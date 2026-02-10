VRChatで「笑い男事件」発生。TOKYO AVATAR GATE、『攻殻機動隊 S.A.C.』と連動しワールドジャック。

株式会社ARROVA

株式会社ARROVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河合佑介、以下ARROVA）は、デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE（トウキョウ アバターゲート）」において、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』の象徴的なエピソードである「笑い男事件」を2月10日17時ごろよりVRChat上で再現。ワールド内が正体不明のハッカー「笑い男」によってジャックされた没入型体験を提供するとともに、同作の公式コラボレーションアイテムを展開しています。

■ VR笑い男事件が発生。あなたの顔が「笑い男」に。

現在、VRChat内の「TOKYO AVATAR GATE」ワールドを訪れると、劇中の電脳ハックを彷彿とさせる異常事態が発生しています。

ワールドURL：

https://vrchat.com/home/world/wrld_8d1635cb-3e4e-4e90-be58-0e4a9d10f03c/info

開催時期：2月10日17:00頃～2月28日23:59頃

（期間は予告なく変更となる場合がございます）



・「笑い男」マークによる撮影された顔の隠蔽：

ワールド内でカメラを使用して撮影を行うと、記録された写真の中の顔がすべて「笑い男」のシンボルマークで上書きされます。

・ミラー越しの視覚素子のハック：

ワールド内に設置された特定のミラー（鏡）の前に立つと、ユーザーの顔がリアルタイムで「笑い男」のシンボルマークへと書き換えられます。

VRChatという電脳空間を通じて自身の顔が「笑い男」に塗りつぶされる、あの不可思議な「笑い男事件」の体験ができます。

■ 『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』コラボアイテム展開中

マンガ『攻殻機動隊』を原作としたTVシリーズ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』は、その革新的な未来のビジョンと魅力的なキャラクターで世界中のファンを獲得しています。

TOKYO AVATAR GATEでは、VRChatユーザー向けに、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』の草薙素子のスーツや装備を忠実に再現したアイテムや、笑い男などの象徴的なイラストやグラフィックをデザインに取り入れたオリジナルのファッションアイテムを展開しています。

公式ウェブサイト：https://www.tokyoavatargate.com/

公式X：https://x.com/TOKYOAVATARGATE



＜「TOKYO AVATAR GATE」概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126965/table/58_1_529090d521818c4ca05092326e128032.jpg?v=202602100151 ]

■株式会社ARROVA https://www.arrova.co.jp/(https://www.arrova.co.jp/)

ARROVAは、博報堂ＤＹグループの株式会社Hakuhodo DY ONEの子会社。国内初のゲームメディア専業マーケティングエージェンシー。ゲーム空間内に溶け込む「インゲーム広告」を始め、CGI ・AR・ブランドゲームといった“バーチャル空間”と “リアル空間”とを接続させるエンターテイメント体験を生活者に提供しています。

- 広告販売事業：インゲーム広告、ゲーム実況配信等のコンテンツ内広告- 広告クリエイティブ制作事業：ARコンテンツ制作、CGI動画制作- ゲーム制作事業：Fortnite/ROBLOX内独自ブランドゲームの制作、ブラウザゲーム制作- デジタルファッション事業：デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE」の運営

代表者 ： 代表取締役 河合 佑介

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 ： 2023年8月1日

事業内容 ： ゲームメディアを用いたマーケティング支援/媒体・サービス開発

【本件についてのお問い合わせ】

株式会社ARROVA

広報担当 E-mail：contact@arrova.co.jp