アイエスエフネット、2月14日(土)に札幌で開催される「マイナビ転職フェア」に参加いたします

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年2月14日（土）に札幌パークホテルで開催される「マイナビ転職フェア」に参加いたします。

当日はアイエスエフネットの採用担当者が参加し、転職活動に役立つ企業情報をお届けします。

ITインフラに特化したソリューションを提供するアイエスエフネットは人材育成にも注力し、社員が自らのスキルを高められる教育環境を整えています。ITインフラエンジニアとしてキャリアアップを目指している方は、ぜひこの機会にご来場ください。

◆概要

マイナビ転職フェアは、転職を希望される方を対象として全国各地で行われている合同企業説明会です。

講演や相談ブースも用意されているため、転職ノウハウの習得やキャリアの不安解消をしながら自分に合った企業を見つけられるイベントです。

◆詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/700_1_5cd7cadc13161ede20970a0fd4a765ad.jpg?v=202602100151 ]◇採用関連（一般応募・採用詳細はこちら）

採用情報ページ：https://www.career.isfnet.co.jp/recruitinfo/jobsearch/

◆株式会社アイエスエフネット概要

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本全国14カ所の拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。