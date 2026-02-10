足もとから、バッグの中まで。ドナ・ウィルソンのクリーチャーが、暮らしのアイテムになりました。

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）はロンドンを拠点に活動するテキスタイルアーティスト・デザイナーのドナ・ウィルソンの新作グッズとして、エコバッグ、ルームシューズ、ミニタオルを発売しました。

ドナ・ウィルソンが生み出した、くまのテッドやキツネリスのシリルといったクリーチャーたちが、

日々の暮らしで使えるアイテムとして登場。実用性と遊び心をあわせ持つ、ギフトにもおすすめのラインナップです。

新商品は、オンラインショップ「トンカチストア」（ https://shop.tonkachi.co.jp ）および一部店舗にて販売しております。

- エコバッグドナ・ウィルソンの「くまのテッド」と「キツネリスのシリル」が、収納袋一体型のエコバッグになりました。普段はふわふわのマスコットとして楽しめて、バッグが必要になったらすぐにエコバッグに早変わり。 エコバッグ本体はタテ63cm、ヨコ40cm、マチ20cmと、スーパーでのお買い物にも頼もしいサイズです。 収納時は約15cm。見た目の可愛らしさ以上に、しっかり働いてくれるアイテムです。

ふわふわ素材のテッドとシリル。バッグをしまっているときは、マスコットのようになります。使わないときはコンパクトにまとまり、 収納袋をなくす心配がありません。濃い色味なので、中身が透けにくいのも嬉しいポイント。 テロンとした軽やかな生地感です。顔の中にエコバッグを畳んで収納できる、ポケッタブル仕様。エコバッグ（くまのテッド）

価格：2,200円（税込）

サイズ：H63xW40xD20cm（収納時：約12×14cm ）

JAN：4992272932355

商品ページ：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/dwl056

エコバッグ（キツネリスのシリル）

価格：2,200円（税込）

サイズ：H63xW40xD20cm（収納時：約15×15cm ）

JAN：4992272932348

商品ページ：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/dwl056

- ルームシューズ

ドナ・ウィルソンのクリーチャー、キツネリスのシリルとライオンのリッチーが刺繍されたルームシューズです。ボディには帆布（はんぷ）生地を使用しており、季節を問わず履きやすいのもポイント。サイズは23～25cm。シリルとリッチーの顔を丁寧に刺繍で表現したデザイン。底面にもクリーチャーのプリントが施されており、脱いだときにも楽しい一足です。

シリルの顔を丁寧に刺繍で表現しています。かかとはリブ仕様になっており、踏んでも痛くなりにくいデザイン。脱ぎ履きの多いシーンでも気軽に使えます。リッチーの顔を丁寧に刺繍で表現しています。底面にもクリーチャーのプリントが施されており、脱いだときにも楽しい一足です。シリルのルームシューズ

価格：2,750円（税込）

サイズ：23-25cm対応（外寸：25cm）

素材：綿50％・レーヨン50％

JAN：4550681000364

商品ページ：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/dwl057c

リッチーのルームシューズ

価格：2,750円（税込）

サイズ：23-25cm対応（外寸：25cm）

素材：綿50％・レーヨン50％

JAN：4550681000371

商品ページ：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/dwl057r

- ミニタオル（どんぐりとシリル）

ドナ・ウィルソンのクリーチャー、キツネリスのシリルがデザインされたミニタオルです。

オーガニックコットンを使用した、やさしい肌触りが特徴。抗菌防臭加工が施されており、毎日気持ちよくお使いいただけます。

使い勝手の良いミニタオルは、いくつあっても嬉しいアイテム。ほかにもさまざまなデザインがラインナップしているので、いくつか組み合わせてギフトにしたり、コレクションするのもおすすめです。

価格：770円（税込）

サイズ：W250mm × H250mm

素材：本体 綿100％・アップリケ刺繍部分 ポリエステル100％

JAN：4550681012374

商品ページ：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/dwl058

アップリケ刺繍がアクセントどんぐりや葉っぱ、ロゴ部分は刺繍で表現されています。

Donna Wilson（ドナ・ウィルソン）

スコットランドの北東にある小さな田舎に生まれ、自然と風景、そして温かい家族の中で育ったドナ。世界最高峰の芸術大学と言われるイギリスのRCA=ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで学んでいた2002年に初めてニットの縫いぐるみを生み出して以来、奇妙なフィギュア、楽しいアパレル、独創的な家具など、創作活動の幅を広げ、世界に発信している。現在、ロンドンを拠点として活動している。

・ドナ・ウィルソン日本オフィシャルサイト

https://donnawilson.net(https://donnawilson.net)

・トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp)