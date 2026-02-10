LAUNDROOMを青森中央学院大学の学生寮に導入 ～ななめドラム式洗濯乾燥機で寮生活の満足度向上へ～

パナソニックグループ

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社（以下、パナソニック）は、業界初（※1）の洗濯乾燥機シェアクラウドサービス「LAUNDROOM（ランドルーム）」（※2）を青森中央学院大学の学生寮「国際交流会館」に導入しました。

LAUNDROOMは、パナソニック製の最新ドラム式洗濯乾燥機と遠隔管理システム、メンテナンスサポートで、利用者の満足度向上、ならびに運営コスト削減、業務負担軽減を実現するクラウドサービスです。導入物件の入居者からは、「スマホへの通知で稼働状況が確認でき、完了通知が受け取れるので便利」「混雑が少なく、使いたいときに使える」など、ポジティブな感想が届いています。

青森中央学院大学では女子学生の満足度向上を模索する中で、女性用のランドリールームを新設しました。生地が傷みにくく、乾燥効率が良い最新のドラム式洗濯乾燥機を利用できるLAUNDROOMが寮で課題となっている洗濯機の待ち時間や洗濯物の紛失トラブルなど、困りごとの解決につながると評価いただき、導入が決まりました。

LAUNDROOMは、機器・システム・サービスそれぞれから、くらし方に合わせた価値を提供し、毎日の洗濯を環境にやさしく、快適なものにしていきます。

【導入先情報】

青森中央学院大学

所在地：青森市大字横内字神田12番地

※1 シェア型賃貸住宅向けに洗濯機・システム・サービスをセットにした提供（2024年11月12日時点、パナソニック調べ）

※2 LAUNDROOM

https://www.panasonic.com/jp/company/pmj/new-business/solution/laundroom.html

【パナソニック くらしアプライアンス社】

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社は、家電の開発・製造・リサイクルを中心に事業を展開しています。100年育んできたくらしに寄りそう力で、人と地球の未来に続く、感動の製品とサービスを創造することを目指しています。