独自の受験対策講座により、ポピンズ社内の保育士試験合格者数が500名を突破！

株式会社ポピンズ

株式会社ポピンズ (東京都渋谷区、代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子）の子会社・株式会社ポピンズエデュケアでは、2014年から従業員を対象に保育士試験に向けた受験対策講座を実施してきました。今年度、保育士試験の累計合格者が500名を突破！合格者は、ポピンズが運営する全国各地の保育施設で保育士として活躍しています。

保育士を志す従業員をサポート

ポピンズでは全国で320以上の保育施設を運営しており、保育士資格を持っていなくても、保育スタッフとして働くことができます。働きながら資格取得を目指す従業員の志に応えるべく、2014年から保育士試験に向けた無料の受験対策講座を実施してきました。

講座では、試験で問われる保育・児童福祉に関する法律や、栄養などさまざまな分野について講師が解説。専門知識も丁寧に解説します。

そして、今年行われた試験を経て、社内の累計合格者数が500名を突破。合格者は、ポピンズが運営する全国各地の保育施設で保育士として活躍しています。

今後も、お子様の未来と社会を支える保育人財の育成に貢献してまいります。

多様な研修を通し、保育の質も向上

ポピンズでは、保育士試験の対策講座のほか、勤続年数ごとの研修や、主任や施設長を目指す従業員に向けた研修などを行っています。また、アメリカ・ハーバード大学・スタンフォード大学、イギリス・ノーランドカレッジとの共同研究や海外研修を通し、最先端の乳幼児研究について学ぶ機会も提供。

保育士のモチベーションアップや、保育の質の向上にも取り組んでいます。

ポピンズでは、保育士のほか、栄養士、看護師、学童保育など様々な業種で「エデュケア（教育＋保育）」の実践を行い、子どもたちと関わることができます。

詳細はこちら：https://www.poppins.co.jp/recruit/

参考：保育士試験とは

保育士試験は、国家資格である保育士の資格を取得するために年2回実施される試験です。「子ども家庭福祉」、「社会福祉」、「子どもの食と栄養」などの9科目の筆記試験と、「音楽」、「造形」、「言語」に関する実技試験があり、合格率は約20～30％といわれています。

■ポピンズグループ会社概要

ポピンズグループは、1987年創業以来「働く女性を 最高水準のエデュケアと介護サービスで支援します」をミッションに、ナニーサービス、ポピンズシッター、ナーサリーや学童、オーダーメイド介護のVIPケアサービスなど、働く女性の多様なニーズにお応えしてまいりました。

■ポピンズグループのSDGsへの取り組みについて

2020年に日本初のSDGs-IPO企業として東証一部に上場。創業以来、事業そのものでの社会貢献を目指してまいりました。ポピンズが特に注力してアクションするのは4番「質の高い教育をみんなに」5番「ジェンダー平等を実現しよう」8番「働きがいも経済成長も」の3項目です。日々ナニーサービスやナーサリー、学童で行うエデュケアなど、実践でのSDGsの取り組みに加え、ハーバード大学教育学大学院・プロジェクトゼロと共同で「子どものためのSDGs」をテーマに研究を進めるなど、アカデミックな面からも貢献を目指しています。

社名：株式会社ポピンズ

住所：東京都渋谷区広尾5丁目6番6号

設立：1987年

代表取締役社長グループCEO：轟 麻衣子

ホームページ：https://www.poppins.co.jp/hldgs/(https://www.poppins.co.jp/hldgs/)

主要子会社：

株式会社ポピンズエデュケア

株式会社ポピンズファミリーケア

株式会社ポピンズプロフェッショナル

株式会社ポピンズシッター

株式会社ウィッシュ