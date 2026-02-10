Anua、“ビタミン美容液発想”で、紫外線対策と日中ケアを両立するUVケアが登場 トーンアップUVクリーム＆サンスティックを新発売

株式会社The Founders JAPAN



株式会社The Founders JAPAN（本社：東京都渋谷区）が展開する、グローバルスキンケアブランド「Anua（アヌア）」は、ダーマラインのビタミンシリーズから、紫外線対策をしながら日中の肌コンディションまで考えた「ビタミン美容液発想」のUVケアシリーズとして、「ビタC トーンアップ サンクリーム（50mL）」および「ビタC サンスクリーン UVスティック（19g）」の2製品を、2026年2月13日（金）より発売します。

Anuaがダーマ発想のスキンケアとして長年展開してきたビタミンシリーズの知見をもとに、特性の異なる4種のビタミン成分*¹をはじめ、ナイアシンアミド*²やグルタチオン*³といった整肌成分を配合。紫外線を防ぐだけでなく、朝から日中にかけて肌をすこやかに整えることを目指した、新しいUVケアのかたちを提案します。

朝のメイク前にはトーンアップ*⁴UVクリームとして使えるサンクリーム、首やボディなど紫外線を浴びやすいパーツには手を汚さず手軽に使えるサンスティックと、シーンに合わせて使い分けられる2アイテムでの展開が特長です。

*1アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、アスコルビルグリン酸Na（全て整肌成分）

*2,3整肌成分

*4メーキャップ効果による

＜ビタCトーンアップサンクリーム＞

■紫外線対策に加え、肌の印象やメイク仕上がりまで考えた「ビタミン美容液発想」のUVクリーム

「ビタC トーンアップ サンクリーム」は、紫外線を防ぐことにとどまらず、日中も肌をすこやかに整えることを目的としたスキンケア発想のUVクリームとして開発されました。Anuaが長年展開してきたビタミンシリーズと同様に、肌のコンディションを考えた4種のビタミン成分*¹を配合。紫外線対策と同時に、日中の肌を心地よくケアする設計にこだわっています。

*1アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、アスコルビルグリン酸Na（全て整肌成分）

■ビタミンセラム由来の4種ビタミン成分*¹で、日中の肌まで考えた処方設計

本製品には、「ビタミン10 PORESTRIX(TM) セラム」に着想を得た整肌成分を、日焼け止めクリームにも採用しました。ピュアビタミン*²やビタミンC誘導体*³を含む特性の異なる4種のビタミン成分*¹に加え、ナイアシンアミド*⁴、グルタチオン*⁵といった整肌成分を組み合わせることで、紫外線にさらされやすい日中の肌をすこやかに整え、明るくクリアな印象*⁶へ導くことをサポートします。単一成分に頼らず、複数のビタミンを組み合わせることで、朝のメイク前にも心地よく使える処方設計を実現しました。

*1アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、アスコルビルグリン酸Na（全て整肌成分）

*2 アスコルビン酸（整肌成分）

*3 3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、アスコルビルグリン酸Na（全て整肌成分）

*4,5整肌成分

*6 メーキャップ効果による

■革新的リポソーム技術「ANUA MELA-LIPO 4(TM)」*¹を採用

ビタミン成分を効率的に届けるため、Anua独自のリポソーム技術「ANUA MELA-LIPO 4(TM)」*¹を採用。整肌成分をリポソーム構造でやさしく包み込み、角質層までの浸透をサポートします。従来のAnuaのリポソームと比べて、より浸透しやすい設計でありながら、肌への刺激にも配慮した処方バランスを追求しました。

*1 アセチル固相合成ヒトオリゴベブチドー195リシンN6-（サクシニミドプロヒオニルチオエチルジバルミトイルグリセロリン酸）Na、フェニルブチロイルヒスチジニル4ーtーブチルDーフェニルアラニルアルギニルリシジンN6ー（コハク酸イミドプロピオニルチオエチルジバルミトイルグリセロリン酸）Na（全て整肌成分）

