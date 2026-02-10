スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京　SAKURA コレクションなど春の3つのシーンを彩るアイテム

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者 CEO：森井 久恵）は、スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京にて、春の訪れを感じる3つのコレクションを、2026年2月18日（水）より発売します。

本シーズンは、夜桜の世界観を楽しむ「SAKURA 2026 コレクション」、コーヒーとともに過ごすデスクワークシーンを提案する「Deskwork with Wonderful Coffee コレクション」、そして世界のスターバックス リザーブ(R) ロースタリーのデザインから着想を得た「Roasted コレクション」の3コレクションを展開します。店頭での発売に先駆け、オンラインストアでは2月16日（月）より先行発売を開始。夜桜に心をゆだねるひとときも、コーヒーと向き合うデスクワークの時間も、ロースタリー 東京ならではの感性が、日常の何気ないシーンを“少し特別で心躍る瞬間へ”と変えていく。それぞれのシーンに寄り添う、ロースタリー 東京ならではの感性で描く春をお楽しみください。

※画像はイメージです■夜桜を彷彿とさせる桜シーズンならではのステンレスボトルやマグカップ、グラスなどが登場

「SAKURA 2026コレクション」は、夜桜を楽しむ上質なくつろぎの時間をテーマに、夜の目黒川沿いに咲く枝垂れ桜や、やわらかな灯りに照らされたテラスの情景からインスピレーションを得たラインナップです。外で夜桜を楽しむシーンには、ステンレスボトルやタンブラー、キーホルダーなど、持ち歩きにも適したアイテムをご用意。テラスでゆったりとくつろぐシーンには、マグカップや耐熱グラス、津軽びいどろのグラスを揃えました。夜桜をモチーフにした繊細なグラフィックや、ロースタリー 東京のデザインエレメントや、落ち着きのあるピンクやブルーの色合いが、日常の中にさりげなく春の華やぎを添えます。日々の暮らしの中で、ロースタリー 東京ならではの世界観と、夜桜の静かな美しさが重なるひとときをお楽しみください。

【詳細情報】

◆商品名・価格（表示価格は税込の総額表示となります）

１.スターバックス リザーブ(R) ステンレスボトル ルビーピンク サクラ2026 355ml \6,000

ロースタリー 東京のカッパーキャスクと、目黒川に咲き誇る桜の情景からインスパイアされたステンレスボトルです。落ち着きのあるルビーピンクのボディーに、キャスクから舞い落ちるようなカッパーカラーの桜の花びらや、川面をただよう桜を繊細に表現しました。

２.スターバックス リザーブ(R) ステンレスボトル ライトグラデーション サクラ2026 473ml\6,300

ホワイトからライトピンクへと移ろうグラデーションのボディーに、目黒川の水面に浮かぶ桜の花びらを、春の移ろいに合わせて表現したステンレスボトルです。コンパクトな佇まいながら、トールサイズのドリンクが収まる容量で、保温・保冷性にも優れています。

３.スターバックス リザーブ(R) ステンレスボトル ダークピンク サクラ2026 473ml \6,300

目黒川の夜桜からインスパイアされた、真空二重構造のステンレスタンブラーです。ピンクからブルーへと移ろう落ち着いたグラデーションカラーが、夜の川沿いに広がる桜の静かな美しさを映し出します。面取りされたボディーの一部には、ロースタリー 東京のカッパーキャスクを象徴するハンマートーンを施し、その上に桜の花びらが浮かび上がるような表情を添えました。

４.スターバックス リザーブ(R) ステンレスボトル ブルーグレーサクラ2026 591ml \6,400

ロースタリー 東京を象徴するカッパーキャスクと、夜の目黒川に咲く桜の風景を重ね合わせたデザインのステンレスボトルです。ブルーからグレーへと移ろうグラデーションに、表情豊かな質感を重ね、カッパーカラーの桜モチーフをさりげなくあしらいました。静かな夜の空気を思わせる落ち着いた佇まいが、日常の外出シーンにも上質な春の気配を添えます。

