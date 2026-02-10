DAISO「蟲神器」をテーマに、大会やスタンプラリーを群馬県富岡の街で楽しもう！　2月21～23日、群馬県富岡市で「蚕蟲祭（さんちゅうさい）」開催

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、DAISOオリジナルトレーディングカードゲーム「蟲神器（むしじんぎ）」をテーマにした大会、交流会、スタンプラリーなどのコラボレーションイベント「蚕蟲祭（さんちゅうさい）- 蟲神器 絹ノ街 富岡ノ陣」を、2026年２月21日（土）から２月23日（月・祝）まで、富岡商工会議所や富岡製糸場など群馬県富岡の街を舞台に開催いたします。

富岡製糸場で入手できる限定デザインのカード（左：「蚕玉（こだま）の加護」、右：「カイコ（幼虫）」）

DAISO「蟲神器」は、虫をモチーフにしたオリジナルトレーディングカードゲームで、遊びながら虫や自然に親しみ、家族や友人との交流を深めることができます。カブトムシやクワガタムシなど人気の虫に加え、カマキリやクモ、バッタやカミキリムシなどの身近な虫、海外でしか見られないような珍しい虫もモチーフになっています。

https://www.daiso-syuppan.com/mushijingi/

「蟲神器 人気虫投票」で、「カイコ（成虫）」が1位に選ばれたことをきっかけに、2025年夏に富岡製糸場とコラボイベントが行われ大きな反響をいただきました。そのイベントから半年、イベントの開催範囲を富岡の街各所に拡大し、蟲神器カードを使った大会や交流会のほか、街をめぐるスタンプラリー、限定グッズ販売、コラボスイーツ、フォトスポットなど、家族や友人でも楽しめるイベントを開催します。

各イベントの詳細は実行委員会の公式Xをご参照ください。 https://x.com/mushixtomioka

■「蚕蟲祭（さんちゅうさい）- 蟲神器 絹ノ街 富岡ノ陣」概要

開催日時：2026年２月21日（土）～2月23日（祝・月）９:00～17:00

場所：富岡商工会議所、富岡製糸場ほか

入場料：イベント参加は無料、富岡製糸場のみ入場料がかかります。

大人1000円、高校・大学生250円、小・中学生150円

※富岡市民は無料です。住所が確認できるもの（運転免許証など）を提示してください。

詳しくは下記をご確認ください。

https://www.tomioka-silk.jp/_tomioka-silk-mill/visit/

スタンプラリー：台紙は1枚 300円（税込） 富岡商工会議所で販売します

１.銀座まちなか交流館 ２.旧韮塚製糸場 ３.仲町まちなか交流館 ４.群馬県立世界遺産センターの4か所をめぐり、版画のようにスタンプを重ねていくと、蟲神器 カイコLR（レジェンドレア）のカードデザインが完成します。

■蟲神器大会

富岡商工会議所 定員64人 ※参加応募終了

2月21日（土）13:00～18:30

2月23日（祝・月）13:00～18:30

■蟲神器交流会

富岡商工会議所 当日整理券先着配布制

2月21日（土）9:00～12:00

2月22日（日）9:00～17:00

2月23日（祝・月）9:00～12:00

交流会会場となる富岡商工会議所

・イベント限定カードのプレゼント 「蚕玉の加護」と「カイコ（幼虫）」 場所：富岡製糸場

・イベント限定顔出しパネル設置 場所：銀座まちなか交流館、旧韮塚製糸場

・蟲神器コラボスイーツ 場所：カフェ・ドローム

・限定グッズ販売 場所：富岡商工会議所

主催：蚕蟲祭実行委員会

構成：大創産業、大創出版、株式会社ヨコオ、株式会社ワークエントリー、株式会社まちのわーくす、富岡市、株式会社まちづくり富岡、一般社団法人富岡市観光協会、富岡商工会議所、群馬県立世界遺産センター（順不同）

協力：国立環境研究所

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：単体6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

【一般のお客様からのお問合せ先】

イベント実行委員会 事務局 株式会社ヨコオ 担当 大西

E-mail: k-ohnishi@jp.yokowo.com