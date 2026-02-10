足もとから、バッグの中まで。ドナ・ウィルソンのクリーチャーが、暮らしのアイテムになりました。
株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）はロンドンを拠点に活動するテキスタイルアーティスト・デザイナーのドナ・ウィルソンの新作グッズとして、エコバッグ、ルームシューズ、ミニタオルを発売しました。
ドナ・ウィルソンが生み出した、くまのテッドやキツネリスのシリルといったクリーチャーたちが、
日々の暮らしで使えるアイテムとして登場。実用性と遊び心をあわせ持つ、ギフトにもおすすめのラインナップです。
新商品は、オンラインショップ「トンカチストア」（ https://shop.tonkachi.co.jp ）および一部店舗にて販売しております。
- エコバッグ
ドナ・ウィルソンの「くまのテッド」と「キツネリスのシリル」が、収納袋一体型のエコバッグになりました。普段はふわふわのマスコットとして楽しめて、バッグが必要になったらすぐにエコバッグに早変わり。 エコバッグ本体はタテ63cm、ヨコ40cm、マチ20cmと、スーパーでのお買い物にも頼もしいサイズです。 収納時は約15cm。見た目の可愛らしさ以上に、しっかり働いてくれるアイテムです。
ふわふわ素材のテッドとシリル。バッグをしまっているときは、マスコットのようになります。
使わないときはコンパクトにまとまり、 収納袋をなくす心配がありません。
濃い色味なので、中身が透けにくいのも嬉しいポイント。 テロンとした軽やかな生地感です。
顔の中にエコバッグを畳んで収納できる、ポケッタブル仕様。
エコバッグ（くまのテッド）
価格：2,200円（税込）
サイズ：H63xW40xD20cm（収納時：約12×14cm ）
JAN：4992272932355
商品ページ：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/dwl056
エコバッグ（キツネリスのシリル）
価格：2,200円（税込）
サイズ：H63xW40xD20cm（収納時：約15×15cm ）
JAN：4992272932348
商品ページ：
- ルームシューズ
ドナ・ウィルソンのクリーチャー、キツネリスのシリルとライオンのリッチーが刺繍されたルームシューズです。ボディには帆布（はんぷ）生地を使用しており、季節を問わず履きやすいのもポイント。サイズは23～25cm。シリルとリッチーの顔を丁寧に刺繍で表現したデザイン。底面にもクリーチャーのプリントが施されており、脱いだときにも楽しい一足です。
シリルの顔を丁寧に刺繍で表現しています。
かかとはリブ仕様になっており、踏んでも痛くなりにくいデザイン。脱ぎ履きの多いシーンでも気軽に使えます。
リッチーの顔を丁寧に刺繍で表現しています。
底面にもクリーチャーのプリントが施されており、脱いだときにも楽しい一足です。
シリルのルームシューズ
価格：2,750円（税込）
サイズ：23-25cm対応（外寸：25cm）
素材：綿50％・レーヨン50％
JAN：4550681000364
商品ページ：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/dwl057c
リッチーのルームシューズ
価格：2,750円（税込）
サイズ：23-25cm対応（外寸：25cm）
素材：綿50％・レーヨン50％
JAN：4550681000371
商品ページ：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/dwl057r
- ミニタオル（どんぐりとシリル）
ドナ・ウィルソンのクリーチャー、キツネリスのシリルがデザインされたミニタオルです。
オーガニックコットンを使用した、やさしい肌触りが特徴。抗菌防臭加工が施されており、毎日気持ちよくお使いいただけます。
使い勝手の良いミニタオルは、いくつあっても嬉しいアイテム。ほかにもさまざまなデザインがラインナップしているので、いくつか組み合わせてギフトにしたり、コレクションするのもおすすめです。
価格：770円（税込）
サイズ：W250mm × H250mm
素材：本体 綿100％・アップリケ刺繍部分 ポリエステル100％
JAN：4550681012374
商品ページ：
https://shop.tonkachi.co.jp/products/dwl058
アップリケ刺繍がアクセント
どんぐりや葉っぱ、ロゴ部分は刺繍で表現されています。
Donna Wilson（ドナ・ウィルソン）
スコットランドの北東にある小さな田舎に生まれ、自然と風景、そして温かい家族の中で育ったドナ。世界最高峰の芸術大学と言われるイギリスのRCA=ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで学んでいた2002年に初めてニットの縫いぐるみを生み出して以来、奇妙なフィギュア、楽しいアパレル、独創的な家具など、創作活動の幅を広げ、世界に発信している。現在、ロンドンを拠点として活動している。
・ドナ・ウィルソン日本オフィシャルサイト
https://donnawilson.net(https://donnawilson.net)
・トンカチストア
https://shop.tonkachi.co.jp(https://shop.tonkachi.co.jp)