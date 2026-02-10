中川政七商店×ワールド、AI変革を牽引するフロントランナーが語るECの未来。Authentic AI 上條千恵が「Meets 第3回 EC戦略サミット」に登壇

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下オーセンティックAI社）は、2026年2月13日（金）に東京ミッドタウンホールにて開催される「Meets 第3回 EC戦略サミット」（主催：Sansan株式会社 名刺アプリ「Eight」）に、弊社上條千恵が登壇することをお知らせいたします。

上條は、株式会社ワールドにて企業戦略室 AI・イニシアティブ長を兼任しており、本サミットでは「AIと共に進化する！EC ×店舗の愛される顧客体験」をテーマに、株式会社中川政七商店 経営企画室の中田 勇樹氏、ストライプジャパン株式会社 アカウントエグゼクティブの吉井 隆人氏とともに、生成AI時代の新たなリテール戦略について議論します。

■登壇の背景：個人の効率化から「AIによる組織変革」へ

生成AIの普及が進む中、多くの企業が「個人の業務効率化」の壁に直面しています。オーセンティックAI社は、AIを単なるツールではなく、専門知識を持つ「ビジネスパートナー（AIエージェント）」として組織に組み込む「AIネイティブカンパニー構想」を推進してきました。

今回のセッションでは、独自の顧客分析（クラスタリング）と生成AIを融合させ、ブランドポリシーである『接心好感（せっしんこうかん）』をデジタル上で体現する中川政七商店の中田 勇樹氏、そしてストライプジャパン株式会社の吉井 隆人氏とともに、店舗・EC・人の接点をAIがどう繋ぎ、顧客に「感動」を与える体験を再設計できるのか。その実践知を公開します。

■登壇セッション概要

・日時： 2026年2月13日（金） 15:25～16:00

・テーマ： 「EC×店舗×AIで実現、愛される顧客体験」

・登壇者：

中田 勇樹 氏（株式会社中川政七商店 経営企画室）

上條 千恵（株式会社Authentic AI シニアマネージャー / 株式会社OpenFashion COO / 株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ）

・モデレーター：吉井 隆人 氏（ストライプジャパン株式会社 アカウントエグゼクティブ）

■上條千恵 プロフィール

上條 千恵

株式会社Authentic AI シニアマネージャー / 株式会社OpenFashion COO /

株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ

ファッション業界で20年にわたる豊富な実績を持つ、ファッションテック＆AIスペシャリスト。デザイナー、マーケティング、システム開発、グローバル新規事業開発など、業界横断的な経験を積み、現在はOpenFashionのCOOおよびAuthentic AI のシニアマネージャーとして、企業向け生成AIプラットフォーム「MaisonAI」の開発・展開を牽引。デザインや企画といったクリエイティブ業務から、販売・バックオフィスに至るまで、生成AIを活用したワークフロー全体の革新を推進している。

2025年9月より、株式会社ワールドの企業戦略室「AI・イニシアティブ長」に就任。役員向けの生成AI研修をはじめ、社内でのAIエージェント活用や啓蒙活動を通じて、企業全体のAI活用をリードしている。

また、自らも生成AIを活用したAIファッションデザイナーとして活動し、AIとの“対話”を通じた新たな創造のかたちを日々探求。自社主催の「TOKYO AI FASHION WEEK」の運営も手がけるなど、ファッションとAIの融合による新しい価値創造を通じて、業界の未来を切り拓くことに情熱を注いでいる。

■イベント開催概要

イベント名：Meets 第3回 EC戦略サミット

会期： 2026年2月13日（金） 14:30～20:00（受付開始 14:00）

会場： 東京ミッドタウンホール（六本木）

主催：Sansan株式会社 名刺アプリ「Eight」

対象： アパレル・美容・食品・ライフスタイル企業のEC/マーケティング責任者・経営層

詳細・お申し込み：https://eight-event.8card.net/meets/summit_ec/?code=evoec_others_others_viaguest&utm_source=others&utm_medium=others&utm_campaign=viaguest(https://eight-event.8card.net/meets/summit_ec/?code=evoec_others_others_viaguest&utm_source=others&utm_medium=others&utm_campaign=viaguest)

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。GPT-5やGemini 3 Proをはじめとする14種類の高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact