外食を、もっと気軽に、もっと楽しく。2月12日（木）よりグランドメニュー大幅リニューアル！『お、トクダ値！ガスト』 始動
株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するガストでは、2026年2月12日（木）より、グランドメニューをリニューアルし、新メニュー・新価格の展開を開始いたします。
詳細URL:https://www.skylark.co.jp/gusto/menu/recommend/index.html(https://www.skylark.co.jp/gusto/menu/recommend/index.html)
【 ガストが新たにご提供する3つの“トクダ値” 】
１. 発売約1か月で100万食を突破（※1）！希少赤身の「999円（税込1,099円）ステーキ」が待望の復活
待望のレギュラー化！希少部位の贅沢なおいしさを、これからはいつでもお楽しみいただけます。
２. 平日ランチは“メインの価格そのまま”で、セットが「実質0円」（※2）
【グリルメニューランチ】ライス（大盛り無料）またはパン、日替わりスープ付き
【パスタランチ】セットサラダ、ドリンクバー、日替わりスープ付き
３. サワー・グラスワインなど全9種が、終日お得な“ハッピー価格”に（※3）
アルコール5種、ノンアルコールドリンク4種を終日199円（税込219円）でご提供いたします。
※1 過去のフェア実施期間（40日間）の内、2025年9月11日（木）～10月13日（月）の33日間での販売実績
※2 グランドメニューの一部商品が対象となります
※3 20歳未満、またはお車・自転車を運転されるお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします。モーニングは「アサヒドライゼロ」のみの販売です
『お、トクダ値！ガスト』 ― グランドメニューリニューアル 概要
■対象店舗
ガスト全店
※10時30分からの販売となります
※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10％を加算させていただきます
※0時以降は販売していないメニューがございます
※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください
■対象期間
2026年2月12日（木）～ 5月20日（水）
※対象期間は予定、予告なく終了する場合がございます
■対象メニュー
【トクダ値１.】復活！希少赤身ステーキ
希少赤身の 「999円（税込1,099円）ステーキ」が、待望の復活！レギュラー化してグランドメニューになりました。
※店舗によって提供する部位、肉の形状が異なります
※重量表示は調理前のものです
赤身ビーフステーキ 約100g
999円（税込1,099円）
一貫した自社サプライチェーンにより、お値打ち価格でのご提供に至りました。赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を残した焼き方、塩コショウの味付けのバランスにもこだわった、ガスト自慢のステーキです。前回販売時は数量限定でしたが、お客さまより多くの反響をいただき、今回グランドメニューとして再販いたします。
《“希少赤身ステーキ”が楽しめる その他新メニュー》
赤身ビーフステーキ 約100g＆海老フライ・カキフライ
1,349円（税込1,484円）
※カキフライのタルタルソースは別添えで提供します
赤身ビーフステーキ 約100g＆若鶏スパイス焼き
1,249円（税込1,374円）
【トクダ値２.】満足！ランチメニュー
平日ランチが大幅リニューアル。“グランドメニューの単品価格そのまま”で、セットは「実質0円」で楽しめる！
- 平日10：30～17：00限定（土日祝を除く） -
《メニュー 一例》
赤身ビーフステーキ 約100gランチ（ライス or パン・日替わりスープ付き）
※ライスは大盛り無料
999円（税込1,099円）
※重量表示は調理前のものです
チーズINハンバーグランチ（ライス or パン・日替わりスープ付き）
※ライスは大盛り無料
649～749円（税込714～824円）
粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ（ライス or パン・日替わりスープ付き）
※ライスは大盛り無料
799～899円（税込879～989円）
チキテキスパイス焼きランチ（ライス or パン・日替わりスープ付き）
※ライスは大盛り無料
749～899円（税込824～989円）
《メニュー 一例》
明太クリームカルボナーラランチ（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）
749～899円（税込824～989円）
こく旨ミートソースランチ（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）
549～799円（税込604～879円）
【トクダ値３.】お酒派も・飲まない派も ガストで乾杯！
サワー・グラスワインなど全9種が、終日お得な“ハッピー価格”に
アルコール5種＆ノンアルコールドリンク4種終日一律 199円（税込219円）
※画像は一例です
※20歳未満、またはお車・自転車を運転されるお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします
※モーニングは「アサヒドライゼロ」のみの販売です
“自分好みに選んで楽しむ”新たな「お、トクダ値！」も続々！１. 新トッピングでカスタム自在！「サラダ」メニューラインアップ強化
新作も登場し、1人前からシェアサイズまでが豊富に揃うラインアップへ進化
〈ALL NEW〉
ゴロゴロ野菜サラダ[1人前]
249～299円（税込274～329円）
【国産ケール使用】
彩りグリル野菜
399～449円（税込439～494円）
トマトのグリーンサラダ
199～249円（税込219～274円）
【国産ケール使用】
２. 新作5品！食後にもぴったり、お手頃価格の「小さめデザート」が充実
※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスでご提供しております
〈ALL NEW〉
フルーツヨーグルトソフト
399円（税込439円）
あんこソフト
299円（税込329円）
マロンソフト
299円（税込329円）
モンブランONガトーショコラ
499円（税込549円）
※超都心店舗、都市部店舗の一部ではお取り扱いがございません
フルーツミルフィーユ＆ソフトクリーム
499円（税込549円）
３.「セットドリンクバー」をお値打ち価格へリニューアル
30種類以上のドリンクがおかわり自由！
セットドリンクバー
【旧価格】264～355円（税込290～390円）
↓
【新価格】227円（税込250円）
《旧価格から最大100円以上のお値下げ！》
※セットドリンクバーは、超都心店舗では299円（税込329円）。店舗区分詳細はHPをご確認ください
※セットドリンクバーは料理・デザートをご注文されたお客さまのみに適用されます
４. オトナ女子会にも！果肉入りフルーツサワー3種が新登場
ごろっと果肉がたっぷり入ったフルーツサワーを気軽に楽しめる！
〈ALL NEW〉
【左】たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー
【中央】Veryベリーサワー
【右】果肉たっぷり！グレフルサワー
すべて299円（税込329円）
※20歳未満、またはお車・自転車を運転されるお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします
※画像はすべてイメージです
ガスト ブランド情報
●ガストホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/gusto/(https://www.skylark.co.jp/gusto/)
●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html(https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html)
各種SNSアカウントはこちら▼
●ガスト X URL： https://x.com/gusto_official
●Instagram URL： https://www.instagram.com/skylark.jp/(https://www.instagram.com/skylark.jp/)
●Facebook URL： https://www.facebook.com/skylark.jp/(https://www.facebook.com/skylark.jp/)
●YouTube URL：https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos(https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos)