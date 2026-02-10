AI・Web3 の最新活用事例を発信！「Digital Space Conference 2026」ブロンズスポンサー決定

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

一般社団法人日本デジタル経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下「当連盟」）は、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：各務貴仁）が企画・運営協力を行う大規模カンファレンス 「Digital Space Conference 2026（以下、DSC2026）」 を、2026年 2 月 17 日（火）、虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催します。このたび、本カンファレンスのブロンズスポンサー参画企業 15 社が決定しましたのでお知らせします。

DSC2026 は、AI・Web3・量子コンピューター等の先端技術を単なる研究・実験段階にとどめること

なく、実際の社会やビジネスへどのように実装していくかを議論することを目的としたカンファレンスです。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、分野を横断した実務者が一堂に会し、制度・産業・技術の接点を多角的に捉えながら、実装に向けた課題と可能性を共有します。

技術トレンドにとどまらない、「実用化」がわかるカンファレンス

近年、生成 AI や Web3 は急速に普及する一方で、「自社ビジネスにどう組み込むべきか」「どこから着手すべきか」という問いに対する具体的な知見は、依然として不足しています。

DSC2026 では、こうした課題意識を背景に、政策・制度設計の視点、金融・産業での実装事例、スタートアップの挑戦を横断的に取り上げ、先端技術をビジネスに活かすための示唆を共有します。

展示×ピッチ×ネットワーキングで実装と共創を加速

本年は展示エリア内に新設のピッチステージを設置いたします。出展企業は、技術やプロダクトの紹介にとどまらず、具体的な活用シーンや協業可能性、社会実装に向けた構想を発信します。ご来場の皆様へ、国内外における AI・Web3 の最新活用事例を一挙に紹介するとともに、事業会社・金融機関・スタートアップとの実践的なネットワーキングを通じて、協業、投資、PoC（実証実験）につながるリアルな接点の創出など、ビジネスを前に進める多様な機会を提供します。

＜ブロンズスポンサー企業紹介＞※五十音順

■イオン株式会社

イオン株式会社は、小売業を中心とする約 300 の企業（総合小売／スーパーマーケット・総合金融・デベロッパー・ドラッグストア／ライフストア・ディスカウントストア等）で構成するグループです。基本理念として「お客様を原点に、平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」ことを掲げ、その使命を果たす企業集団として永続するために、お客さまを原点に絶えず革新し続けてゆきます。

https://www.aeon.info/

X（Twitter）：https://x.com/AEON_JAPAN

■株式会社 SBI 新生銀行

SBI 新生銀行は、SBI グループの中核銀行として、グループの基本観である「顧客中心主義」を革新性とスピード感をもって実践しております。またデジタル金融領域においては、従来の金融の枠を超えた革新的な取り組みを通じて、「次世代金融」を提供してまいります。

https://www.sbishinseibank.co.jp/

X（Twitter）： https://x.com/shinseibank_jp

■株式会社オリエントコーポレーション

オリエントコーポレーションは、1954 年の創業以来 70 年にわたり、オートローンやショッピングクレジット、クレジットカード、銀行保証、決済・保証、EC 決済ソリューションなど、多彩な金融サービスを提供している信販会社です。近年はデジタル技術の活用や DX 推進にも注力し、安心・便利な決済ソリューションを通じて、多様化するお客さまのニーズにお応えする商品・サービスの提供に取り組んでいます。

https://www.orico.co.jp/

■住友不動産株式会社

https://www.sumitomo-rd.co.jp/

■セガサミーホールディングス株式会社

セガサミーホールディングスは、ゲームメーカーの株式会社セガと遊技機メーカーのサミー株式会社が経営統合して誕生した持株会社として、グループの経営管理および附帯する業務を行っています。

セガサミーグループは「Captivate the World 感動体験を創造し続ける～社会をもっと元気に、カラフルに。～」を Group Mission/Purpose に掲げ、ゲームコンテンツからトイ・映像に至るまで多種多様な“遊び”を提供する「エンタテインメントコンテンツ事業」、パチンコ・パチスロの開発から販売までを手がける「遊技機事業」、統合型リゾートの運営およびカジノ機器の開発等を手がける「ゲーミング事業」の 3 つの事業を軸に、エンタテインメントを通じて世界中のあらゆる人々に感動体験を提供し続けています。

https://www.segasammy.co.jp/ja/

■株式会社ディーカレット DCP

ディーカレット DCP は、民間銀行発行のトークン化預金「DCJPY」の発行・運用を支えるデジタル通貨プラットフォームを提供しています。トークン化預金は、銀行預金であり、安心・安全を備えながら、ブロックチェーンなどの技術を活用し、即時決済や取引条件に応じて自動実行される資金移転を可能とします。2024 年 8 月のローンチ以降、現在は、不動産業界やデジタル証券など様々な業界で活

