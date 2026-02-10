【イベント協賛のお知らせ】Developers Summit 2026へ展示ブーススポンサーとして出展

株式会社Topotal

「ソフトウェアで余裕を生み出す」をミッションに掲げる株式会社Topotal（本社：東京都江東区、代表取締役 高村成道、以下当社）は、株式会社翔泳社が主催する「Developers Summit 2026」に展示ブーススポンサーとして協賛し、インシデントマネジメントSaaS「Waroom（ワルーム）」のブースを出展いたします。

Topotalは2026年2月19日-20日の2日間、Waroomブースを出展

Developers Summit 2026は、「コードのその先へ」を掲げ、AI時代におけるエンジニアの新たな価値と創造性を探求するカンファレンスです。AIがコードを生成する今、単なる実装を超えた意志や責任を持つエンジニアリングの楽しさを再発見することを目指します。また、開発とプロダクトマネジメントの両輪で変革を推進するリーダーシップを議論し、キャリアの未来を共創する場を掲げています。

「つらいインシデント対応を楽に、学びに、そしてゼロに。」をコンセプトに、今回のカンファレンスでは、生成AIを活用したインシデントマネジメントSaaS Waroomのデモンストレーションを実施いたします。

Webサービスを支えるSRE、プラットフォームエンジニア、アプリケーション・インフラエンジニアの皆さまにお役立ていただける情報をご提供いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

◼️開催概要

日時：2026年2月19日(木)10:00～18:20、20日(金)10:00～17:40

主催：株式会社翔泳社 CodeZine編集部／ProductZine編集部

参加費：無料（事前登録制）

会場：有明セントラルタワーホール＆カンファレンス

公式サイト：https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218

◼️当社ブース情報

【展示ブース】

インシデントマネジメントSaaS Waroom

【概要】

Waroomは、システム障害を迅速に収束させ、新たな学びを獲得し、継続的な改善を行うためのプラットフォームです。生成AIを活用した自動化やSRE(Site Reliability Engineering)のベストプラクティスを反映した機能によって、インシデント対応の負担削減と改善サイクルの高速化を実現します。

◼️株式会社Topotal

所在地：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目7-11 有明パークビル20Ｆ

創業：2020年6月

代表者：代表取締役 高村成道

事業内容：Web サービスの企画、制作、設計、開発、運営

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)

ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023) 認証番号 IS 806538

URL：https://topotal.com/

X：https://x.com/Topotal