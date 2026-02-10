【小学校入学準備に関する調査】過半数の親が「子どもの居場所がわからずヒヤリ」とした経験あり/防犯グッズで重視されるのは「音」と「位置情報」

株式会社 NAKAGAMI独自調査結果による結果半数以上が「子どもの居場所がわからず困った」と回答

“ライフスマイル”に寄り添った製品の自社ブランド「smaly」の企画・開発を行う株式会社NAKAGAMI(所在地：愛媛県松山市、代表：中平 豊)は、小学生の子供を持つ保護者300名を対象に「お子様の安全対策としての防犯・見守りグッズ」に関するアンケート調査を実施しました。

新入学シーズンを控え、子供の安全に対する関心が高まる中、現代の保護者が抱える不安や、防犯グッズに対するリアルなニーズが明らかになりました。

■調査サマリー

【時期】 防犯グッズの導入・検討時期は「小学校1年生まで」が73.3%。入学準備の必須アイテムとの認識が高いことが判明。

【実態】 53.0%の保護者が「子供の居場所がわからず困った・ヒヤリとした」経験あり。

【ニーズ】 求める機能は1位「大きな音（58.3%）」、2位「居場所がわかる（47.0%）」。

【価格】 居場所がわかるブザーに求める価格は「3,000円以下」が約8割。

■調査結果詳細

防犯・見守りグッズに求めるもののグラフ

1. 防犯グッズの準備は「入学時」が常識に。7割以上が1年生までに検討

「お子さんに防犯・見守りグッズを持たせ始めた（または検討した）時期」を聞いたところ、「小学校1年生」が54.0%で最多、次いで「小学校入学前（年長など）」が19.3%となりました。 合わせて73.3%の家庭が、小学校入学のタイミングに合わせて防犯対策を行っていることがわかります。親の目が届かなくなる通学開始に備え、ランドセルと共に防犯グッズを準備するのが「新・入学準備の常識」となっています。

2. 「帰ってこない…」2人に1人が子供の居場所不明でヒヤリ

「子供の居場所がわからず困ったことはありますか？」という質問に対し、53.0%が「YES」と回答しました。 「GPSを持たせておけばよかったと後悔した」「いつもの時間に帰宅せず、近所を探し回った」といった切実なエピソードも寄せられ、登下校や放課後の見守りが多くの親にとっての課題であることが浮き彫りになりました。

3. 求めるのは「音」と「位置情報」。しかしネックは「価格」

防犯グッズを選ぶ際に求める機能（複数回答）では、「いざという時に大きな音が鳴ること（防犯ブザー機能）」が1位（175票）、僅差で「本人の居場所もわかること」が2位（141票）となりました。

一方で、価格についての意識調査では、「居場所がわかる防犯ブザー」であっても約80%が「3,000円以下」（3,000円以下:31%、1,000円以下:25%、2,000円以下:23.7%の合算）を希望しています。 「機能は欲しいが、高額なGPS端末や月額費用は負担」というジレンマが見て取れます。

■防犯グッズにまつわる体験談も

＜あってよかった＞

- 小学校に上がりたてで、まだちゃんと家への帰り方を覚えていないときGPSのおかげですぐに迎えに行けた。- 学校にいるのか家にいるのかわからなくなった際にGPS機能のあるAirTagのおかげでわかりました。- GPSで位置情報は確認できたので不審者情報メールが来た時も安心できました。

＜持たせておけばよかった＞

■調査結果を受けての考察とご提案

- 1年生の時に下校ルートと違う道で帰ってきた事があり、たまたまその日不審者の連絡があり、迎えに行ったのですが、何往復しても出会えず頭が真っ白になりました。- 下校時間になっても帰宅せず、学校にも残っていないと言われた時は本当に焦りました。実際は友達と寄り道していただけでしたが、連絡もつかず居場所がわからない時間が続き、不安で落ち着きませんでした。- 子供(低学年)がどこに行くか言わずに知らない間に友達の家に遊びに行ってしまって1時間程探したことがあります。大型ショッピングモールなどでも1人で行動することがあり迷子になりかけたことが何度もあります。いつもハラハラさせられます。

今回の調査で、現代の保護者は「防犯ブザーの『音』による威嚇効果」と「GPS等の『位置情報』による安心感」の両方を求めていることが明らかになりました。しかし、一般的な見守りGPS端末は本体価格や月額通信費がネックとなるケースも少なくありません。

Smalyでは、こうした「コストを抑えつつ、最大限の安心が欲しい」という保護者の声に応えるべく、「"防犯ブザー×iPhoneで探せる"防犯ブザータグ」を展開しています。

【商品特長】

・「探す」アプリですぐ見つかる

・120dbの大音量ブザー

・簡単設定でお子様や高齢者でも安心

リーズナブルな価格設定： 保護者の希望する価格帯を実現しました。

新1年生の入学準備品として、また「位置情報は知りたいけれどコストは抑えたい」というご家庭の最初の一台として最適です。

■購入者のお声

・ひとつで３役、タグ機能・LEDライト付きの防犯ブザー。今後はおそらく、このタイプがスタンダートになるなと感じます。Appleの「探す」設定も簡単。すっきりデザインでLEDライトは明るさ十分。

・可愛いのにコンパクトで充電式という部分で決めました。遠出した際には、動き回る息子にもつけてあげるのに２個購入しました。取り付けが簡単なので、付け替えも楽で気に入ってます。

■調査概要

調査期間：2026年1月30日

調査対象：小学生の子供を持つ保護者

回答数：300名

調査方法：インターネット調査

◼️スマリ－公式「防犯ブザータグ」はこちらから

公式サイト

https://smaly.jp/products/10000774



楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/mottainaiya/10000774



■会社概要

会社名：株式会社NAKAGAMI

代表者：中平 豊

所在地：愛媛県松山市千舟町４丁目５番４号 松山千舟４５４ビル３階

事業内容：家電製品の企画・開発・販売

会社URL: http://www.nakagami-inc.com/