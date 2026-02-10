“つながらない”という不満に、「回線を2個持つ。」選択肢。つながる安心と、使い放題の自由を実現する新MVNO「NYCOMO（ニコモ）」誕生。

株式会社ALL CONNECT

株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太、福井県福井市）の子会社である株式会社ディーナビ（代表取締役：千本 祥三、福井県福井市）は、2つの通信回線を1つのサービスとして利用できる新しいMVNOブランド「NYCOMO（ニコモ）」を、2026年2月9日（月）より提供開始いたします。



NYCOMO公式：https://nycomo.jp

サービス概要

NYCOMO（ニコモ）は、楽天回線とdocomo回線の２つの回線を1台の端末に設定し、状況に応じてつながりやすい回線を選択できる新しいMVNOサービスです。

通信が混雑しやすい時間帯やエリアでも、2回線を活用することでより安定した通信環境の提供を目指します。

「動画の視聴中に止まる」「外でお店を探そうとしたら繋がらない」

そんなときにも、２回線切り替え可能なNYCOMO（ニコモ）なら、快適な通信体験をサポートします。



メイン回線は、データ容量を気にせず使える楽天回線の無制限プラン（※２）を提供。

つながる“安心”と、思う存分使える“自由”を1台のスマホに。

サービス特徴

１. 2回線を1つのサービスとして提供

2つの通信回線を1台のスマートフォンで利用可能。

端末には常に2つのアンテナが立ち、通信状況に応じて回線を切り替えられます。

２. 3タップで簡単に回線切り替え

iPhoneの設定画面から、わずか3タップで利用回線の切り替えが可能。（※１）

専門知識がなくても、誰でも簡単に切り替え操作できます。



３. 通信無制限 × つながりやすさ

データ無制限の楽天回線（※２）にdocomo回線を加えて併用することで、エリアや時間帯による通信不安を軽減します。



４.料金プランはワンプラン！

月額4,480円（税込4,928円）のワンプランのみ！シンプルで分かりやすい料金設計に。

※別途、初月は契約事務手数料5,500円（税込）がかかります。



こんな方にオススメ！

・現在無制限プランを利用中で、料金を見直したい方

・格安SIMを利用中で、通信速度や安定性に不満を感じている方

・動画視聴や地図検索など、日常的に通信品質を重視する方

サービス仕様

NYCOMO（ニコモ）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/166_1_3f55055e72913c888b67aa0da4ad5bea.jpg?v=202602100151 ]

ご利用にあたっての注意事項

※1「3タップ」は標準的な設定状態のiPhoneでの操作目安です。OS/設定状況により手順・回数が異なる場合があります。

※2「無制限」表記は公平利用のため速度制御等が行われる場合があります。通信速度・品質・提供エリアは利用環境（場所・混雑状況等）により変動します。

・2回線利用でも、すべての場所・時間帯での接続を保証するものではありません。

・サブ回線（3GB）は容量超過後、提供条件に準じた制限が適用されます。

【NYCOMO公式：https://nycomo.jp(https://nycomo.jp)】

■会社情報

株式会社ディーナビ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/166_2_4d571392e16da02ea245ccc5b92b9018.jpg?v=202602100151 ]

株式会社ALL CONNECT

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/166_3_149bed2df5a3e58ecad7ad9f1cd7a4cb.jpg?v=202602100151 ]