわからない」「利用率が低く成果が出ない」「推進できる人材がいない」といった課題に直面しています。bloomでは、この課題を解決するため、AI活用を専門とする組織を立ち上げ、全社的な推進体制を構築しました。

■ AIX事業部の役割

bloomでは、以下の3つの役割を担うAI専門組織を設立しました。

1. 事業部に対して主体的なAI活用推進

受け身ではなく、主体的に事業部に入り込み、課題見極めから企画、実装まで一気通貫でAI活用を推進します。

2. トレンドを追随し最新AI技術を業務導入

技術革新が加速度的なAIトレンドを日々追随し、最先端かつ高精度なAI業務環境を整備します。

3. 全社のAI活用を推進する仕組み作り

一過性の活用に留まらず、社員のAIリテラシー向上やルール制定まで、継続的な活用浸透を図ります。

■ 主な活用事例

bloomでは、人材紹介事業、不動産事業、人材育成、開発、マーケティングなど、幅広い領域で15以上のAI活用プロジェクトを推進しています。

【1】オンボーディングシステム構築

新入社員の教育において、マネージャーの稼働が大幅に割かれることで業務がひっ迫する課題を解決。AIを活用した対話形式のトレーニングシステムを構築し、知識習得から実務演習まで、マネージャーの関与度を下げた状態で自律的にスキルアップできる環境を実現しました。

・ AIに知識習得のフォローを任せ、マネージャーの関与度を大幅に削減

・ AIを活用した効率的かつ高品質な教育コンテンツの一括作成

・ AIとのトレーニング・フィードバックにより、Outputの機会を大幅に増大

【2】ナレッジ共有システム構築(不動産事業)

自社に蓄積されているはずのナレッジを有効活用できていない課題を解決。過去の物件情報を収集し、物件情報から会議情報まで幅広くナレッジ化。AIを活用した効率的なナレッジ収集・蓄積・活用の仕組みを構築し、全社員の業務品質を底上げしています。

・ AIを活用して過去の情報をAIフレンドリーにデータベース化

・ AI部隊がオペレーションに入り込みナレッジ化を仕組み化

・ 各プロセスに特化したAI機能を完備し、ユーザビリティを向上

【3】その他の主な活用事例

・ 面談フィードバックシステム構築(人材紹介)

・ 面談後の次アクションレコメンドシステム構築

・ AIによる選考サポート(WEBテスト対策、面接対策、ケース面接対策)

・ 求人マッチングシステム

・ スカウトメールの品質標準化

・ 職務経歴書の添削

・ AIによるプレゼンレビュー

・ 開発領域におけるAI駆動開発

・ WEBページの開発

・ 記事執筆の効率化

■ AI活用支援サービスの提供

bloomでは、自社での活用実績をもとに、企業向けのAI活用支援サービスを提供しています。「AIをどこから始めるべきかわからない」「AIを導入したが利用率が低く成果が出ない」「AI活用を推進したいが人材がいない」といった課題を抱える企業に対し、ビジネス成果創出に向けた密着型伴走支援を行います。

【提供価値】

・ AI活用の全体方針を具体化・推進

ビジネス課題の見極めから、注力領域の検討、解決策の具体化や推進方針の策定まで共に検討

・ AI活用における現状の課題を整理・推進方針を具体化

現状の課題や取り組み方針を詳細まで把握した上で、"ビジネス成果創出"に向けた推進方針を検討→実装まで伴走支援

・ 弊社内で経験を積んだメンバーをアサインし、実装を推進

弊社内でAI経験を積んだメンバーを半常駐体制でアサインして、実現したい取り組みを高速実装・改善

■ AI活用成功の要諦

bloomでは、AI活用を効果的に進めるためには「組織の集合知を活用したAI活用環境の構築」が不可欠であると考えています。AIを個人の業務効率化に留めた活用では、AIの利用率にもばらつきが発生し、成果が限定的になります。自社のデータやナレッジをAIに理解させ、組織全体の業務品質を底上げする仕組みづくりが重要です。

【AI活用で取り組むべきこと】

1. 自社データを収集する仕組みを構築

ファイルの保存・音声データ・チャット/メールデータの業務を変えずに自動収集する環境を構築

2. 収集データをAIフレンドリーに整備

AIが読みやすい形にデータを整形して蓄積、自社ノウハウをAIが参照できる環境を構築

3. AIが自然と使われている環境を構築

既存の業務環境にAIを自然と溶け込ませ、ユーザーは意識なくAIが"勝手に"使われている活用環境を構築

■ AI人材の採用強化

bloomでは、AIX事業部の拡大に伴い、AI活用を推進するメンバーを積極的に採用しています。自社での実践的なAI活用経験を積みながら、企業のAI活用支援にも携わることができる環境です。

【募集職種】

・ AI Consultant(Manager)

企業のAI活用戦略立案から実装まで、プロジェクト全体をリードするポジション

・ AI Consultant

AI活用の企画・実装を担当し、ビジネス成果創出に貢献するポジション

詳細は採用ページをご覧ください: https://bloom-firm.com/recruit(https://bloom-firm.com/recruit)

■ 今後の展望

bloomは今後も、自社でのAI活用を推進しながら、その知見を企業向けサービスとして提供していきます。AIを単なる効率化ツールではなく、組織の競争力を高めるための戦略的資産として位置づけ、ビジネス成果創出に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名: bloom株式会社

お問い合わせフォーム: https://bloom-firm.com/contact(https://bloom-firm.com/contact)

代表者: 代表取締役 林 栄吾

所在地: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi 7 5F

事業内容

・コンサルティングファーム特化型人材紹介サービス「ファームプラス」運営

・ 不動産・金融特化型人材紹介サービス「アセットキャリア」運営

https://bloom-job.com/

・ シェアオフィス「BuD square」運営

https://bud-square.com/

・ AI活用支援サービス

・不動産再販

コーポレートサイト: https://bloom-firm.com/(https://bloom-firm.com/)

採用ページ: https://bloom-firm.com/recruit(https://bloom-firm.com/recruit)