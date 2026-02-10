手間いらず、鉄道情報システム株式会社が提供する『らく通with』とのアロット在庫連携を開始予定

手間いらず株式会社

手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、鉄道情報システム株式会社が提供する『らく通with』（https://www.raku-2.jp/）と、新たにアロット在庫の増返室情報の連携を開始予定です。

らく通withは、複数の旅行会社・宿泊予約サイトを一元管理できるシステムです。旅行会社および予約サイトの予約情報の取り込み、在庫・料金調整を一元管理できるほか、フロント会計システムとのデータ連動にも対応しており、予約業務全体の大幅な効率化を実現します。

TEMAIRAZUでは既にらく通 with と旅行会社予約情報の連携を行っておりますが、今回の連携強化により、TEMAIRAZU から、らく通with へ、アロット在庫*の増返室情報を連携できるようになります。

これまで、ネット販売の在庫管理は、TEMAIRAZU、そして、旅行会社（リアルエージェント）向けアロット在庫の管理は、らく通 with と、それぞれの管理画面で操作が必要でした。今回の連携により、ネットエージェントとリアルエージェント双方の在庫管理をTEMAIRAZUの画面上で一元管理することが可能となり、宿泊施設様の在庫管理業務の効率化および運用負荷の軽減に寄与することができます。

*アロット在庫…宿泊施設が旅行会社に一定数の客室を恒常的に提供する予約枠のことです。宿泊施設が旅行会社に、確保してある客室分を預けて販売を委託し、期限内に販売できなかった客室は宿泊施設に返される（返室）仕組みです。

■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要

『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。

＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞

▼国内宿泊予約サイト

楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、Relux、日本旅行、HIS等

▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他

Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、DerbySoft等

▼自社ホームページ用宿泊予約システム

ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等

【鉄道情報システム株式会社の概要】

（１）商号鉄道情報システム株式会社（略称：JRシステム）

（２）事業内容 みどりの窓口をはじめとするJRグループ関連情報システム

および各種システムの開発・運営・管理

ITソリューションの提供

情報システムに関するコンサルティング

各種機器の開発・製作・販売 ほか

（３）本社所在地 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号

（４）代表者名 代表取締役社長 池田 孝行

（５）資本金 10億円

【手間いらず株式会社の概要】

（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）

（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供

情報の比較及び集約サービスの提供

（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F

（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男

（５）資本金 7億1,858万円

（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ

（https://www.temairazu.com/）

比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）

