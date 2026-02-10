“あつあつ焼きたて”の笹かまぼこを味わう贅沢！宮城の老舗・白謙笹かまぼこ店が工場直売所で限定販売

株式会社白謙蒲鉾店白謙かまぼこ店／あつあつ焼き立て笹かまぼこ

株式会社白謙蒲鉾店（本社：宮城県石巻市、代表取締役社長：白出 哲弥）は、この度、石巻・門脇工場直売所にて焼き立ての「あつあつ焼き立て笹かまぼこ」を期間限定で販売いたします。焼き立てならではの香ばしさとふっくらとした食感を、熱々のままお楽しみいただける特別な機会です。

門脇工場に隣接する直売所は、地元のお客さまだけでなく、工場見学や観光で訪れる方々にも親しまれており、約40種類の定番商品を取り揃えております。今回、ラインナップに期間限定の「あつあつ焼き立て笹かまぼこ」を加えることで、白謙の素材へのこだわりと職人技をより間近に感じていただけます。

出来立ての笹かまは、冷めたものと比べて風味が立ち、魚の旨みと弾力のある食感がいっそう際立ちます。ご家族連れや観光の立ち寄りにもおすすめな一品ですので、ぜひこの機会に工場直売所でしか味わえない“できたての贅沢”をご体験ください。

商品情報

販売商品：あつあつ焼き立て笹かまぼこ

販売期間：2026年２月11日（祝・水）～2月28日（土）

販売時間：9:00～10:00（※1時間限定）

販売価格：220円（税込）

販売店舗：門脇工場直売所

※お手渡しまでに、約5～10分ほどお待ちいただきます。

※お電話でのご予約も承っております。0120-20-1842（9：00～18:00 土日祝も可）

門脇工場直売所

住所：宮城県石巻市明神南11-5

TEL：0225-95-2845

FAX：0225-22-2414

営業時間：9:00～16:00

アクセス：石巻港ICより車で約５分

駐車場：30台

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社白謙蒲鉾店

営業本部 営業企画課 末永 千恵

E-mail：suenaga@shiraken.co.jp

石巻に生まれて百有余年。大正元年創業の石巻「白謙かまぼこ店」。定番商品「極上笹かまぼこ」や「白謙揚げ」を中心に約40品目を取り扱っており、季節限定ギフトや詰め合わせセットも豊富に取り揃えております。

社名：株式会社白謙蒲鉾店

創業：大正元年4月

法人設立：昭和42年5月1日

代表取締役社長：白出 哲弥

所在地：〒986-0824 宮城県石巻市立町2丁目 4-29

事業内容：魚肉練製品・製造販売業

コーポレートサイト：https://www.shiraken.co.jp/corporate/

オンラインショップ：https://www.shiraken.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/shiraken_official/

YouTube：https://www.youtube.com/@shirakenkamaboko