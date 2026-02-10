【KANADEMONO】もうすぐ猫の日！ネコ好きの祭典〈THE Cat’s ISSUE FES 2026〉に出展。愛猫を“世界にひとつのアート”にしたオーダーラグとバッグをお披露目。

ルームクリップ株式会社

9,000通りを超える家具の組み合わせを提案するパーソナライズ家具ブランド KANADEMONO を展開するルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー（本社：東京都渋谷区、以下当社）は、2026年2月21日（土）～23日（月・祝）の3日間、東京都世田谷区池尻にて開催されるネコ好きのための祭典〈THE Cat’s ISSUE FES 2026〉に出展いたします。

イベントでは、猫との暮らしを彩る「Nekodamono（ネコダモノ）」の新商品をお披露目するほか、

オンラインサイトでも猫の日を彩るイベントを実施します。

今回の取り組みは、KANADEMONOが大切にしてきた猫との暮らしを提案するインテリアスタイル「Nekodamono（ネコダモノ）」から生まれました。

「Nekodamono（ネコダモノ）」とは

KANADEMONOはシンプルで洗練されたデザインと使い心地の良さを追求し、パーソナライズ可能な家具を通じて、人の暮らしに寄り添うインテリアを提案してきました。猫を愛するスタッフが多数在籍するKANADEMONOならではの視点で、猫のための機能に特化した家具よりも、猫と人がお互いにストレスなく快適に、美しく過ごすための環境を作りたいという思いから生まれたのが、「Nekodamono（ネコダモノ）」です。

ネコ好きの祭典〈THE CAT'S ISSUE FES 2026〉に出展

2026年2月21日（土）～23日（月・祝）の3日間、「ネコの日」にあわせて、〈Cat’s ISSUE（キャッツ イシュー）〉による〈THE Cat’s ISSUE FES 2026〉が、東京都世田谷区池尻の「HOME/WORK VILLAGE」にて開催されます。

本イベントは、“ネコへの偏愛を発信する”をテーマに活動する株式会社SUNDAY ISSUEが主催。

Cat’s ISSUEのオリジナルアイテムをはじめ、ネコ雑貨、人気クリエイター・作家による作品展示・販売、音楽ライブやフード出店など、ネコを愛するすべての人が楽しめる内容を予定しています。

本イベントにおいて、KANADEMONOは愛猫を“世界にひとつのアート”にしたオーダーラグ「THE RUG crafted with MIYOSHI RUG / NEKO」とトートバッグ「NEKO=ECO BAG」の新商品２つをはじめ、「ネコ穴付きテーブル」など人気商品を多数展示いたします。

【イベント概要】

イベント名： THE Cat’s ISSUE FES 2026

日時： 2026年2月21日（土）～23日（月・祝） 11:00～19:00（最終受付18:30）※最終日は、11:00-17:00（16:30最終入場）

会場： HOME/WORK VILLAGE（東京都世田谷区池尻）

※体育館・広場・2Fホール（209区画）・3階教室・SUNDAY ISSUE ROOM（109区画）・GOOD TEMPO・2Fブックラウンジ・広場ほか予定。

入場料：大人2,222円～、子ども1,000円～

公式サイト：http://thecatsissuefes.jp/#whats

KANADEMONOのブースにお越しいただいた方には、本イベント限定の特典をご用意しています。詳しくはブースのスタッフまで。

〈THE CAT'S ISSUE FES 2026〉でのKANADEMONO 展示プロダクト

01. 新商品 THE RUG crafted with MIYOSHI RUG / NEKO、NEKO=ECO BAG

■THE RUG crafted with MIYOSHI RUG / NEKO

徳島を拠点にハンドメイドラグを手がける MIYOSHI RUG とのコラボレーションによる、フルオーダーラグです。 お客様からお預かりしたとっておきの愛猫の写真をもとに、KANADEMONOが独自に開発したAIプロンプトによりデザインを設計し、MIYOSHI RUGの職人が一点ずつラグとして仕上げます。

