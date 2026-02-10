TD SYNNEX、AI搭載・27型オールインワン ビデオコミュニケーション端末「DTEN D7X 27」を取り扱い開始

TD SYNNEX株式会社

TD SYNNEX株式会社（本社：東京 代表取締役社長：國持重隆、以下「TD SYNNEX」）は、Zoom Rooms対応会議室デバイスの新製品「DTEN D7X 27」の取扱い開始することをお知らせいたします。

「D7X 27」は27インチのタッチ式ディスプレイを備えたオールインワン型Zoom Rooms対応デバイスで、バーチャル受付、Zoom Contact Center対応キオスク、会議室予約端末、BYODステーションなど多用途に活用でき、1本のUSB‑CケーブルでパソコンやMacとの接続も可能です。昨今のハイブリッドワーク推進を受けて、高品質なビデオ会議や受付業務の自動化を検討する企業・自治体・医療機関などのニーズに応える製品として提供します。

■背景：

日本国内の「スマートワークプレイス化」など会議室ソリューション市場の拡大

日本国内ではリモートワークが広がり、働く場所に縛られないハイブリッド勤務が一般化する中で、どこにいても快適にコミュニケーションできる環境づくりが求められています。

企業のオフィスでは、AIによるスケジューリング機能やIoTを活用したスマートデスク、さらにはVRを活用したミーティングなど、デジタル技術を取り入れたスマートワークプレイス化が進み、対面とオンライン双方の参加者がストレスなく利用できる会議体験の実現が重要なテーマとなっています。

こうしたトレンドの中で、会議室ソリューションの重要性はますます高まっており、プラグ＆プレイで利用できるデバイスやスマートカメラ、タッチパネルなど、IT部門の負担を抑えつつ高品質なコミュニケーションを実現する機器へのニーズが大きく伸びています。企業の働き方改革やデジタル化を推進するうえで、これらの会議環境の整備は欠かせない基盤となりつつあります。

■「DTEN D7X 27」について：

多様なワークスペースのシチュエーションを1台で完結するコラボレーションデバイス

「D7X-27」は、Zoom Roomsに対応したオールインワン端末として、あらゆるワークスペースを高品質なコラボレーション環境へと変えることができるデバイスです。高速な処理性能や強固なセキュリティを備え、会議室だけでなくバーチャル受付やワークプレース予約など、多様な業務シーンで柔軟に活用できます。主な特長は以下の通りです。

・AIが支えるプレミアムな映像・音声体験：

AIに対応した3つのカメラと8マイクアレイ、内蔵ステレオスピーカーにより、参加者を自動で最適フレーミングしながら、クリアな音声と自然な会話環境を実現します。ノイズリダクションにより、空調音やキーボード音などの雑音を抑え、会議の内容に集中できます。

・27インチ タッチ対応オールインワン端末：

フルHD・27インチのタッチディスプレイに、カメラ・マイク・スピーカー・コンピューターを一体化。1台でZoom Rooms会議、ホワイトボード、コンテンツ共有まで完結し、エグゼクティブオフィスや個室ブース、ホットデスクなど、限られたスペースでも高品質なコラボレーション環境を提供します。

・BYODと主要Web会議サービスを一台でカバー：

USB-Cケーブル1本でPCと接続でき、給電しながらカメラ・マイク・スピーカー・タッチを利用可能です。Zoomはもちろん、Direct Guest Join機能により、Microsoft Teams、Google Meet、Webexなど主要なWeb会議サービスにも参加でき、ハイブリッドワークに柔軟に対応します。

・エンタープライズグレードのセキュリティと一元管理：

エンタープライズ向けのセキュリティ設計に加え、デバイス管理プラットフォーム「DTEN Orbit」と連携することで、複数拠点・複数台のD7X 27をリモートから一元管理できます。ファームウェア更新や設定変更を遠隔で行えるため、IT部門の運用負荷を大きく軽減します。

製品に関するお問い合わせはこちら：https://jp.tdsynnex.com/vendor/dten/

■TD SYNNEXを通じて導入するメリット：

全国展開も可能な安心の技術サポート体制

TD SYNNEXは、世界100カ国以上・取引メーカー数1,500社超のグローバルネットワークと豊富な製品ポートフォリオを強みに、国内外のIT製品を組み合わせた最適なソリューションを提案するソリューションアグリゲーターです。DTEN製品をはじめとしたコラボレーションソリューションを最適な形で組み合わせ、企業のワークスペース環境に合わせた導入を実現します。