※右の図はイメージです。

■トーンアップ*¹UVクリームとしての完成度にも配慮した、オールインワン設計

SPF50+／PA++++で紫外線から肌を守りながら、ピンクベージュのトーンアップ*¹カラーが、肌に自然な血色感と明るさをプラス。メイク前にも使いやすいさらっとした使用感で、トーン*¹補正・下地・UVケアを1本で叶える設計です。

*1メーキャップ効果による

※右の画像はメーキャップ効果によるイメージです。使用感には個人差があります。

■高密着テクスチャーで、メイクの仕上がりまで美しく

肌の上でなめらかに伸び、ピタッと密着する高密着テクスチャー。微粒子のエアリー密着パウダー*¹が肌に均一に密着し、ファンデーションやクッションをムラなくなじませ、ベースメイクの仕上がりを美しく整えます。余分な皮脂や油分を吸着することで、時間の経過とともに起こりやすいベースメイクのくすみを防ぎ、さらっとした肌印象を保ちやすく、メイク崩れが気になりやすい方にもおすすめです。

さらに、酸化亜鉛フリー処方により、水分感のあるなめらかな塗り心地を実現。スキンケアクリームのように肌になじみやすく、うるおい感のあるテクスチャーで肌をなめらかに整え、その後のベースメイクもきれいに仕上がりやすくなります。

*1多孔質パウダー（整肌成分）

※右上の画像はメーキャップ効果によるイメージです。使用感には個人差があります。

※下の図はイメージです。

■低刺激処方*¹で、毎日使いやすい設計

紫外線カットとトーンアップ*²を両立しながら、肌へのやさしさにも配慮した低刺激処方を採用。皮膚刺激テストを実施しており、毎日のUVケアとして使いやすい設計です。

*1全ての方に刺激が起きないということではありません。

*2メーキャップ効果による

■こんな方におすすめ

・くすんだ肌トーン*¹を明るくトーンアップ*²したい方

・血色感のある肌を目指したい方

・密着感のあるメイクアップベースがお好みの方

・日焼け止めでトーンアップ*²もしたい方

*1乾燥による

*2 メーキャップ効果による

＜ビタC サンスクリーン UVスティック＞

■日中のUVケアを、もっと軽やかに。

さらっとひんやり仕上がる、「ビタミン美容液発想」のサンスティック

「ビタC サンスクリーン UVスティック」は、「ビタミン10 PORESTRIX(TM) セラム」から発想を得て、朝のUVケアから外出先での塗り直しまで、紫外線対策をより手軽で快適に行うために開発されました。SPF50+／PA++++で紫外線から肌を守りながら、、塗布時にはさらっと軽く、ひんやりとした心地よい使用感を実現。首元やデコルテ、ボディなど、紫外線を浴びやすいパーツに手軽に使いやすいスティックタイプです。

■「塗っていないような軽さ」を追求した、さらさらサンケア処方

重ね塗りしても重たさを感じにくい、軽やかでひんやりとしたテクスチャーを採用。皮脂が気になりやすい季節や外出先での塗り直しでも、肌表面はさらっと快適な仕上がりをキープします。ナチュラルな使用感でありながら、紫外線カット力はしっかり確保し、毎日のUVケアとして心地よく使用できます。

■プライマーを塗ったような、なめらかで均一な肌印象へ

うるおいを与えながら肌表面をなめらかに整え、メイク前の肌をキメの整った均一な仕上がりに。10種のヒアルロン酸*¹を配合し、角質層のすみずみまで水分を満たすことで、なめらかな肌印象をサポートします。さらに、Anua独自の整肌成分「ANUA PORESTRIX(TM)」*²を配合し、毛穴が目立ちにくい*³肌印象へ導きます。

*1ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸K、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸ジメチルシラノール、ヒアルロン酸ジメチルシラノールNa（全て整肌成分）