一匹一匹異なる、複雑な模様や毛並みのニュアンスを、 職人自身の目と感覚で微調整しながらテキスタイルに落とし込む。それは、機械による自動生産では決して表現できない、 熟練した職人の手仕事だからこそ成せる技です。その温もりと柔らかな感触は、どこか猫の撫で心地にも似ています。

＜商品詳細＞

・商品名：THE RUG crafted with MIYOSHI RUG / NEKO

・サイズ：1,000mm×1,000mm以内 ※デザインによりサイズが変動します

・価格：78,000円(税込)

本企画は、2026年2月20日（金）～3月1日（日）24:00までの期間限定で応募を受け付け、抽選で10名様にお届けする特別な取り組みです。（当選発表：3月上旬予定）

■NEKO=ECO BAG

日々を一緒に過ごす大切な存在、自分の猫をハイエンドプリンターで1つずつプリントした、パーソナライズド・エコバッグです。

エコバッグを使わないときは小さく畳んで猫ボールに。バッグの中に入れておいても目立つので、すぐに取り出しやすく、小さいボールなので荷物になりません。

カバンやパンツにストラップとしてつけることもおすすめです。

＜商品詳細＞

・商品名：NEKO=ECO BAG

・柄：12種（モノトーン、ダルマ、グルメ：SUNDAY・SUSHI・TOAST・EGG・BROCCOLI、アンミツ、ミズタマ、パターン、ネコムシ、オデン）

・カラー：8色（Black、Blue、Clay、Dark Green、Gray、Navy、Pink、Red）

・サイズ：幅 46.5cm / 高さ 40.0cm / マチ 9.0cm / 持ち手 79.0cm / 肩紐 80.0cm (幅 3.5cm)

・価格：8,500円（税込）

02. 実物がみたい！の声の多い人気商品も展示

猫がひょこっと顔を出したり通り抜けることができる穴のあいたテーブルやシェルフ、猫が爪を研ぐことで完成する猫の手も借りたい「キャットジャガードスツール」などNekodamono（ネコダモノ）の人気商品たちが集結。一部商品はイベント内で購入も可能です。

＜販売アイテム一覧＞

猫への偏愛が詰まった猫の日イベント「Nekodamono Fes 2026」をKANADEMONOオンラインサイトやSNSでも開催：2月20日(金)～

リアルイベントへの出展とあわせて、オンラインサイト・SNSでも猫の日を楽しむ特別企画を3つ展開します。キャンペーン参加条件の詳細は、2月20日（金）に公式サイトにて公開予定の「Nekodamono Fes 2026」特設ページをご確認のうえ、ご参加ください。

１.愛猫家スタッフが実際に商品を使った、忖度なしのレビュー記事公開

２.猫アートポスターをプレゼント

条件を満たしたお客様へ、猫をラインアートで描いたアートをプレゼントいたします。

条件：2026年2月20日（金）～3月6日（金）の期間中、KANADEMONOオンラインサイトにて、1会計あたりの合計金額が25,000円（税込）以上ご購入いただいた方

特典： 猫のポスター（A1）3品番 を先着各22名（合計66名）様にランダムでプレゼント

３.Instagramにて、KANADEMONO商品 × 愛猫 の写真を投稿された方に、次回使えるクーポンをプレゼント

参加条件：写真フィード投稿 ＆ 指定ハッシュタグ ＆ 公式Instagramアカウント（@kanademono.furniture）メンション

投稿対象期間：2026年2月20日（金）～3月20日（金）

特典：全商品対象10%OFFクーポン

有効期限：発行から2ヶ月間

※DMにてお送りいたします。※以前のご購入でも可

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

KANADEMONOについて

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

運営について

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

お問い合わせ先

◼︎KANADEMONO カスタマーサポート窓口

https://support.kanademono.design/support/tickets/new

◼︎本リリースに関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/