DTEN製品の提供にあたって、TD SYNNEXが持つ広範な販売チャネルと経験豊富な技術支援チームが、デバイスの選定、Zoomワークフローとの統合、ネットワーク構成、設置、運用開始後のサポートまでワンストップで対応。特に複数拠点を持つ企業や大規模オフィスにおいては、TD SYNNEX独自のサプライチェーンとロジスティクスを活用することで、全国一斉展開や段階的スケールアップにも柔軟に対応できます。

また、Zoomエコシステムに精通した専門チームが、ハイブリッドワークを前提とした環境づくりを包括的に支援するため、企業はIT部門の負荷を抑えながら、高品質な会議体験をスピーディーに実装できます。TD SYNNEXを通じて導入することで、安心の技術サポートと長期運用を見据えた最適な導入体制を整えることが可能です。

TD SYNNEXエンドポイントソリューション部門執行役員部門長 安部 正則は次のように述べています。

「日本企業の働き方は大きな転換期を迎えており、その中で会議室のデジタル化やスマートワークプレース化は欠かせないテーマとなっています。DTENの新製品である『D7X-27』は、直感的な操作性と高品質なコミュニケーション体験を両立した、次世代のワークスペースに最適なデバイスです。

TD SYNNEXは、広範なパートナーネットワークと技術サポートを活かし、最適なコラボレーション環境の構築を引き続き支援してまいります。企業の皆さまがより柔軟で、生産性の高い働き方を実現できるよう、DTENはじめパートナーの皆さまとともに価値提供を拡大してまいります。」

DTEN Japan カントリーマネージャー 河野 万邦氏は次のように述べています。

「このたび、TD SYNNEX様を通じて、DTENの最新デバイスである『D7X 27』を日本市場に本格的に展開できることを大変嬉しく思います。D7X 27は、会議室から個人ブース、バーチャル受付やリモート接客まで、さまざまなワークスペースのシチュエーションを1台でカバーできるよう設計された、DTENの次世代コラボレーションデバイスです。

日本ではハイブリッドワークの定着により、シンプルでありながら高品質なコミュニケーション環境が強く求められています。TD SYNNEX様の広範な販売チャネルと技術支援により多くのお客さまにDTENの価値を安心してお届けできる体制が整いました。DTENは今後も、Zoomおよび Microsoft と連携した直感的で使いやすいソリューションを通じて、日本企業のワークプレイス変革と生産性向上を支援してまいります。」

TD SYNNEXのグローバルネットワークと技術支援を通じて、DTEN製品はより信頼性の高いソリューションとして企業のDX基盤を支えていきます。今後もパートナー企業と連携し、次世代の会議室ソリューション市場の発展に貢献してまいります。



DTENについて

2015年に設立され、米国カリフォルニア州サンノゼに本社を置くDTENは、AI搭載ビデオ会議・コミュニケーションシステムとサポートサービスを通じて、人々がつながり・協力する方法において革新的なソリューションを提供しています。当社のソリューションは、世界中の企業、学校、家庭、ハイブリッド環境で導入されており、あらゆる会議スペースで直感的で高品質なビデオ会議体験を提供しています。DTENは、そのプラグ&プレイの簡単さ、高品質の音声・映像の明瞭さ、エレガントなデザインで、複数の国際賞を受賞しており、高い評価を得ています。現在、北米・南米、欧州、アジアを中心とするワールドワイドでビジネス・サービスを展開しています。

（WEB）https://www.dten.com/ja/

TD SYNNEXについて

TD SYNNEX株式会社は、世界トップクラスのITディストリビューターである米国TD SYNNEX Corporationの日本法人です。世界100カ国、取引メーカー数1500社を超えるグローバルネットワークを強みに、従来の卸売ビジネスに加え、国内外の製品やサービスを組み合わせて、お客さまのビジネスの課題に最適なITソリューションを提供するソリューションアグリゲーターです。私たちはテクノロジーを通じ、日本のお客さまや地域社会に貢献してまいります。

（WEB）https://jp.tdsynnex.com/

セーフハーバー宣言

本プレスリリースの記載には、米国1933年証券法第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された、「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性またはその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的または黙示的に示された予測などと大きく異なることがあります。本プレスリリース中の「将来に関する記述」は、本プレスリリースの日付けの時点で有する情報を基に作成されたものであり、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。