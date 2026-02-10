地デジとBS/CSの信号を分ける！ケーブル一体型の分波器を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、4K/8K放送対応で地デジ（UHF）とBS/CS（衛星波）信号を分け、ケーブル一体型でノイズに強く、1台のテレビで地デジ・BS・CS視聴を実現するアンテナ分波器「500-AT003K」を発売しました。




アンテナ分波器 4K対応 8K対応 地デジ対応 BS/CS対応 一体型 20cm ホワイト ねじ式コネクタ


型番：500-AT003K　販売価格：1,528円（税抜）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-AT003K



おすすめポイント


・4K/8K放送対応で衛星放送にも幅広く対応


・ケーブル一体型でノイズに強く、テレビ裏もスッキリ整う


・線から抜けにっく接触も安定するねじ式プラグ



1本のアンテナで、地デジもBS/CSも楽しむ




地デジ（UHF）と衛星波（BS/CS）をしっかり分け、1台のテレビで地デジ・BS・CSを視聴できる分波器です。アンテナコンセントがテレビの近くに1つしかなくても、地デジとBS/CSの両方を見ることができます。テレビの視聴環境をよりよくアップデートできます。


ケーブル一体型20cmで、ロスもごちゃつきも軽減





分波器本体と出力側ケーブルを一体化。分離型に比べて接続箇所が減るため、接続損失を軽減しやすい構造です。また亜鉛ダイキャストケースでさらにノイズを軽減できます。ケーブル長は約20cmと取り回しやすく、テレビ裏で余りがちなケーブルの“たるみ”も抑制。配線のストレスを減らし、見えないところまできれいに整います。


4K/8K時代の放送を、見逃さない設計




従来の地デジ・BS・CSに加え、4K/8K放送にも対応。せっかくの高画質番組を“配線の都合”であきらめないためのアイテムです。買い替えや引っ越し、テレビ周りの見直しのタイミングにもぴったり。いまの視聴環境をベースに、視聴環境をアップデートできます。


S-4C-FB同軸ケーブル採用で、安定伝送を追求





安定した信号伝送が期待できるS-4C-FB規格の同軸ケーブルを採用。さらにコネクタはネジ式のF型プラグ（金メッキ仕様）で、しっかり固定しやすいのもポイントです。抜けやすさ・ゆるみが気になるテレビ裏だからこそ、“確実につながる安心感”が日々の快適さにつながります。


邪魔にならないコンパクト設計




幅約2.88×縦約2.88×厚さ約1.5cmのコンパクト筐体で、テレビ裏など狭い場所でも余裕をもって配線できます。ケーブル一体型になっているため、別途ケーブルを追加で購入する必要もなく、入力ケーブルさえあれば、すぐに接続できテレビを視聴できます。


商品詳細





