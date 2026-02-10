株式会社ハートビーツ、業界最大級のオンライン展示会「ITトレントEXPO2026 Spring」に出展

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年3月3日（火）～7日（土）に開催される業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」に出展いたします。

本ブースでは、ITインフラの運用負荷やコスト削減、24時間365日の安定稼働、セキュリティに関する課題を解決するサービスを出展予定です。

開催概要

名称： ITトレンドEXPO2026 Spring

会期： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）

会場：オンライン（自席からご参加可能）

参加費：無料

主催： 株式会社Innovation ＆ Co

参加方法：事前登録制

公式サイト： https://it.expo.it-trend.jp(https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=cmk-6tjui581)

※本イベントに関するお問い合わせは、運営者のお問い合わせフォーム(https://it.expo.it-trend.jp/inquiry)宛てにお願いいたします。

参加ご登録いただくと、業務改善に役立つ下記のコンテンツを自由にご覧いただけます。

・オンラインブースの見学

・各種セッションの視聴（豪華ゲスト登壇！）

・製品資料のダウンロード

・名刺交換・チャット相談

「ITトレンドEXPO」とは？

年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト「ITトレンド」が開催する、業界最大級のオンライン展示会です。

”新たな出会いが明日の「働く」を変える”をコンセプトに、ご来場者の仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

最新のIT製品・サービスの展示から、野田クリスタル氏、白鵬翔氏、桐谷広人氏、まつもとゆきひろ氏など豪華ゲストによるビジネス・キャリア・ライフスタイルに関する特別講演まで、すべて無料で視聴が可能。

セッションカテゴリは、AI、ITインフラ、セキュリティ、営業・マーケティング、人事総合、バックオフィス、製造DX、キャリア、資産運用など多岐にわたり、あらゆるビジネス課題の解決に役立つ内容をご用意しています。

出展サービス（オンラインブース）

・フルマネージドサービス（24時間365日 有人監視体制）

24時間365日のインフラ運用をプロへ一任。

オンプレミス・クラウドを問わず、監視から障害対応まで丸ごとサポートします。

運用の負担を軽減し、貴社エンジニアが「本来の機能開発」に専念できる環境を構築します。

・SecureOps+（セキュリティ運用代行）

AWSネイティブサービス（AWS Security Hub CSPM、Amazon GuardDuty、Amazon Inspector 等）を中核に、セキュリティアラートのトリアージ（優先度判断）から影響範囲の整理、対応を前に進めるための判断整理と対応の推進、再発防止策の提案までを一気通貫で支援する、実運用を前提としたセキュリティ運用支援サービスです。

インフラ運用のプロが、貴社に代わって「脅威検知」から「重要度判定・初動判断」まで代行。

専門知識やリソースがなくても、ランサムウェアをはじめとする昨今のサイバー攻撃から自社を確実に守り抜く、最適なセキュリティ体制を提供します。

ハートビーツが解決する課題

24時間365日のインフラとセキュリティの運用をプロが代行することで、エンジニアを保守対応から解放し、本来のサービス開発に専念できる環境を構築します。

専門知識を要するアラート判断から具体的な対策までを一気通貫でサポートし、リソース不足に伴う運用上の不安を解消。

インフラとセキュリティの両面から現場の負担を軽減し、企業様が安心して事業成長に注力できる強固な土台を築きます。

ハートビーツは、20年以上にわたり培ったMSP事業者としての知見を活かし、以下のような課題をお持ちの企業様に最適な解決策を提示、ご支援いたします。

・夜間・休日のインフラ監視体制を整備したい

・ITインフラ運用が特定の担当者に依存しており、属人化を解消したい

・AWSの利用料やサポート費用を抑えつつ、専門的な技術サポートを受けたい

・ランサムウェア対策や24時間のセキュリティ監視体制を構築したいが、社内リソースが不足している

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

