外食を、もっと気軽に、もっと楽しく。2月12日（木）よりグランドメニュー大幅リニューアル！『お、トクダ値！ガスト』 始動

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するガストでは、2026年2月12日（木）より、グランドメニューをリニューアルし、新メニュー・新価格の展開を開始いたします。

詳細URL:https://www.skylark.co.jp/gusto/menu/recommend/index.html(https://www.skylark.co.jp/gusto/menu/recommend/index.html)

【 ガストが新たにご提供する3つの“トクダ値” 】

１. 発売約1か月で100万食を突破（※1）！希少赤身の「999円（税込1,099円）ステーキ」が待望の復活

待望のレギュラー化！希少部位の贅沢なおいしさを、これからはいつでもお楽しみいただけます。



２. 平日ランチは“メインの価格そのまま”で、セットが「実質0円」（※2）

【グリルメニューランチ】ライス（大盛り無料）またはパン、日替わりスープ付き

【パスタランチ】セットサラダ、ドリンクバー、日替わりスープ付き

３. サワー・グラスワインなど全9種が、終日お得な“ハッピー価格”に（※3）

アルコール5種、ノンアルコールドリンク4種を終日199円（税込219円）でご提供いたします。

※1 過去のフェア実施期間（40日間）の内、2025年9月11日（木）～10月13日（月）の33日間での販売実績

※2 グランドメニューの一部商品が対象となります

※3 20歳未満、またはお車・自転車を運転されるお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします。モーニングは「アサヒドライゼロ」のみの販売です

『お、トクダ値！ガスト』 ― グランドメニューリニューアル 概要

■対象店舗

ガスト全店

※10時30分からの販売となります

※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10％を加算させていただきます

※0時以降は販売していないメニューがございます

※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください

■対象期間

2026年2月12日（木）～ 5月20日（水）

※対象期間は予定、予告なく終了する場合がございます

■対象メニュー

【トクダ値１.】復活！希少赤身ステーキ

希少赤身の 「999円（税込1,099円）ステーキ」が、待望の復活！レギュラー化してグランドメニューになりました。

※店舗によって提供する部位、肉の形状が異なります

※重量表示は調理前のものです

赤身ビーフステーキ 約100g

999円（税込1,099円）

一貫した自社サプライチェーンにより、お値打ち価格でのご提供に至りました。赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を残した焼き方、塩コショウの味付けのバランスにもこだわった、ガスト自慢のステーキです。前回販売時は数量限定でしたが、お客さまより多くの反響をいただき、今回グランドメニューとして再販いたします。

《“希少赤身ステーキ”が楽しめる その他新メニュー》

赤身ビーフステーキ 約100g＆海老フライ・カキフライ

1,349円（税込1,484円）

※カキフライのタルタルソースは別添えで提供します

赤身ビーフステーキ 約100g＆若鶏スパイス焼き

1,249円（税込1,374円）

【トクダ値２.】満足！ランチメニュー

平日ランチが大幅リニューアル。“グランドメニューの単品価格そのまま”で、セットは「実質0円」で楽しめる！

- 平日10：30～17：00限定（土日祝を除く） -

《メニュー 一例》

赤身ビーフステーキ 約100gランチ（ライス or パン・日替わりスープ付き）

※ライスは大盛り無料

999円（税込1,099円）

※重量表示は調理前のものです

チーズINハンバーグランチ（ライス or パン・日替わりスープ付き）

※ライスは大盛り無料

649～749円（税込714～824円）

粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ（ライス or パン・日替わりスープ付き）

※ライスは大盛り無料

799～899円（税込879～989円）

チキテキスパイス焼きランチ（ライス or パン・日替わりスープ付き）

※ライスは大盛り無料

749～899円（税込824～989円）

《メニュー 一例》

明太クリームカルボナーラランチ（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）

749～899円（税込824～989円）

こく旨ミートソースランチ（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）

549～799円（税込604～879円）

【トクダ値３.】お酒派も・飲まない派も ガストで乾杯！

サワー・グラスワインなど全9種が、終日お得な“ハッピー価格”に

アルコール5種＆ノンアルコールドリンク4種終日一律 199円（税込219円）

※画像は一例です

※20歳未満、またはお車・自転車を運転されるお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします

※モーニングは「アサヒドライゼロ」のみの販売です

“自分好みに選んで楽しむ”新たな「お、トクダ値！」も続々！

１. 新トッピングでカスタム自在！「サラダ」メニューラインアップ強化

新作も登場し、1人前からシェアサイズまでが豊富に揃うラインアップへ進化

〈ALL NEW〉

ゴロゴロ野菜サラダ[1人前]

249～299円（税込274～329円）

【国産ケール使用】

彩りグリル野菜

399～449円（税込439～494円）

トマトのグリーンサラダ

199～249円（税込219～274円）

【国産ケール使用】

２. 新作5品！食後にもぴったり、お手頃価格の「小さめデザート」が充実

※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスでご提供しております

〈ALL NEW〉

フルーツヨーグルトソフト

399円（税込439円）

あんこソフト

299円（税込329円）

マロンソフト

299円（税込329円）

モンブランONガトーショコラ

499円（税込549円）

※超都心店舗、都市部店舗の一部ではお取り扱いがございません

フルーツミルフィーユ＆ソフトクリーム

499円（税込549円）

３.「セットドリンクバー」をお値打ち価格へリニューアル

30種類以上のドリンクがおかわり自由！

セットドリンクバー

【旧価格】264～355円（税込290～390円）

↓

【新価格】227円（税込250円）

《旧価格から最大100円以上のお値下げ！》

※セットドリンクバーは、超都心店舗では299円（税込329円）。店舗区分詳細はHPをご確認ください

※セットドリンクバーは料理・デザートをご注文されたお客さまのみに適用されます

４. オトナ女子会にも！果肉入りフルーツサワー3種が新登場

ごろっと果肉がたっぷり入ったフルーツサワーを気軽に楽しめる！

〈ALL NEW〉

【左】たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー

【中央】Veryベリーサワー

【右】果肉たっぷり！グレフルサワー

すべて299円（税込329円）

※20歳未満、またはお車・自転車を運転されるお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします

※画像はすべてイメージです

ガスト ブランド情報

●ガストホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/gusto/(https://www.skylark.co.jp/gusto/)

●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html(https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html)

各種SNSアカウントはこちら▼

●ガスト X URL： https://x.com/gusto_official

●Instagram URL： https://www.instagram.com/skylark.jp/(https://www.instagram.com/skylark.jp/)

●Facebook URL： https://www.facebook.com/skylark.jp/(https://www.facebook.com/skylark.jp/)

●YouTube URL：https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos(https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos)