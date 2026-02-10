DMMオンクレ、クレーンゲーム情報サイト「クレーンゲーム最前線」を2月10日（火）より始動！
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が提供するオンラインクレーンゲームサービス「DMMオンクレ」は、2026年2月10日（火）より、クレーンゲーム情報サイト「クレーンゲーム最前線」を開始します。本サイトでは、プライズの最新情報や業界ニュースに加え、実践的な攻略テクニックや独自の企画記事まで、クレーンゲームに関するあらゆる情報を網羅的にお届けしてまいります。
・サイトHP：https://onkure.dmm.com/media/(https://onkure.dmm.com/media/)
■「クレーンゲーム最前線」開設の背景
現在、クレーンゲーム市場はオンライン・オフライン共に拡大を続けており、景品の多様化やSNSでの攻略情報の拡散など、より高度で幅広い情報を求めるユーザーが増えています。一方で、景品の新作情報や、攻略情報などが複数のサイトに分散しており、”わかりやすくて、信頼できる情報”が一元化されていないといった課題があります。
「DMMオンクレ」は、これまで培ってきた運営ノウハウと、日々ユーザーから寄せられる声を活かし、情報の集約とファンコミュニティの活性化を目的とした情報発信拠点「クレーンゲーム最前線」を開設するに至りました。本サイトを通じて、すべてのクレーンゲームファンの利便性向上と、業界全体の盛り上げに寄与してまいります。
■主な提供コンテンツと特徴
＜特徴＞
1. プライズ検索機能
景品名、ジャンル、作品名など多角的な絞り込みが可能です。最新の景品だけでなく過去の景品データも網羅し、特長が詳しく記載されたデータベースを構築します。
2. 読んで、学んで、すぐ挑戦できる連携機能
記事を読んで「欲しい！」と思ったら、ボタンひとつで「DMMオンクレ」へ。
情報の熱量そのままに、実際の獲得に挑戦できるシームレスな体験を提供します。
3. レベル別・実践攻略ガイド
初心者向けの基本テクニックから、上級者も唸るハイレベルな攻略法まで幅広く発信。
クレーンゲームのスキル向上を徹底サポートします。
4. 充実したコラム・企画記事
「クレーンゲームをより深く楽しむ」ための独自コンテンツを多数用意しています。
・コンテンツ例（予定）
ークレーンゲームをより深く知れる「編集長コラム」
ーオンクレ開発の裏側を公開する「開発コラム」
ークレーンゲーム大会に密着した「潜入レポート」
ーここでしか聞けない「YouTuberインタビュー」
ークレーンゲームをテーマにした「オリジナル小説」
■編集長コメント
私たちが目指すのは、サイト名の通り、クレーンゲームの「最前線」の情報が集まる基地のような場所です。「今月はどんな景品が出るんだろう？」・「この台、どうやって攻略すればいいの？」といった疑問に対し、すぐにお答えできるメディアでありたいと考えています。
特に大切にしたいのは、まだクレーンゲームに詳しくない初心者の方への視点です。当サイトの攻略記事をヒントに初めての景品を獲得し、その喜びから「クレーンゲーマー」の仲間入りをしてくれたら、これほど嬉しいことはありません。
将来的には、情報発信だけでなく、ゲーマー同士が温かく交流できる「場」へと育てていく予定です。皆様のクレーンゲームライフがより豊かになるよう、編集部一同全力を尽くしてまいります。これからの「クレーンゲーム最前線」にどうぞご期待ください。
■DMMオンクレとは
「DMMオンクレ」は、PCやスマートフォンを使って実物のクレーンゲーム機を遠隔操作し、ユーザーが24時間どこからでもクレーンゲームを楽しめるサービスです。オリジナルアイテムから日用品や食品まで、3000種類以上の景品を取り揃え、獲得した景品は、後日自宅に配送する仕組みとなっています。豊富な遊び方や、景品の獲得をサポートするゲットゲージ（獲得保証）機能などがあり、初心者でも安心してお楽しみいただけます。
