【坂井市×AlphaDrive】Start Hub SAKAI ″Local Business Meet 2026″ を3月9日に開催！～「地方で『やりたい』を実現する、はじめの一歩の踏み出し方」～

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブ（以下、AlphaDrive）は、福井県坂井市が展開する起業家支援コミュニティプロジェクト「Start Hub SAKAI」の一環として、2026年3月9日（月）に「Start Hub SAKAI "Local Business Meet 2026" ～『地方でやりたい』を実現する、はじめの一歩の踏み出し方～」を開催いたします。

本イベントは、坂井市と連携しAlphaDriveが運営を行う「Start Hub SAKAI」の2025年度の集大成として開催されます。地方への移住、キャリアや起業を、自分らしい生き方の選択肢として提示し、参加者が坂井市というフィールドで具体的な「最初の一歩」を踏み出すための機会を提供します。

当日は、スタートアップ・個人事業主・支援プラットフォームという異なる視点を持つ3名のゲストを招聘。地方で「最初の一歩」をどう踏み出すのか、収益と幸福度の両立といったリアルなテーマを深掘りします。

参加者が得られる3つのメリット

本イベントでは参加者の皆様が「自分事」として明日からのアクションに繋げられる以下のメリットを提供します。

・自分らしいキャリアの新しい選択肢が見つかる

「地方で働く・暮らす」ことが特別なことではなく、自分らしいキャリアの正当な選択肢であることを体感いただけます 。

・「最初の一歩」を支える具体的なリソースと繋がれる

坂井市での創業支援や移住支援、空き家活用など、挑戦を具体化するために必要なリソースを効率的に収集できます 。

・「知っている街」から「知人がいる街」へ

信頼できる繋がりができる ゲストや地元起業家、市職員とフラットに話せる交流会を通じて、制度としての支援以上に心強い「人との繋がり」を構築できます 。

開催概要

イベント名： Start Hub SAKAI "Local Business Meet 2026" ～「地方で『やりたい』を実現する、はじめの一歩の踏み出し方～

日時： 2026年3月9日（月）13:30～16:30

会場： 春江中コミュニティセンター ＋ オンライン（Zoom）

住所：〒919-0413 福井県坂井市春江町随応寺１７－１７

主催： Start Hub SAKAI（坂井市）

運営支援： 株式会社アルファドライブ

プログラム詳細

1. Start Hub SAKAI 2025-26 Report（13:30～13:45）

プロジェクトの概要と1年間の取り組みの総括を行います 。

2. Main Talk Session（13:45～15:00）

「『地方でやりたいこと』をカタチにする。～3つの視点と最初の一歩～」と題し、地方を選んだ理由や最初の一歩の踏み出し方について登壇者で議論します 。

3. Sakai Field Pitch（15:10～15:30）

坂井市でチャレンジを応援する支援機関等による支援内容をショートピッチ形式でご紹介します。（例：空家紹介・移住支援制度・創業支援制度等）

4. 繋がる・生まれる大交流会（15:30～16:30）

ゲストや地元起業家、市職員とフラットに話せる場をご用意いたします。

5. 懇親会（18:00～20:00）

春江駅付近にて、任意参加の懇親会を開催します（会費5,000円） 。

お申し込み方法

以下のお申し込みフォームより詳細をご確認の上、ご登録ください。

https://forms.gle/bz6z3ScqJRWqoXUAA

※募集締め切り：2026年3月8日（日）

登壇ゲスト・モデレーター

プロフィール西村 成弘 氏（株式会社フィッシュパス 代表取締役）

1975年、福井県坂井市生まれ。関西大学卒業後、化学メーカー、コンサルタント会社を経て、2004年に福井県にUターンして飲食店を経営。2016年に株式会社フィッシュパスを起業。川を管理する漁協と釣り人を便利にするアプリサービスで成功を収め、現在は川にフォーカスした事業を全国展開する。福井県立大学の特任講師も務める。

西川 順喜 氏（ヨガ指導者 / バンライファー / クリエイター）

大阪府出身。ヨガ・瞑想指導者、バンライファー、焙煎士。 元消防士として7年間勤務。交通事故による怪我のリハビリをきっかけにヨガと出会い、指導者の道へ。Life as Practice（生き方そのものが修行）をテーマに、ヨガと瞑想を軸とした生き方を実践。ヨガ指導・瞑想ガイド・空間デザイン・写真・映像制作・コーヒー焙煎など、肩書きに縛られない多面的な表現活動を行っている。大阪でスタジオ運営を経験後、コロナ禍を機にバンライフへ転身。全国47都道府県を巡る「GOEN PROJECT」を展開し、各地でヨガと瞑想を通じた繋がりを育む。 ヨガ全国誌『Yogini』にてエッセイ連載、明治神宮球場で約1,000名規模のヨガクラスも開催（2022・2023年）。

・NOMAD COFFEE founder

・2022年11月よりmoshを利用し、オンラインコミュニティ「THE VILLAGE」を主宰。 ・著書『YOUR LIFE ON THE ROAD』

・lululemon former ambassador

籔 和弥 氏（MOSH株式会社 代表取締役CEO）

福井県出身。同志社大学卒業後、Retty株式会社に新卒入社しアプリリーダーなどを担当。2017年に「情熱がめぐる経済をつくる」をミッションにMOSH株式会社を創業 。個人の情熱をサービス化する人々を支援するプラットフォームを展開している 。

石田 礼子 氏（株式会社アルファドライブ / モデレーター）

三重県津市出身・在住。新卒から13年間百五銀行で働き、支店ではテラー、預金、為替、融資、法人渉外、外国為替係を経験。その後、本部に異動し国際業務部、事務統括部、営業戦略部に在籍。2016年6月にソーシャル経済メディア「NewsPicks」の運営元であるユーザベースにジョインし、ニュースやコンテンツのキュレーションを担当。入社当初から三重県でフルリモートで働いている。2018年10月より、複業で三重県の中小企業を対象に働き方改革の推進支援をスタート。三重県の働き方改革アドバイザーも務めた。2020年4月からは、三重テレビのニュース情報番組『Mieライブ』にて、公式コメンテーターとして活動。2023年9月にAlphaDriveの地域共創事業部に転籍。2023年12月に三重のビジネスコミュニティ「BASE LAUNCH MIE」を立ち上げ、運営を行っている。三重県出身。

本件に関するお問い合わせ

株式会社アルファドライブ（AlphaDrive REGION）

担当：石田 礼子 reiko.ishida@alphadrive.co.jp

会社概要

社名：株式会社アルファドライブ

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3 来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp