鴻池運輸株式会社

鴻池運輸株式会社（本社:大阪市中央区、代表取締役会⾧兼社⾧執行役員 鴻池 忠彦）のグループ会社で、医療・教育機関向けの病院事業サービスおよび医療機器メーカー向けの物流事業サービスを提供する鴻池メディカル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 西丸 重喜、以下 鴻池メディカル）は、株式会社名優（本社:千葉県八千代市、代表取締役 山根 優一）が展開する医療器材の再生処理プロダクトブランド「SALWAY」と、医療現場の滅菌保証の質の向上を目的とした情報連携を開始します。

鴻池メディカルは、日本全国の医療機関向けに滅菌業務を代行するサービスを提供しており、膨大な器材データを保有しています。SALWAYは、滅菌保証に必要な製品の販売や、試験実施のための支援を行っています。

この度、鴻池メディカルが持つ現場のビックデータと、SALWAYが培ってきた滅菌保証の知見を掛け合わせることで、全国の医療機関へのより高度な滅菌保証サービスを提供し、医療の安全性向上に寄与してまいります。

詳細は、SALWAYのプレスリリースをご参考ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000152333.html