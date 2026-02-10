永野護「ファイブスター物語」コミックス19巻SPパックは、デコース＆ヨーンのリバーシブル「ダッカス」ワークシャツ付き！　「Newtype Anime Market」限定、5/9（土）発売予定で予約受付

株式会社KADOKAWA月刊ニュータイプ（KADOKAWA）にて連載中の「ファイブスター物語」（著：永野護）、コミックス19巻の2026年5月9日（土）発売に合わせ、気分でブラック or ブルー!? デコース＆ヨーンのリバーシブル「ダッカス」ワークシャツ、アクリルフィギュア・缶バッジ・ポストカード3枚組詰め合わせたNewtype Anime Market SPパックが予約スタート！

このたび、株式会社KADOKAWA(所在地：東京都千代田区／取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）では、月刊ニュータイプ（KADOKAWA）にて連載中の永野護「ファイブスター物語」最新刊コミックス19（2026年5月9日発売予定／税込1,650円）に合わせ、当作品の大人気GTM（ゴティックメード）ダッカス・ザ・ブラックナイトをテーマとしたOctober Beast特製、デコース＆ヨーンのリバーシブルワークシャツ、ダッカス（第19巻収録イラスト）アクリルフィギュア、ブラック・ファティマ"EST"缶バッジ、ポストカード3枚組をセットにしたNewtype Anime Market SPパックを、公式オンラインショップ「カドスト」内「Newtype Anime Market」限定で予約受付開始いたしました。



購入方法と商品画像などのグッズ詳細は「カドスト」内「Newtype Anime Market」

https://store.kadokawa.co.jp/shop/brand/newtype/

にて公開中です。



※販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合があります。





●商品内容

ファイブスター物語 19 Newtype Anime Market SPパック（M・L・XLの3サイズ）

税込各9,900円（税抜価格各9,000円)

発売日：2026年5月9日（土）予定



下記5点のNewtype Anime Market限定セット商品となります。

●ファイブスター物語 19

●October Beast「ダッカス・ザ・ブラックナイト（デコース・ワイズメル side ＆ ヨーン・バインツェル side）リバーシブルワークシャツ」（全3サイズ）

●GTMダッカス・ザ・ブラックナイト（第19巻収録イラスト） アクリルフィギュア

●ブラック・ファティマ"EST"缶バッジ

●ポストカード3枚組

●October Beast「ダッカス・ザ・ブラックナイト（デコース・ワイズメル side ＆ ヨーン・バインツェル side）リバーシブルワークシャツ」（全3サイズ）

October Beast「ダッカス・ザ・ブラックナイト（デコース・ワイズメル side ＆ ヨーン・バインツェル side）リバーシブルワークシャツ」（全3サイズ）

「ファイブスター物語」ファッションアイテムを数多く手掛けているブランド「October Beast」による、デコースとヨーンそれぞれの騎体配色・イメージによるリバーシブルのワークシャツ。永野護も試着済み、「着て脱いだら別の色に変えられる！」とのこと。

・サイズ：全3サイズ（Mサイズ：着丈750×身幅540×肩幅480×袖丈220mm Lサイズ：着丈780×身幅570×肩幅510×袖丈230mm XLサイズ：着丈810×身幅600×肩幅540×袖丈240mm）

・素材：綿

・製造国：中国

ファッションブランド「October Beast」とは……

かつてアニメ・漫画・映画・音楽とのTシャツコラボで一世を風靡した「MARS SIXTEEN」の中心人物にしてメインデザイナー・北山友之（LESS KITAYAMA TOMOYUKI）が新たに立ち上げたブランド。

「F.S.S.のグッズデザインはこの人に任せておけば大丈夫！」とは永野護の言。

https://octoberbeast.tokyo/

●GTMダッカス・ザ・ブラックナイト（第19巻収録イラスト） アクリルフィギュア

GTMダッカス・ザ・ブラックナイト（第19巻収録イラスト） アクリルフィギュア

初商品化となるダッカスの第19巻収録イラストをアクリルフィギュア化！

●ブラック・ファティマ"EST"缶バッジ

ブラック・ファティマ"EST"缶バッジ

物語冒頭から登場し、まさに19巻のメインファティマとなったESTが"ブラック・ファティマ"Ver.で登場！

●「ファイブスター物語」ポストカード3枚組

「ファイブスター物語」ポストカード3枚組

？？？

●ファイブスター物語 19

ダイ・グとクリスティン、ヨーンとデコース、それぞれのエピソードが完結！

若き皇帝ダイ・グと騎士クリスティン・V、2人だけの穏やかな時間が終わるとき、フィルモア帝国の新たな時代が始まる！ エストをめぐる因縁……ヨーンと黒騎士デコースは、互いのGTMを駆り最後の戦いへ！

2026年3月で連載開始40周年を迎える、デザイナー・永野護の代表作。

１年２か月ぶりの刊行となる第19巻では、フィルモア帝国を舞台とした「エンペラーズ・ハイランダー」、ヨーン・バインツェルの旅路を描く「トラフィックス～ターミナル」を収録。

「エンペラーズ・ハイランダー」

ナカカラ防衛戦に参戦したことで、フィルモア皇帝ダイ・グの病は進行し、その命はまさに尽きようとしていた。皇帝不在を受けてアドーらが実権を握るべく策略をめぐらせるなか、謎の騎士集団が現われる。

「トラフィックス～ターミナル」

黒騎士デコース・ワイズメルに敗北し、ファティマ・パルスエットを失ったヨーンだったが、ついに騎士となることを決意する。再起をかけて、ミラージュ騎士たちとの特訓の日々が始まる。

（著者）永野護

ファイブスター物語 19

判型：A5変形判

商品形態：コミック

ページ数：240





