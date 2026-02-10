チームラボ「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」が原宿で開催中。

チームラボ株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ihvJECNRWdU ]

ハイライト動画「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死(https://www.teamlab.art/jp/e/galaxy-harajuku/)」 Galaxy Harajuku, 原宿, 東京 (C)️ チームラボ

チームラボは、「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」を、2026年1月30日(金)からGalaxy Harajuku（東京・原宿）にて開催中です。

永遠の今の中で連続する生と死

チームラボ《永遠の今の中で連続する生と死(https://www.teamlab.art/jp/ew/continuouslife-death-galaxy/galaxy-harajuku/)》、《流れははるか遠くに(https://www.teamlab.art/jp/ew/flowreachesfar-galaxy/galaxy-harajuku/)》(C) チームラボ

花々が誕生と死滅を永遠に繰り返します。そして、人々が触れると花々は散り、立ち止まっていると付近の花々は普段より多く生まれます。

花々は、時間の流れと共に移り変わっていきます。

流れははるか遠くに

チームラボ《流れははるか遠くに(https://www.teamlab.art/jp/ew/flowreachesfar-galaxy/galaxy-harajuku/)》、《永遠の今の中で連続する生と死(https://www.teamlab.art/jp/ew/continuouslife-death-galaxy/galaxy-harajuku/)》(C) チームラボ

人が動くと、そこに流れが生まれ、その生まれた流れは、はるか遠く全体にまで影響を及ぼします。他の人々の動きも流れを生み、流れは混じり合い、渦を生みます。渦は流れと共に変化していきます。

人々が止まったりいなくなると、流れはやがて消え、空間には何も存在しなくなります。

Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死

https://www.teamlab.art/jp/e/galaxy-harajuku/

#teamLabGalaxy

2026年1月30日(金) - 終了日未定

Galaxy Harajuku（東京都渋谷区神宮前1丁目8-9）

https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/

ハイライト動画：https://youtu.be/ihvJECNRWdU