*2コラーゲン、ジペプチド-１５、タンニン酸、ハナスゲ根エキス（全て整肌成分）

*3うるおいにより肌をなめらかに整えることによる

※右の画像はメーキャップ効果によるイメージです。使用感には個人差があります。

■ビタミンセラム着想の処方で、日中も明るい肌印象をサポート

「ビタミン10 PORESTRIX(TM) セラム」に着想を得た処方設計で、4種のビタミン成分*¹をはじめとする整肌成分を配合。紫外線にさらされやすい日中の肌をすこやかに保ち、くすみ*²が気になりやすい肌トーンをうるおいで明るく整った印象へ導くことをサポートします。

*1アスコルビン酸、3-O-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、アスコルビルグリン酸Na（全て整肌成分）

*2乾燥による

■ 革新的リポソーム技術「ANUA MELA-LIPO 4(TM)」*¹を採用

ビタミン成分を角質層まで届けやすくするため、Anua独自のスマートリポソーム技術「ANUA MELA-LIPO 4(TM)」*¹をサンスティックにも採用。整肌成分をやさしく包み込み、角質層までの浸透をサポートしながら、肌への刺激にも配慮した設計です。

*1 アセチル固相合成ヒトオリゴベブチドー195リシンN6-（サクシニミドプロヒオニルチオエチルジバルミトイルグリセロリン酸）Na、フェニルブチロイルヒスチジニル4ーtーブチルDーフェニルアラニルアルギニルリシジンN6ー（コハク酸イミドプロピオニルチオエチルジバルミトイルグリセロリン酸）Na（全て整肌成分）

■低刺激処方で、首・ボディの塗り直しにも使いやすい

紫外線をしっかり防ぎながら、肌へのやさしさにも配慮した低刺激処方*を採用。皮膚刺激テストを実施しており、首元やデコルテ、腕など、日中に紫外線を浴びやすいパーツの塗り直しにも使いやすい設計です。

*全ての方に刺激が起きないということではありません。

■ こんな方におすすめ

・さらっとした使い心地のUVケアを求めている方

・外出先でも、こまめにUVケアをしたい方

・メイク時になめらかな肌を演出したい方

・夏でも心地よく使えるUVケアを探している方

■製品情報

製品名：ビタCトーンアップサンクリーム

容量：50ml

紫外線遮断指数：SPF50+／PA++++

オフライン販売価格： 1,980円

製品名：ビタC サンスクリーン UVスティック

容量：19g

紫外線遮断指数：SPF50+／PA++++

オフライン販売価格： 1,485円

■Anua（アヌア）とは

Anua(アヌア)は、「優しく。強く。」をブランド理念に掲げ、原料にこだわりながらお客様の声に耳を傾けた製品づくりを目指したスキンケアブランドです。ドクダミをはじめとする自然由来ラインからダーマラインまで多様なラインナップを展開し、肌タイプに合わせたスキンケアが楽しめます。

Anuaは2019年4月に韓国で誕生。発売からわずか1年で韓国国内において多くの支持を集め、2021年にはグローバル市場へ本格展開を開始。現在では欧米を含む160ヵ国以上に展開し、世界中の人々に愛されるブランドへと成長を遂げています。

【Anua公式サイト情報】

■Anua 公式サイト : https://www.anuashop.jp/

■Anua 公式Instagram :https://www.instagram.com/anua.jp/

■Anua 公式X: https://x.com/anua_official

【Anua公式販売ショップ情報】

■ Anua 公式サイト : https://www.anuashop.jp/

■ Qoo10 公式ショップ : https://www.qoo10.jp/shop/anua

■ 楽天市場 公式ショップ : https://www.rakuten.ne.jp/gold/anuajapan/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/page/7AB81D93-3891-41EB-A58E-D2FE1D863A4D

その他、全国のバラエティーショップやドラッグストア、Qoo10、楽天市場、Amazonなどで販売しています。※店舗によりお取扱いがない場合があります。