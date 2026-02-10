守りぬく、満ちてゆく。UV美容乳液『ドレススノー デイ・パーフェクトUV』2026年3月15日(日) 新発売

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、3月15日（日）より、UV美容乳液『ドレススノー デイ・パーフェクトUV』を新発売します。乾燥や肌のシワ・ハリ不足など、大人の日中の肌悩みに挑む“攻め”のアプローチと、紫外線から鉄壁で“守る”高い防御力を実現。美白・シワ改善・肌荒れ防止のトリプル機能と、国内最高レベルのSPF50+・PA++++を兼ね備えた新商品です。

濃密なクリーム状でなめらかにのびるテクスチャーが肌と一体化し、圧倒的な使い心地のよさを叶え、日中も乾きを寄せつけない潤いのヴェールが続きます。紫外線さえもスキンケアで制し、ハリ・透明感に満たされる肌へと導く、UV美容乳液です。

商品設計

UV機能を兼ね備えた“高機能スキンケアアイテム”

複雑多岐にわたる大人の肌悩みの要因に深く踏み込みながら、その元凶といえる日中の紫外線を徹底ブロックする、『ドレススノー デイ・パーフェクトUV』。なめらかにのびる快適な使い心地と、うるおいとハリに満ちた肌が夕方まで続きます。

１.「スキンケアUV処方」でみずみずしく心地よい感触

国内最高数値のUVカット力でありながら、軽やかにのびてみずみずしい使用感。微細化した日やけ 止め成分をうるおい成分で包み込む「スキンケアUV処方」によって、日中の肌を心地よく満たし、乾燥や紫外線から力強く守り抜きます。

２.うるおい・ハリ・透明感の全方位エイジングケア

紫外線や乾燥をはじめ、さまざまな外的刺激から防御する力が低下しがちな日中の大人肌のために、ダメージから肌を守り、うるおい・ハリ・透明感の“持久力”をサポートするための成分を配合。薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』共通の、多角的なエイジングケア*アプローチも万全です。

３.“美白”*・“シワ改善”・“肌荒れ防止”の薬用トリプル機能

『ドレススノー デイ・パーフェクトUV』が単なる“日やけ止め”にとどまらない大きなポイントは、『ドレススノー』共通の有効成分による、美白とシワ改善に加えて、新たに紫外線による乾燥をケアする肌荒れ防止効果を持たせたこと。大人の肌に必要な、エイジングケアアイテムとしての機能をしっかり兼ね備えています。

製品情報

■薬用美白・シワ改善 日中用乳液『ドレススノー デイ・パーフェクトUV』【医薬部外品】

［販売名：アテニア デイエマルジョンUV］

アテニアとは

女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989年の創業以来続くエイジングケア研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。

