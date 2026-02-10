地デジとBS/CSの信号を分ける！ケーブル一体型の分波器を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、4K/8K放送対応で地デジ（UHF）とBS/CS（衛星波）信号を分け、ケーブル一体型でノイズに強く、1台のテレビで地デジ・BS・CS視聴を実現するアンテナ分波器「500-AT003K」を発売しました。

掲載ページ

アンテナ分波器 4K対応 8K対応 地デジ対応 BS/CS対応 一体型 20cm ホワイト ねじ式コネクタ

型番：500-AT003K 販売価格：1,528円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-AT003K

おすすめポイント

・4K/8K放送対応で衛星放送にも幅広く対応

・ケーブル一体型でノイズに強く、テレビ裏もスッキリ整う

・線から抜けにっく接触も安定するねじ式プラグ

1本のアンテナで、地デジもBS/CSも楽しむ

地デジ（UHF）と衛星波（BS/CS）をしっかり分け、1台のテレビで地デジ・BS・CSを視聴できる分波器です。アンテナコンセントがテレビの近くに1つしかなくても、地デジとBS/CSの両方を見ることができます。テレビの視聴環境をよりよくアップデートできます。

ケーブル一体型20cmで、ロスもごちゃつきも軽減

分波器本体と出力側ケーブルを一体化。分離型に比べて接続箇所が減るため、接続損失を軽減しやすい構造です。また亜鉛ダイキャストケースでさらにノイズを軽減できます。ケーブル長は約20cmと取り回しやすく、テレビ裏で余りがちなケーブルの“たるみ”も抑制。配線のストレスを減らし、見えないところまできれいに整います。

4K/8K時代の放送を、見逃さない設計

従来の地デジ・BS・CSに加え、4K/8K放送にも対応。せっかくの高画質番組を“配線の都合”であきらめないためのアイテムです。買い替えや引っ越し、テレビ周りの見直しのタイミングにもぴったり。いまの視聴環境をベースに、視聴環境をアップデートできます。

S-4C-FB同軸ケーブル採用で、安定伝送を追求

安定した信号伝送が期待できるS-4C-FB規格の同軸ケーブルを採用。さらにコネクタはネジ式のF型プラグ（金メッキ仕様）で、しっかり固定しやすいのもポイントです。抜けやすさ・ゆるみが気になるテレビ裏だからこそ、“確実につながる安心感”が日々の快適さにつながります。

邪魔にならないコンパクト設計

幅約2.88×縦約2.88×厚さ約1.5cmのコンパクト筐体で、テレビ裏など狭い場所でも余裕をもって配線できます。ケーブル一体型になっているため、別途ケーブルを追加で購入する必要もなく、入力ケーブルさえあれば、すぐに接続できテレビを視聴できます。

商品詳細

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。