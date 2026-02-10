【DISHES and TART SAN】旬のいちごを楽しむ「いちごフェア」を開催／2026年2月16日～季節限定タルトを販売。

エイムエンタープライズ株式会社

エイム・エンタープライズ株式会社（所在：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）は、

DISHES and TART SAN各店舗にて、2026年2月16日（月）より、いちごフェアを開催いたします！

旬を迎えたいちごの味わいを存分に楽しめる、季節限定のタルトが揃いました。

定番のいちごタルトをはじめ、

国産キウイやパイナップルなどの果実を組み合わせたタルト、

何層にも重ねたクレープ生地といちごの味わいを楽しめるタルトなど、

いちごの魅力をさまざまなかたちでお楽しみいただけるラインアップです。

SANが大切にしている

「おいしいもので、しあわせになってほしい」

という想いを込めて、一つひとつ丁寧にお作りしております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89167/table/91_1_e2c5a4312d4d9c68f5f66172c3096ab5.jpg?v=202602100151 ]※カットタルトのみの販売販売価格：930円（take 913円）

いちごのタルト

発酵バターを使用したタルト生地に、旬のいちごを贅沢にあしらいました。

甘みとほどよい酸味がクリームのコクを引き立てる、王道の味わいをお楽しみいただけます。

タルト台：プレーン

※カットタルトのみの販売販売価格：870円（take 854円）

国産キウイといちごのタルト

国産キウイといちごを彩りよくのせた、アールグレイ香るタルト。

果実の爽やかな酸味と甘みが調和し、すっきりとした後味に仕上げました。

タルト台：アールグレイ

※カットタルトのみの販売販売価格：800円（take 785円）

パイナップルといちごのタルト

ココナッツを練り込んだタルト生地に、パイナップルといちごを合わせました。

ジューシーな果実の甘みと酸味に、ココナッツのやさしい香りが重なり、トロピカルな味わいをお楽しみいただけます。

タルト台：ココナッツ

販売価格：910円（take 893円）

いちごのミルクレープタルト

何層にも重ねたクレープ生地に、クリームといちごを重ねました。

なめらかな口どけといちごの酸味がやさしく調和する、上品な味わいです。

タルト台：プレーン

【このほかにも、いちごを使用した季節限定タルトをご用意しております！】

あまおうとデコポンのタルトいちごとバナナの生チョコタルトいちごのショートケーキタルトいちごムースタルト

【DISHES and TART SANについて】

SANが大切にしているのは、”おいしいもので、しあわせになってほしい”という想いです。

タルトは、ただのスイーツではなく、大切な人への想いを届ける贈りものだと考えています。

だからこそ、私たちは“タルトでおくる、伝える”という想いを大切に、

一つひとつ丁寧にお作りしています。

そしてもうひとつの楽しみは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理。

パスタソースをはじめ、味付けはすべてオリジナルレシピ。

自家製にこだわり、季節ごとに自由に入れ替わるメニューは、

満足感と充実感で心も満たしてくれます。

公式HP :https://san-dishesandtart.com/

【SANブランド店舗紹介】

SAN豊田店

住所：〒471-0874 愛知県豊田市前田町３丁目40－１

アクセス：名古屋鉄道 上挙母駅徒歩13分

TEL： 0565-42-3339

営業時間：11:00~21:00

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN名古屋徳重店

住所：〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南２丁目４０３

アクセス：市営地下鉄桜通線 徳重駅徒歩12分

TEL： 052-879-6888

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN刈谷店

住所：〒448-0014 愛知県刈谷市青山町１丁目１５１－７

アクセス：名鉄名古屋本線 一ツ木駅 徒歩19分

TEL： 0566-91-7779

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN岡崎店

住所：〒４４４-０２０６ 愛知県岡崎市法性寺町猿待６３‐１

アクセス：愛知環状鉄道、JR東海道本線岡崎駅西口より徒歩約26分

TEL：0564-83-9554

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN一宮店

住所：〒491-0832 愛知県一宮市若竹２丁目３－１

アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅 徒歩25分

TEL：0586-85-6618

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN ASTY岐阜店

住所：〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1

アクセス：JR東海道線、高山本線「岐阜駅」／名鉄名古屋本線、各務原線 「名鉄岐阜駅」すぐ

TEL：058-201-5778

営業時間：10:00~22:00

SAN春日井店

住所：〒486-0805 愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180

アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分

TEL：0568-27-9651

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

※12月31日～1月2日は休業日です。

SAN三井アウトレットパーク岡崎店

住所：〒444-8590 愛知県岡崎市舞木町字金森200三井アウトレットパーク岡崎2階2270

アクセス：名鉄名古屋本線本宿駅より徒歩約15分

TEL：0564-64-1509

営業時間：11:00~21:00（施設に準ずる※変更の可能性あり）

SAN mozoワンダーシティ店※テイクアウトタルトのみ

住所：〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1階

アクセス：上小田井駅北口より徒歩約5分

TEL：052-938-7707

営業時間：10:00~21:00

【会社紹介】

エイムグループは、「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。

１０ブランド・２３店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ

▼グループ会社

・エイム・エンタープライズ株式会社

・エイムマーケティングエージェンシー株式会社

・エイムクリエーションズ株式会社

・エイムインターセクション株式会社

※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。

代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎

本社所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F

【代表ブランドの公式Instagram】

「和栗専門 紗織」： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/

「SILVA」： https://www.instagram.com/meieki_silva/

「京都四条 くをん」： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/

「いぶし鳥一香」：https://www.instagram.com/ibushidori_ichika/