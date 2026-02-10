Avalanche、次世代カンファレンス「MoneyX 2026」のゴールドスポンサーに決定

株式会社CoinPost

次世代カンファレンス「MoneyX（マネーエックス、以下本カンファレンス）」が2026年2月27日（金）ザ・プリンスパークタワー東京にて開催されます。

一般社団法人WebX実行委員会が主催、JPYC株式会社、Progmat, Inc.、SBIホールディングス株式会社および株式会社CoinPostが企画・運営を担当する本カンファレンスのゴールドスポンサーに、「Avalanche」が決定しました。

▼Avalancheについて

アバランチは、世界中の開発者やバリデーターのコミュニティに支えられ、次世代の分散型アプリケーション（dApps）を構築するための高速かつ低コストな環境を提供しています。スピード、柔軟性、そしてスケーラビリティを兼ね備えたこのプラットフォームは、ブロックチェーン技術の限界に挑戦するイノベーターたちにとって理想的な選択肢となっています。

X：https://x.com/avalanchejp

Web：https://www.avax.network/

▼代表者のコメント

平田路衣（Ava Labs Head of Japan）のコメント

私の目標は多くの方々にアバランチをビジネスで使っていただくことです。日本のあらゆる産業の課題を洗い出して、ブロックチェーンを使う本当の意味を示していきたいと思います。

これはWeb3業界に限らずですが、手段と目的の優先順位が逆転していては本当に必要なソリューションは作れません。

我々の先輩方が作ってきた今あるインフラ、ビジネスの仕組みを１つ１つ丁寧に分解して、当時の仕組みを作った方の思考、意図を読み解きながらそれを新しい形にアップデートしていく。そうすることで初めて多くの人に利用されるアプリ、コンテンツが生まれWeb3.0、ブロックチェーンの普及につながります。

私個人としてはWeb3.0のマスアダプションを急ぐつもりはなくて、その前にまずは多くの人の意識に変革が訪れる必要があると考えています。機が熟したタイミングで、1番需要のあるプロダクトを投じていくことが大事ですし、それを1番早くアバランチが出していければいいなと思います。

▼MoneyX 開催の背景

本カンファレンスは、ステーブルコイン（SC）を軸に「通貨の進化と社会実装」をテーマとして開催する、次世代金融カンファレンスです。

改正資金決済法の施行により、日本でもステーブルコインやトークン預金の発行が制度化され、“通貨の再設計”がいよいよ実装段階に入りました。

これまでFinTech WeekやWebXなどの大型イベントでは、技術や制度面が中心に議論されてきましたが、MoneyXはそれらを補完し、実際に通貨が社会や産業、文化の中でどのように流通・活用されていくかに焦点を当てます。

本カンファレンスでは、制度・産業・社会・文化の各レイヤーを横断しながら、“通貨の再定義”を1日で描き出します。次世代の金融インフラを支えるブロックチェーン技術や、ステーブルコインを活用した決済・地域通貨・デジタル証券など、多様な領域で進む「通貨の社会実装」について、産官学のリーダーが議論を展開します。

▼MoneyXとは

ステーブルコインの正式認可を背景に、「通貨」そのものの進化をテーマとした次世代金融カンファレンスであり、業界のリーダーたちと共に新しい通貨の形を議論し、参加者にネットワーキングと知見共有の場を提供いたします。

- 開催日：2026年2月27日（金）- 開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京- 主催：一般社団法人WebX実行委員会- 企画・運営：JPYC株式会社 / Progmat, Inc. / SBIホールディングス株式会社 / 株式会社CoinPost

公式サイト：https://moneyx-asia.com/ja/(https://x.gd/7sidF)

詳細：ステーブルコインの正式認可を背景に、通貨の新時代をテーマとした金融カンファレンス「MoneyX（マネーエックス）」開催決定

https://coinpost.jp/?p=664343

チケットについては、こちら(https://x.gd/o4wYd)からご確認いただけます。

▼運営組織

主催

一般社団法人WebX実行委員会

本社：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

企画・運営

JPYC株式会社

公式サイト：https://corporate.jpyc.co.jp/

代表者：代表取締役 岡部 典孝

本社所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB内

Progmat, Inc.

公式サイト：https://progmat.co.jp/

代表者：代表取締役 Founder ＆ CEO 齊藤 達哉

本社所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル9階

SBIホールディングス株式会社

公式サイト：https://www.sbigroup.co.jp/

代表者：代表取締役会長兼社長 北尾 吉孝

本社所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

株式会社CoinPost

公式サイト：https://coinpost.jp/

代表者：代表取締役CEO 各務 貴仁

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-2-5 Cocoro Kanda Bldg 5階

▼MoneyX 開催概要

▼本カンファレンスに関する問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33850/table/284_1_bd01a97177b78355a56d2e0c67127382.jpg?v=202602100151 ]

MoneyX事務局

お問い合わせ：moneyx@webx-asia.com