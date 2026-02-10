クラウド工場管理システム「MENTENA」、設備保全計画を中長期で俯瞰する「長期保全計画」を提供開始

八千代ソリューションズ株式会社

八千代ソリューションズ株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：水野高志）が提供する、クラウド工場管理システム「MENTENA（メンテナ）」は、2026年春より、「長期保全計画（カレンダーの十年モード）」を提供開始します。10年分の保全計画を一覧で確認でき、長期保全計画（星取表）として活用できます。

製造業では、定期修理や法定点検、設備更新を前提とした中長期の保全計画が、事業継続や競争力向上、高度化する安全・品質要求への対応などの観点からますます重要になっています。実際に弊社の調査では、8割を超える企業で導入後10年以上の設備が稼働しており、40年以上同一設備を使用している企業も2割にのぼります。設備を丁寧に修理・保全しながら長期にわたって活用することは、日本の製造業が培ってきた強みの一つと言えます。

その長期運用を支える保全計画は、従来紙やExcelを中心に管理され、現場の経験と工夫によって支えられてきました。今後は、少子化や人材流動化が進む環境下においても、熟練者の知見を組織として引き継ぎ、誰もが同じ水準で設備と向き合える体制を整えることが、持続可能な経営において重要になります。

設備管理は、日々の現場業務であると同時に、企業の経営資産をどう維持・更新していくかという中長期の意思決定そのものです。MENTENAはこれまで、設備管理に関する作業履歴を“記録”にとどめず“経営判断に活かせるデータ”として蓄積できるよう、現場と経営の双方が無理なく使えることを重視した機能開発を続けてきました。今回提供する機能は、お客さまが設備を長期的な経営資産として維持・活用していくために、より長い時間軸で寄り添う新たな価値を提供するものです。

新機能の詳細について

MENTENA上で管理されている日常の点検・保全・修繕データを起点に、定期修理（定修）や法定点検、自主点検を含む作業計画/履歴のスケジュールを10年分表示・俯瞰できます。年単位での計画策定や予実管理を前提としており、設備数が多い事業所でも、中長期の作業計画の全体像を直感的に把握でき、人員リソースやコストの平準化を図ることが可能です。

長期保全計画（カレンダーの十年モード） イメージ

複数年計画、年間計画、作業履歴がMENTENA上で一連につながることで、中長期の俯瞰と作業の詳細をシームレスに行き来しながら確認でき、保全に関する情報を一元的に管理できます。これにより、長期の計画と個別作業の履歴を別々に管理する必要がなくなり、二重管理を防止します。現場の負荷を抑えながら、計画と予実管理の精度を高め、中長期にわたる設備保全の持続性向上に貢献します。

また、現場では突発的なトラブルや生産計画の変更に応じて、作業計画を柔軟に見直し、軌道修正していくことが不可欠です。MENTENAでは、カレンダー上に表示された作業計画をドラッグ操作で移動でき、日時変更や調整をスムーズに行うことが可能です。計画変更のたびに詳細画面を開いて設定し直す必要がなく、Excelに近い直感的な操作性を実現しています。

「設備保全は現場業務であると同時に、企業の経営資産をいかに未来につなぐかという取り組みです。MENTENAはこれまでも、現場と経営の双方が使いやすいことを主軸に据えた機能開発に投資を続けてきました。今回提供する機能は、中長期の計画を現場作業まで落とし込める仕組みです。お客様の設備と事業に、長く寄り添える基盤を目指しています。」（COO（Chief Operating Officer 最高執行責任者）山口 修平）

クラウド工場管理システム「MENTENA」

URL：https://mentena.biz/

MENTENAは、設備管理・工場管理における突発停止を最小化するクラウド工場管理システムです。点検・保全・修理といった設備管理業務を一元管理し、紙やExcelによる属人化した工場管理から脱却することで、現場業務の効率化と確実な履歴管理を実現します。誰でも直感的に使えるシンプルなデザイン、導入から定着まで支援するサポート体制を備えた、「カンタン」「始めやすい」「安心サポート」を実現し、安定した工場稼働を支えます。本サービスは、製造業をはじめ、ビルメンテナンス、ガス・電力業界などあらゆる現場の工場管理・設備管理業務で活用されています。現場の負荷を最小限にしながら予防保全を定着させ、突発停止や設備老朽化による損失を未然に防ぐとともに、設備管理データを経営判断に活用できる形で蓄積することで、現場の安定稼働と経営の持続的な成長の両立に貢献します。

八千代ソリューションズ株式会社について

八千代ソリューションズ株式会社は、親会社である八千代エンジニヤリング株式会社が60年以上培ってきた社会インフラマネジメントの知識や経験を活用し、持続可能な地域社会の形成と企業の長期的な成長を実現するために設立されました。弊社はお客さまの一番のパートナーとして、データを資産として活用するアセットマネジメントを通じて、現場から経営までをつなぐ「共通言語」となる仕組みづくりを重視しています。データを単なる記録ではなく“意思決定を支える資産”として捉え、実務に根差したソリューションとして継続的に磨き上げていくことで、お客さまの意思決定の質とスピードの向上に貢献します。その第一弾の取り組みとして、クラウド工場管理システムMENTENAを主たるサービスとして展開します。

会社名：八千代ソリューションズ株式会社

所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8

代表者：代表取締役社長 水野 高志

Webサイト：https://yachiyo-sol.com/