用に向けた開発を進めており、トークン化預金で新たな経済圏の創出に取り組んでいます。

https://www.decurret-dcp.com/

■デジタル証券株式会社

デジタル証券株式会社は、デジタル証券の発行から販売、二次流通までを一気通貫でデジタル完結する金融スタートアップです。テクノロジーの力によって、これまで一部のプロ投資家に限られていた投資機会を、個人にも開かれた形で提供しています。誰もが納得して選べ、大切な人にも自信をもってすすめられる金融商品を届けたい――その想いのもと、デジタル証券「renga」を展開しています。

https://digitalsecurities.jp/

X（Twitter）： https://x.com/DSrenga

■株式会社日本政策投資銀行

DBJ グループは、「金融力で未来をデザインします」というミッションの下、金融フロンティアの弛まぬ開拓を通じて、お客様及び社会の課題を解決し、日本と世界の持続的発展を実現します。

http://www.dbj.jp/

■株式会社日立製作所

IT、OT、プロダクトを活用した社会イノベーション事業を通じて、環境・幸福・経済成長が調和するハーモナイズドソサエティの実現に貢献します。デジタルシステム&サービス、エナジー、モビリティ、コネクティブインダストリーズの 4 セクターに加え、新たな成長事業を創出する戦略 SIB ビジネスユニットの事業体制でグローバルに事業を展開し、Lumada をコアとしてデータから価値を創出することで、お客さまと社会の課題を解決します。

https://www.hitachi.com/ja-jp/

X（Twitter）： https://x.com/Hitachi_Japan

■株式会社プロジェクトカンパニー

プロジェクトカンパニーは、「プロジェクト型社会の創出」を掲げるプロジェクトホールディングスのグループ中核子会社として、DX 領域におけるコンサルティングサービスを主業として手掛けるほか、Web サイトやスマートフォンアプリのユーザビリティを定性的に評価する「UIscope」や、顧客企業の事業課題と保有しているデータに基づいて「AI を活用することで何を実現できるか」を検討する AI コンサルティングサービスなど、複数のソリューションを提供しております。

https://projectcompany.co.jp/

X（Twitter）： https://x.com/phd_9246

■株式会社 MAYA STAFFING

AI や DX を活用したコールセンター・BPO 領域を中心に、人材派遣・業務委託・運営支援まで幅広く手がける人材サービス会社です。官公庁や大手企業の実績も多く、現場運営力と柔軟な人材提供を強みとし、課題解決型のサービスで顧客ビジネスを支援します。

https://mayastaffing.com/

■株式会社ライズ・コンサルティング・グループ

ライズ・コンサルティング・グループは、PRODUCE NEXT をミッションに「戦略の実行」と「成果の上昇」に拘ったコンサルティングサービスを提供し、クライアントへの支援を通して「しあわせな未来を、共に拓く。」ことに貢献し続ける、コンサルティングファームです。

https://www.rise-cg.co.jp/

■株式会社リミックスポイント

リミックスポイントは「エネルギー×デジタルアセット」を目指して、エネルギー・蓄電・デジタルアセットの事業を展開しています。2016 年より暗号資産交換業に進出し、2023 年に同事業を SBI グループに売却。この売却で得た資金をもとでに、2024 年からビットコインへの投資を開始。2026 年 1 月末時点で 1,411BTC を保有。これからも実業で培ってきた経験、実績を強みに企業価値向上を図りま

す。

https://www.remixpoint.co.jp/

X（Twitter）： https://x.com/remixpoint_x / https://x.com/remixtakahashi

■株式会社 RIT

RIT は、太陽ホールディングスグループ及びグループ外のお客様の事業開発を支援する IT 企業です。コンサルタント、エンジニア、デザイナー、マーケターを抱え、一気通貫でご支援が可能です。システム開発や DX コンサルティングなど幅広い実績に加え、生成 AI を活用した自社プロダクトも展開しています。

https://www.rit-inc.co.jp/

X（Twitter）： https://x.com/RIT_yasutake

■株式会社ロイヤリティマーケティング

会員数 1 億人超の Ponta サービスで集積した多量なデータを活用し、無駄のない消費社会を目指すテクノロジーカンパニーです。ロイヤリティ事業では、共通ポイント領域とコンシューマーサービス領域の 2 つを展開し、Ponta 会員に向けて日常生活における多様なサービスを提供しています。マーケティング事業では、企業に対して、ロイヤリティ事業で培った会員基盤とデータを強みにマーケティング支援を行っています。

https://www.loyalty.co.jp/

＜開催概要＞

開催日：2026 年 2 月 17 日（火）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区虎ノ門 1 丁目 23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5 階）

主催：一般社団法人日本デジタル経済連盟

企画・運営協力：株式会社 CoinPost

公式サイト：https://jdsef.or.jp/event/dsc

＜参加方法＞

開催当日まで、イベント公式サイトより事前参加登録を受け付けています。ご登録は無料です。

https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket

＜Digital Space Conference 開催の背景＞

Digital Space Conference は、デジタル空間における新たな経済と社会のあり方を問い続けてきました。第 4 回となる 2026 年は、「未来を考え、今日を切り拓く」 をテーマに、構想から実装へと進む転換点を捉えます。

▼過去の開催テーマ

2023 年：「我々は、デジタル空間に新しい経済を築けるか？」

2024 年：「生成 AI・Web3・リアルとバーチャルの融合による価値創出」

2025 年：「次世代を見据えた技術と社会の関係性の多角的議論」

■ ご取材・イベント協賛に関するお問い合わせ

一般社団法人日本デジタル経済連盟

Digital Space Conference 2026 運営事務局

E-mail：dsc@coinpost.jp