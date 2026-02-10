オロ、日経主催イベント「AI時代の検索と広告戦略」に登壇
株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤）は、日本経済新聞社が主催するイベント「AI時代の検索と広告戦略」に、「Semrush」の国内総代理店として登壇することをお知らせいたします。本講演では、生成AIの普及により激変する検索環境において、企業が取り組むべき投資判断の基準と、AI Overview（AIO）等に対応した新たなKPI設計および実践的なフレームワークを解説します。
■講演概要
近年、生成AIの普及により検索体験は大きく変化しています。GoogleのAI OverviewやChatGPTをはじめとしたAI検索は、従来のSEOとは異なる評価軸で情報を取得・生成しており、多くの企業が「今投資すべきか」「どの程度のインパクトがあるのか」「何を指標にすべきか」といった課題を抱えています。
本講演では、Semrushが保有する膨大な検索データとAI検索分析から得られたファクトをもとに、
- AI検索が企業の集客・ブランドに与える影響
- AI検索時代における“可視化可能なKPI”
- AIに正しく引用・言及されるための戦術フレームワーク
を体系的に解説し、マーケター・事業責任者が意思決定に活用できる実践知を提供します。
■講演情報
- 日時： 2026年2月16日（月） 13:00～17:00 （当社講演時間：15:55～16:25）
- 会場： オンライン開催（ライブ配信）
- 参加費： 無料（事前登録制）
- 申込締切： 2026年2月16日（月）講演終了まで
- 主催： 日本経済新聞社
- 登壇者： 藤澤 康二（株式会社オロ / Semrush カスタマーサクセス マネジャー）
- 講演タイトル：AI検索に投資すべきか？“可視化できるKPI”と"戦術フレームワーク"
- 詳細・お申込み： https://seminar.nikkei.co.jp/e/1037921
■登壇者プロフィール
藤澤 康二（ふじさわ こうじ）
株式会社オロ / Semrush カスタマーサクセス マネジャー
SEO・検索マーケティング領域を中心に、企業のデジタルマーケティング戦略を支援。検索アルゴリズム、検索意図分析、データドリブンなSEO戦略設計を専門とし、大手企業から成長企業まで多数の支援実績を持つ。近年はAI検索・生成AI時代の検索最適化（AI Search Optimization）の研究・実践に注力。
■ Semrushについて(https://semrush.jp/what-is-semrush/)
Semrushは、オンライン可視性の向上とマーケティング成果の最大化を支援するグローバルマーケティングプラットフォームです。SEO、AIO・LLMO、広告、コンテンツ、競合分析、PR、SNS、トラフィック分析など、デジタルマーケティングに必要な機能を包括的に提供し、世界中の企業・マーケターに利用されています。
※ 日本国内の累計導入社数2,000社以上（2026年1月時点）
株式会社オロは、Semrushの国内展開を通じて、日本企業のデジタル成長を支援しています。
Semrushの主な機能は以下の通りです。
============================
・競合と自社の検索表示順位推移（ポジション・トラフィック）
・コンテンツSEOのキーワード調査（検索ボリューム、上位表示難易度）
・AI経由の流入数把握、引用されているプロンプトの確認、プロンプトのトラッキング
・競合サイトのトラフィック/性別属性/チャネル分析
・競合サイトのリスティング出稿ワード・見出し・広告文
・競合サイトのディスプレイ広告/SNS広告/動画広告
============================
●Semrushは日本国内外、いずれにおいてもマーケターの皆さまから高い評価をいただいております！
・国外でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価
※G2.com SEOツール部門においてユーザー人気度/満足度 ともにNo.1を獲得（2026年2月時点）(https://www.g2.com/categories/seo-tools?utf8=%E2%9C%93&order=top_shelf)
・国内でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価
※ITreview Grid Award 2026 Winter SEOツール部門 Leader獲得（2026年2月時点）(https://www.itreview.jp/products/semrush/reviews)
※『Semrush』日本公式サービスサイト：https://semrush.jp
オロは『Semrush』の国内総代理店です。
★7日間無料トライアル実施中です！上記サービスサイトからお申し込みいただけます。
■Semrush Enterpriseについて(https://oroactivecampaign.ac-page.com/semrush-enterprise-ja)
Semrush Enterpriseは、通常版『Semrush』の強力な機能をベースに、
データ統合・BI・AIを組み合わせることで、SEOの業務をより戦略的かつ効率的に推進できる上位版ツールです。
通常版『Semrush』でも、SEO分析や競合調査などを多角的に行うことができますが、
Semrush Enterpriseでは、複数のデータを自動で集約・可視化し、AIによる分析・提案を通じて意思決定や施策実行のスピードをさらに高めることが可能です。
ご導入企業様では、チームメンバー1人あたり週20時間以上の工数削減や、生産性の10倍向上などを実現いただいております。
Semrush Enterpriseの主な機能は以下の通りです。
============================
・AIによる自動データ分析で、複雑なSEO課題に対する具体的な改善施策を提案
・各種ツールとのシームレスな連携、およびBI機能で、ROIの可視化を実現
・AI分析によるコンテンツ改善・リライト提案
・自然検索と広告のパフォーマンス比較による費用最適化
・ページグループやキーワードグループ毎のパフォーマンスの可視化
========================
※Semrush Holdings, Inc. 会社概要
社名 ：Semrush Holdings, Inc.
設立 ：2008年
所在地 ：800 Boylston Street Suite 2475 Boston, MA 02199
事業内容：Semrushの開発、運用、管理、サポート
■本サービスに関するお問い合わせ先
株式会社オロ Semrush担当：藤澤
TEL：050-5783-5103 / E-mail：info_semrush@jp.oro.com
■報道に関するお問い合わせ先
株式会社オロ 広報担当
TEL：050-5783-5386 / E-mail：info@jp.oro.com