５.スターバックス リザーブ(R) マグ ラスターピンク（上）/ ラスターブルー（下）サクラ2026 355ml 各\4,200

目黒川沿いに広がる桜の、昼と夜、それぞれの表情を映した磁器製マグです。ボディーの一部には、ロースタリー 東京のカッパーキャスクを思わせる質感を施し、桜の花びらが浮かび上がるような奥行きを添えました。昼桜は、花びらが絨毯のように水面を覆う目黒川のきらめきを思わせるピンクカラーに、夜桜は、灯りを映して静かに輝く川面を思わせるブルーカラーで表現しています。いずれも内側には桜の花びらをワンポイントであしらい、時間帯によって移ろう桜の美しさを、日常の一杯とともに楽しめる仕上がりです。

６.スターバックス リザーブ(R) ロースタリー マグ キャスク ハンドルカッパーカラー 355ml \3,700

ロースタリー 東京のカッパーキャスクをモチーフにした、磁器製のマグカップです。春の訪れを感じさせる清らかなホワイトのボディーに、カッパーカラーのハンドルをあしらい、静かな存在感を添えました。シンプルでありながら、手に取るたびにロースタリー 東京の空気感を思い起こさせる一杯を演出します。

７.スターバックス リザーブ(R) シリアルマグ オーロラピンク サクラ2026 355ml \4,100

日々のコーヒータイムから食卓まで、さまざまなひとときに寄り添うシリアルマグです。コーヒーやティーはもちろん、スープやシリアルにも使いやすいフォルムで、朝から夜まで幅広いダイニングシーンになじみます。桜の花びらを思わせる大胆なレリーフをあしらったボディーに、光の反射や角度によって表情を変えるオーロラピンクのカラーを施し、春のきらめきを映しました。

８.スターバックス リザーブ(R) ハンドルグラスマグピンクボトム サクラ2026 355ml \3,600

目黒川の夜桜からインスパイアされた耐熱性のハンドル付きグラスです。

落ち着いたトーンのピンクのグラデーションに、川面を漂うような桜の花びらをあしらいました。ボトム部分は桜の花びらを思わせるユニークなフォルムに仕上げて光沢のあるピンクカラーを一つひとつ手作業でペイントしており、季節や時間帯を選ばず、夜桜の余韻とともに一杯を楽しめます。

９.スターバックス リザーブ(R) ダブルウォールグラス ペタル サクラ2026 296ml \4,000

ロースタリー 東京のキャスクと、はらはらと舞い落ちる桜の情景からインスピレーションを受けて生まれたダブルウォールグラスです。上から覗くと桜の花びらを思わせるフォルムが浮かび上がり、飲み物を注ぐたびに異なる表情を楽しめます。さりげなくあしらわれたカッパーカラーの桜モチーフと、淡いピンクのグラデーションが、手元に上品な春の気配を添えてくれます。

１０.JIMOTO Made+ 津軽びいどろ 片口 昼桜 230ml \5,200

北洋硝子の“津軽びいどろ”で、春の季節に目黒川沿いで咲き誇る満開の桜を表現した片口です。100色以上の色彩を持つといわれる津軽びいどろならではの技法により、やわらかなピンクの重なりやガラスの揺らぎが、昼桜の瑞々しい表情を映し出します。アイスコーヒーや冷酒を注ぐたびに、光を受けて移ろう色合いが、穏やかな春のひとときを演出します。

１１.JIMOTO Made+ 津軽びいどろ ミニグラス

昼桜 135ml（上）／夜桜135ml（下） 各\4,000

北洋硝子の“津軽びいどろ”で、春の季節に目黒川沿いに咲き誇る桜の情景を、昼と夜、それぞれ異なる表情で映し出したミニグラスです。100色以上の色彩を持つといわれる津軽びいどろならではの技法により、昼桜はやわらかな光に包まれた満開の桜を、夜桜は灯りに照らされて浮かび上がる幻想的な桜を表現しました。アイスコーヒーや冷酒を注ぐたびに、移ろう色合いとともに、春の一瞬を手元で味わえるアイテムです。

１２.スターバックス リザーブレザーキーホルダー ピンクマグカップ サクラ2026 \4,000

やわらかな春の空気をまとった、ピンクカラーの牛革を使用したレザーキーホルダーです。スターバックス リザーブ(R)を象徴するマグカップをかたどったフォルムに、2026年の年号をあしらった桜モチーフのチャームを組み合わせました。上質な素材感と繊細なディテールが、バッグや鍵まわりにさりげない季節感を添えます。日常のワンシーンに寄り添いながら、SAKURAシーズンの記憶をそっと留めてくれるアイテムです。

