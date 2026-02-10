【ふくしま満彩！グルメフェア Winter 2026】福島牛 福粕花ステーキ＆メヒカリ南蛮揚げ、桃サワーを東京で期間限定提供｜東北居酒屋 ～奥羽の宴～

SYSTR株式会社

ふくしま満彩！グルメフェア

福島県産食材の魅力を首都圏へ届けるグルメ企画『ふくしま満彩！グルメフェア』が、2026年冬も開催されます。



本フェアに参加する東北居酒屋～奥羽の宴～では、福島が誇るブランド牛「福島牛 福粕花」を使用したステーキをはじめ、いわき市名物・メヒカリの南蛮揚げ、さらに福島産の桃を使った桃サワー（桃ピクルス添え）といった、福島県産食材を主役にした期間限定メニューを提供します。

開催期間は2026年2月6日（金）から3月1日（日）まで。



冬の味覚とともに、福島の生産者の想いや食文化を“東京で体験できる”特別な機会として、福島の「おいしい」を五感で楽しめる内容となっています。

■ 前回好評を受け、『ふくしま満彩！グルメフェア』に再参加が決定

東北居酒屋～奥羽の宴～は、前回開催された『ふくしま満彩！グルメフェア』に参加し、多くのお客様からご好評をいただきました。



福島県産食材の持つ力強い味わいと、生産者の想いが詰まった料理を通じて、「福島の食の魅力をもっと知りたい」「また食べたい」という声が多く寄せられたことから、Winter 2026での再参加を決定しました。

当店では日頃から、東北・福島の食材を正しく、美味しく伝えることを大切にしています。

今回のフェアでも、食材そのものの良さを最大限に引き出す調理法と、気軽に楽しめる価格帯にこだわり、冬の時期だからこそ味わってほしい福島の魅力を提供します。

■ 福島県産食材の魅力を発信するグルメフェア

『ふくしま満彩！グルメフェア』は、福島県産食材の魅力を広く発信することを目的としたグルメイベントです。



首都圏の飲食店が参加し、福島の牛・魚・果物など多彩な食材を使った限定メニューを展開することで、生産地と消費地をつなぐ取り組みとして注目を集めています。

東北居酒屋～奥羽の宴～では、寒い季節にこそ味わいたい福島牛の旨み、メヒカリの軽やかな食感、桃のやさしい甘みを組み合わせ、冬ならではの楽しみ方を提案します。

■ 冬限定の特別メニューで、福島の“おいしい”を体感

期間限定のこの機会に、福島の食材が持つ本来の美味しさを、ぜひ店内でご体感ください。



福島の冬の味覚とともに、“食べることで応援につながる”特別な時間をお届けします。

■ 福島グルメフェアの魅力を発信する動画撮影も実施

MioGonみおごん

今回の『ふくしま満彩！グルメフェア』では、「発見！ふくしま」キャラバン隊“チームめっけ～ず”のメンバーであるみおごんさんが来店し、フェア限定メニューの撮影および動画制作を行いました。



店内で実際に料理を味わいながら、福島県産食材の魅力やフェアの楽しみ方を発信する様子が撮影されています。

撮影された動画では、福島牛 福粕花ステーキ、メヒカリ南蛮揚げ、桃サワーといった限定メニューを中心に、福島の食材が持つ美味しさや、イベントの雰囲気が臨場感たっぷりに紹介される予定です。

X(https://x.com/team_mekkeys)：チームめっけ～ず 公式アカウント

Instagram(https://www.instagram.com/miogon428/)／TikTok(https://www.tiktok.com/@miogon_asmr)／X(https://x.com/miogon428)／YouTube(https://www.youtube.com/@miogonTV)：みおごん 各公式アカウント

