チームラボ「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」が原宿で開催中。
ハイライト動画「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」 Galaxy Harajuku, 原宿, 東京 (C)️ チームラボ
チームラボは、「Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」を、2026年1月30日(金)からGalaxy Harajuku（東京・原宿）にて開催中です。
永遠の今の中で連続する生と死
チームラボ《永遠の今の中で連続する生と死》、《流れははるか遠くに》(C) チームラボ
花々が誕生と死滅を永遠に繰り返します。そして、人々が触れると花々は散り、立ち止まっていると付近の花々は普段より多く生まれます。
花々は、時間の流れと共に移り変わっていきます。
流れははるか遠くに
チームラボ《流れははるか遠くに》、《永遠の今の中で連続する生と死》(C) チームラボ
人が動くと、そこに流れが生まれ、その生まれた流れは、はるか遠く全体にまで影響を及ぼします。他の人々の動きも流れを生み、流れは混じり合い、渦を生みます。渦は流れと共に変化していきます。
人々が止まったりいなくなると、流れはやがて消え、空間には何も存在しなくなります。
Galaxy ＆ チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死
https://www.teamlab.art/jp/e/galaxy-harajuku/
2026年1月30日(金) - 終了日未定
Galaxy Harajuku（東京都渋谷区神宮前1丁目8-9）
https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/
ハイライト動画：https://youtu.be/ihvJECNRWdU