◆販売店舗：

スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京、スターバックス公式オンラインストア

２.５.（ピンクのみ）８.１２.のアイテムはロースタリー 東京に加え、スターバックス リザーブ(R) 販売店舗でも販売

※津軽びいどろのグラスはオンラインストアでは販売いたしません。

◆販売期間：

スターバックス公式オンラインストア先行：2026年2月16日（月） ～

スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京：2026年2月18日（水）～

スターバックス リザーブ(R) 販売店舗：2026年2月18日（水）～

※なくなり次第終了

※販売初日のみお一人様各商品1点まで、翌日以降は、お一人様1商品につき10点までご購入いただけます。

■新年度のデスクワークをスタイリッシュにアップデートするDeskwork with Wonderful Coffeeコレクション

ロースタリー 東京では、新生活に向けて「コーヒーと共に過ごすデスクワークシーン」を提案します。この春は、デスクワークのお供としてコーヒーを楽しむマグカップやタンブラーに加え、ペンやインク、ノートなど東京蔵前に店舗をかまえる文具店「カキモリ」と制作したロースタリー 東京仕様のデザインステーショナリーをご用意しました。心機一転、春からのワークシーンを彩るこだわりのラインナップです。

【詳細情報】

◆商品名・価格（表示価格は税込の総額表示となります）

１.スターバックス リザーブ(R) 真空ステンレスマグ ダークピンク355ml \4,900

コーヒーと共に過ごすデスクワークシーンに寄り添う、ステンレス製のマグカップです。目黒川の夜桜からインスパイアされ、ピンクからネイビーへと移ろうグラデーションカラーで表現しました。手に取りやすいハンドルとボトムにはコルク素材を用い、使い心地にも配慮しています。真空二重構造により保温・保冷性にも優れ、仕事の合間の一杯を心地よく支えてくれます。

２.スターバックス リザーブ(R) 真空ステンレスカップ ライトピンク296ml \4,000

コーヒーと共に過ごすデスクワークシーンに寄り添う、フタ付きのステンレスカップです。目黒川の夜桜の情景からインスパイアされ、クリーム色からピンクへと移ろうやわらかなグラデーションで表現しました。ボトムにはコルク素材を用い、デスクの上でも安定感のある佇まいに仕上げています。真空二重構造により保温・保冷性にも優れ、仕事の合間の一杯を快適に楽しめます。

３.カキモリ Frostローラーボールペン スターバックス リザーブ \6,600

万年筆用インクを補充して使える仕様に仕上げた、ローラーボールペンです。書きやすさを追求したなめらかなフォルムと、デスクになじむ半透明ブラックの軸に、スターバックス リザーブのロゴをさりげなく刻印しています。インクを補充しながら使い続けることで、日々の仕事や外出先でも愛着が深まる一本です。

４.カキモリ つけペンミニホルダーブラック スターバックス リザーブ \9,900

文字や線にじっくり向き合う時間を楽しめる、つけペンのミニホルダーです。国産の楓材に黒い塗装を施したペン軸に、表情豊かな線が描けるステンレス製のペン先を組み合わせました。コンパクトなサイズ感にスターバックス リザーブ(R) のロゴをさりげなく刻印し、手紙や絵葉書を書くひとときや、ギフトとしてもおすすめの一本です。

５.カキモリ ペンレスト スターバックス リザーブ \6,600

デスクワークの流れを妨げない、穏やかな使い心地を考えたペン置きです。細めのペンを数本並べて置くことができ、デスクの上に自然なリズムを生み出します。山桜の木材を使用し、一つひとつ異なる表情や木目の豊かさを楽しめるのも魅力です。

６.カキモリ ノートブック CHERRY PINK スターバックス リザーブ \4,400

目黒川に咲く桜の昼と夜の情景をイメージした色合いを表紙に落とし込んだノートブックです。ゴムで留められる仕様に加え、中紙には書き心地にこだわった、しなやかな手触りの書籍用上質紙を使用しています。書くときに手に当たらないようリングを上下に分けるなど、細部にまで配慮されたつくりが、日々の思考やアイデアに静かに寄り添います。

