アスエネ、国際金融イベント「東京-ロンドン 金融セミナー2026」に登壇　

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、2026年1月27日（火）に英国ロンドンで開催された国際金融イベント「東京-ロンドン 金融セミナー2026」に登壇しました。本セミナーは、東京都とシティ・オブ・ロンドン・コーポレーションが共催し、日英の官民関係者や金融機関が参加する場として開催されました。

当社は、日本発のクライメートテック企業として、サプライチェーン全体におけるCO2排出量データ管理の効率化や、エネルギー使用の最適化によるコスト削減を軸とした脱炭素経営の取り組みを紹介しました。あわせて、金融機関や行政機関と連携した実践事例を示し、企業価値評価や投資判断における非財務データ活用の可能性について発信しました。

「東京-ロンドン 金融セミナー2026」登壇背景と内容

当社は、企業・自治体を対象としたCO2排出量の見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」および、サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」を提供しています。「ASUENE」および「ASUENE SUPPLY CHAIN」はいずれも国内導入実績No.1*を有しており、これまで30,000社を超える企業・団体に導入されてきました。

当社は、日本発のクライメートテック企業として、こうした国内外での事業実績を背景に、本セミナーに登壇しました。発表では、サプライチェーン全体に分散するCO2排出量データを効率的に収集・管理する仕組みを紹介し、従来、長期間を要していた算定・集計業務の工数削減につながっている点を説明しました。あわせて、正確性と一貫性を備えたデータ管理が、脱炭素施策の検討や進捗管理、ESGに関する情報開示や経営判断を支える基盤となることについても言及しました。

また、エネルギー使用データを活用した分析により、電力使用の最適化やピーク抑制を行うことで、コスト削減と排出量削減の両立を図っている事例を紹介しました。さらに、金融機関や行政機関と連携したプロジェクト事例を示し、投資先企業やサプライヤーを含めた脱炭素対応を支援してきた点についても説明しました。

そして、金融とGXの連携を通じ、非財務データを経営および投資判断に活用する枠組みを提示するとともに、英国市場においても同様の官民連携を拡大していく意向を示しました。

「東京-ロンドン 金融セミナー2026」について

「東京-ロンドン 金融セミナー2026」は、東京都とシティ・オブ・ロンドン・コーポレーションが共催し、日英間の投資拡大や金融分野における連携強化を目的として開催された国際金融イベントです。日英の官民関係者や金融機関が参加し、金融およびGX分野を中心に意見交換や取組の紹介が行われました。

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/(https://corp.asuene.com/)

＜注釈補足＞

*No.1:「ASUENE」国内累計導入社数No.1：東京商工リサーチ調べ/2025年7月調査時点

「ASUENE ESG」(現ASUENE SUPPLY CHAIN) ESG評価サービス累計導入社数No.1(東京商工リサーチ調べ/2025年6月末時点）