オロ、日経主催イベント「AI時代の検索と広告戦略」に登壇

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤）は、日本経済新聞社が主催するイベント「AI時代の検索と広告戦略」に、「Semrush」の国内総代理店として登壇することをお知らせいたします。本講演では、生成AIの普及により激変する検索環境において、企業が取り組むべき投資判断の基準と、AI Overview（AIO）等に対応した新たなKPI設計および実践的なフレームワークを解説します。

■講演概要

近年、生成AIの普及により検索体験は大きく変化しています。GoogleのAI OverviewやChatGPTをはじめとしたAI検索は、従来のSEOとは異なる評価軸で情報を取得・生成しており、多くの企業が「今投資すべきか」「どの程度のインパクトがあるのか」「何を指標にすべきか」といった課題を抱えています。

本講演では、Semrushが保有する膨大な検索データとAI検索分析から得られたファクトをもとに、

- AI検索が企業の集客・ブランドに与える影響- AI検索時代における“可視化可能なKPI”- AIに正しく引用・言及されるための戦術フレームワーク

を体系的に解説し、マーケター・事業責任者が意思決定に活用できる実践知を提供します。

■講演情報- 日時： 2026年2月16日（月） 13:00～17:00 （当社講演時間：15:55～16:25）- 会場： オンライン開催（ライブ配信）- 参加費： 無料（事前登録制）- 申込締切： 2026年2月16日（月）講演終了まで- 主催： 日本経済新聞社- 登壇者： 藤澤 康二（株式会社オロ / Semrush カスタマーサクセス マネジャー）- 講演タイトル：AI検索に投資すべきか？“可視化できるKPI”と"戦術フレームワーク"- 詳細・お申込み： https://seminar.nikkei.co.jp/e/1037921■登壇者プロフィール

藤澤 康二（ふじさわ こうじ）

株式会社オロ / Semrush カスタマーサクセス マネジャー

SEO・検索マーケティング領域を中心に、企業のデジタルマーケティング戦略を支援。検索アルゴリズム、検索意図分析、データドリブンなSEO戦略設計を専門とし、大手企業から成長企業まで多数の支援実績を持つ。近年はAI検索・生成AI時代の検索最適化（AI Search Optimization）の研究・実践に注力。

■ Semrushについて(https://semrush.jp/what-is-semrush/)

Semrushは、オンライン可視性の向上とマーケティング成果の最大化を支援するグローバルマーケティングプラットフォームです。SEO、AIO・LLMO、広告、コンテンツ、競合分析、PR、SNS、トラフィック分析など、デジタルマーケティングに必要な機能を包括的に提供し、世界中の企業・マーケターに利用されています。

※ 日本国内の累計導入社数2,000社以上（2026年1月時点）

株式会社オロは、Semrushの国内展開を通じて、日本企業のデジタル成長を支援しています。

Semrushの主な機能は以下の通りです。

============================

・競合と自社の検索表示順位推移（ポジション・トラフィック）

・コンテンツSEOのキーワード調査（検索ボリューム、上位表示難易度）

・AI経由の流入数把握、引用されているプロンプトの確認、プロンプトのトラッキング

・競合サイトのトラフィック/性別属性/チャネル分析

・競合サイトのリスティング出稿ワード・見出し・広告文

・競合サイトのディスプレイ広告/SNS広告/動画広告

============================

●Semrushは日本国内外、いずれにおいてもマーケターの皆さまから高い評価をいただいております！

・国外でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価

※G2.com SEOツール部門においてユーザー人気度/満足度 ともにNo.1を獲得（2026年2月時点）(https://www.g2.com/categories/seo-tools?utf8=%E2%9C%93&order=top_shelf)

・国内でのレビューサイトにおける『Semrush』の評価

※ITreview Grid Award 2026 Winter SEOツール部門 Leader獲得（2026年2月時点）(https://www.itreview.jp/products/semrush/reviews)

※『Semrush』日本公式サービスサイト：https://semrush.jp

オロは『Semrush』の国内総代理店です。

★7日間無料トライアル実施中です！上記サービスサイトからお申し込みいただけます。

■Semrush Enterpriseについて(https://oroactivecampaign.ac-page.com/semrush-enterprise-ja)

Semrush Enterpriseは、通常版『Semrush』の強力な機能をベースに、

データ統合・BI・AIを組み合わせることで、SEOの業務をより戦略的かつ効率的に推進できる上位版ツールです。

通常版『Semrush』でも、SEO分析や競合調査などを多角的に行うことができますが、

Semrush Enterpriseでは、複数のデータを自動で集約・可視化し、AIによる分析・提案を通じて意思決定や施策実行のスピードをさらに高めることが可能です。

ご導入企業様では、チームメンバー1人あたり週20時間以上の工数削減や、生産性の10倍向上などを実現いただいております。

Semrush Enterpriseの主な機能は以下の通りです。

============================

・AIによる自動データ分析で、複雑なSEO課題に対する具体的な改善施策を提案

・各種ツールとのシームレスな連携、およびBI機能で、ROIの可視化を実現

・AI分析によるコンテンツ改善・リライト提案

・自然検索と広告のパフォーマンス比較による費用最適化

・ページグループやキーワードグループ毎のパフォーマンスの可視化

========================

※Semrush Holdings, Inc. 会社概要

社名 ：Semrush Holdings, Inc.

設立 ：2008年

所在地 ：800 Boylston Street Suite 2475 Boston, MA 02199

事業内容：Semrushの開発、運用、管理、サポート

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社オロ Semrush担当：藤澤

TEL：050-5783-5103 / E-mail：info_semrush@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386 / E-mail：info@jp.oro.com