７.カキモリ ピグメントインク DARK CHERRY PINK \3,600

目黒川の夜桜の情景をイメージして、インクの色合いを一から調合したピグメントインクです。深みのあるダークピンクの色調が、文字や線に静かな余韻を添え、万年筆やつけペンと組み合わせたギフトとしてもおすすめのアイテムです。

◆販売店舗：

スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京、スターバックス公式オンラインストア

◆販売期間：

スターバックス公式オンラインストア先行： 2026年2月16日（月） ～

スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京： 2026年2月18日（水）～

※なくなり次第終了

※販売初日のみお一人様各商品1点まで、翌日以降は、お一人様1商品につき10点までご購入いただけます。

■焙煎の美学とロースタリーの空気感を映した Roasted コレクション

「Roasted コレクション」は、世界各国のスターバックス リザーブ(R) ロースタリーのインテリアデザインからインスピレーションを得たコレクションです。コーヒーの焙煎に宿る熱や時間、職人の手仕事が生み出す表情に着目し、その奥深い世界観を落ち着いたカラーリングや質感で表現しました。重厚でありながら洗練された佇まいが、日常の中にロースタリーの存在感をさりげなく添え、使い続けるほどに愛着が深まる定番のラインナップです。

【詳細情報】

◆商品名・価格（表示価格は税込の総額表示となります）

１.スターバックス リザーブ(R) ステンレスボトル ブラック&カッパー473ml \5,100

シカゴ ロースタリーのキャスクをモチーフにした、ステンレス製ボトルです。ブラックからカッパーへと移ろうグラデーションが、焙煎の熱と時間が刻まれたロースタリーの空気感を映し出します。スリムな佇まいと安定感のある使い心地で、持ち歩くシーンにも自然になじみます。真空二重構造ステンレスならではの機能性とともに、日常の中でロースタリーの世界観を楽しめる一本です。

２.STANLEY 3WAYステンレスタンブラー ブラック&カッパー591ml \6,600

ブラックからカッパーへと移ろうグラデーションが、ロースタリーを象徴するキャスクや焙煎されたコーヒー豆を思わせる、重厚で落ち着いた佇まいのタンブラーです。シーンに応じて使い分けられるリッド仕様で、日常から外出先まで幅広く活躍します。機能性と存在感を兼ね備え、使うたびにロースタリーの世界観を感じられる一品です。

３.スターバックス リザーブ(R) ステンレスボトル カッパー591ml \5,500

ミラノ ロースタリーのキャスクをモチーフにした、ステンレス製ボトルです。重厚さの中に洗練を感じさせるデザインが、都市に根づくロースタリーの美意識を映し出します。すっきりとした佇まいで日常の移動にも寄り添い、機能性とともにロースタリーの空気感を楽しめる一本です。

４.スターバックス リザーブ(R) ダブルウォールグラスキャスク296ml \3,800

ロースタリー 東京のキャスクを象徴する、垂れ下がる桜の花びらをゴールドであしらったダブルウォールグラスです。内側にはアンバー色のカラーグラスを用い、飲み物を注ぐたびに異なる表情を楽しめます。耐熱仕様のため、ホットにもアイスにも対応し、季節を問わず桜の余韻を楽しめる一杯を演出します。

５.スターバックス リザーブ(R) マグ シーリング カッパー355ml \3,300

ロースタリー 東京の折り紙天井をモチーフにした、磁器製のマグカップです。立体的な模様に、スターバックス リザーブ(R) を象徴するカッパーカラーの釉薬を施し、光の加減によって表情を変える大胆で個性的なデザインに仕上げました。ロースタリー 東京の建築美を日常の一杯に落とし込んだアイテムです。

◆販売店舗：

スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京、スターバックス公式オンラインストア、

スターバックス リザーブ(R) 販売店舗

◆販売期間：

スターバックス公式オンラインストア先行：2026年2月16日（月） ～

スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京：2026年2月18日（水）～

スターバックス リザーブ(R) 販売店舗：2026年2月18日（水）～

■その他、ロースタリー 東京の商品や営業情報は特設サイトでご確認いただけます。

https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/(https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/)

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/(https://www.starbucks.co.jp/)

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む)のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/ja/)」で紹介しております。