■ 福島グルメフェアの期間限定メニュー

旨みと香ばしさ、至福のひと皿。■ 福島牛 福粕花ステーキ 2,000円

福島が誇るブランド牛「福島牛 福粕花」を贅沢に使用した、フェア限定のステーキ。



きめ細かな肉質と、噛むほどに広がる上品な旨みが特長で、シンプルな調理だからこそ素材本来の美味しさをダイレクトに楽しめます。



福島県産牛肉の魅力を存分に味わえる一皿として、日本酒やワインとも相性抜群です。

■ メヒカリ南蛮揚げ 400円

福島県いわき市の名物魚「メヒカリ」を、香ばしく揚げた南蛮仕立て。



外はサクッと、中はふんわりとした食感で、ほどよい酸味と甘みのバランスがクセになる味わいです。



福島の海の幸を気軽に楽しめる一品として、お酒のお供にもおすすめです。

ふわっと軽やか、福島の海の香り。桃の香りがふんわり広がる爽やかな締め。■ 桃サワー（桃ピクルス添え） 500円

福島産の桃を使用した、フェア限定のオリジナルサワー。



爽やかな甘みのサワーに、ほんのり酸味の効いた桃ピクルスを添え、後味すっきりと仕上げました。



料理と合わせても楽しめる、福島の果実の魅力を感じる一杯です。

■ ナガキパーマさんデザインの限定ステッカーもプレゼント！

オリジナルステッカー

今回のフェアでは、人気イラストレーターナガキパーマさんがデザインしたオリジナルステッカーをプレゼント。

期間中、『ふくしま満彩！グルメフェア』参加店舗で対象メニューをご注文いただいたお客様に、1オーダーにつき1枚差し上げます。

ステッカーは各店舗先着順・なくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにお越しください。

■ 東北の食文化を東京から発信

東北居酒屋「奥羽の宴」は、「食を通じて東北をもっと身近に」をコンセプトに、青森から福島まで東北六県の食材や郷土料理、日本酒を取り入れた料理を提供しています。



生産地の背景や食文化を大切にしながら、東北の魅力を東京・首都圏へ伝えることを目指して日々営業しています。

今回の『ふくしま満彩！グルメフェア Winter 2026』では、福島県産の牛・魚・果実といった食材に改めて向き合い、生産者の想いを料理として表現しました。



福島牛の旨み、メヒカリの親しみやすい味わい、そして桃のやさしい甘みを通じて、東京にいながら“福島を味わう”特別な時間をお届けします。

期間中のみ楽しめる冬限定の特別メニューを、ぜひこの機会にご堪能ください。

■ 引き続き開催中！名物・お通し食べ放題『食ってけ泥棒!!』

麻婆豆腐

スズキかま煮付け

おでん

あら汁

奥羽の宴では、東北6県直送の鮮魚や、名物「お通し食べ放題 食ってけ泥棒!!」フェアも引き続き実施中！



仕事帰りや秋葉原散策の合間に、ふらっと立ち寄ってみてください。

お通し食べ放題の仕組みとは？

- お通し代 700円（税込）＝お通し無限パス- カウンターに置いてあるお通しを好きに盛り付け！- お通しは日替わりで 2～4 品！東北由来の食材・郷土レシピをメインに- ラストオーダーまで時間制限なし（閉店の23:00 まで OK）

＼最新メニューは SNS で毎日更新中！／

フォローして本日の 入荷やお通し速報をチェック X (旧Twitter)(https://x.com/ouunoutage) ／ Instagram(https://www.instagram.com/ouunoutage/)

SYSTR株式会社では、本キャンペーンを通じて

「東北グルメの魅力」×「秋葉原カルチャー」という新たな切り口から、

幅広い層に地域の味を届ける取り組みを続けてまいります。

【店舗情報】

店舗名： 東北居酒屋～奥羽の宴～

所在地： 東京都台東区上野3-1-9 鹿嶋ビル1F

営業時間： 17:00 - 23:00（L.O. 22:30）※土日は不定期で昼営業あり

席数： カウンター6席・テーブル4卓

電話： 03-6284-4600

公式サイト： https://ouunoutage.com

公式SNS：

X（旧Twitter）(https://x.com/ouunoutage)

Instagram(https://www.instagram.com/ouunoutage/)

予約： Web予約 または お電話にて受付中

決済： 現金・各種クレジット・交通系IC・QR決済対応

対応言語： 英語・中国語メニューあり（インバウンド対応）

【運営会社】

SYSTR株式会社

東京都千代田区神田佐久間町4－4 東京美宝会館1階