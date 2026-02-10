没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」本日2月10日（火）からチケット販売を開始

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社ディー・エヌ・エー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：岡村信悟、以下 DeNA）は、2026年3月19日（木）に大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」にて開業する没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」（以下、ワンダリア横浜）について、本日2月10日（火）から公式サイトにてチケット販売を開始します。

あわせて、常設施設として日本最大級※1となるLEDイマーシブトンネルを導入した「ゾーン2：ダイブ・トゥ・ブルー」および、原生林を舞台に擬態をテーマにした「ゾーン3：擬態する森」の実写ビジュアルを初公開します。

■チケット販売概要および料金について

本日より、公式サイト（https://wonderia.jp(https://wonderia.jp/)）にて予約・購入が可能となります。公式サイトでの購入時、DeNAアカウント※2でログインいただくことで、期間限定の特典として2026年9月末販売分までチケット1枚あたり100円引き※3が適用されます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13971/table/171_1_624e1c70a97707cd77eaccecca33878a.jpg?v=202602100151 ]

※大人は変動価格制となります

※各種障がい者手帳・被爆者手帳をお持ちの方とその付き添いの方は、大人一般料金の半額にてご購入いただけます。

■新ビジュアルと各ゾーンの説明について

ゾーン2：ダイブ・トゥ・ブルー

常設としては日本最大級の大きさとなる「LEDイマーシブトンネル（幅5m、奥行き8m、高さ4m）」を設置。頭上から足元までを包みこむようにつながる高精細な映像により、深海へ潜っていくような感覚を全身で体験することができます。今回発表したビジュアルでは、イワシのトルネードや浮遊するクラゲの中にダイブしていく瞬間を切り取りました。さらに、施設専用のスマートフォンアプリ「ワンダリアアプリ」を映像にかざすことで、生き物との遭遇も楽しむことができます。

ゾーン2の実写ビジュアルとワンダリアアプリ使用のイメージ

ゾーン3：擬態する森

原生林を舞台に、生命の擬態をモチーフにしたゾーンです。うっそうとした森の中から飛び立つチョウの群れのワンシーンを実写ビジュアルとして公開。「ワンダリアアプリ」をかざすことで、隠れた生き物を発見する探索体験が可能です。

ゾーン3の実写ビジュアル

※1 2026年2月時点。日本国内の常設型施設における、LEDイマーシブトンネル（床・壁・天井を半円型にシームレスに覆う形状）として。自社調べ。

※2 DeNAアカウントとは、DeNAグループが提供するさまざまなサービスでお使いいただけるアカウントサービスです。詳しくはこちらのサイト(https://support.accounts.dena.com/hc/ja/articles/38865347129369)をご覧ください。

※3 DeNAアカウント割引（チケット100円引き）は、適用期間内であっても割引上限枚数に達し次第、予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■「ワンダリア横浜 Supported by Umios」施設概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13971/table/171_2_031075978f857da9afddd99153c37d59.jpg?v=202602100151 ]

■「ワンダリア横浜 Supported by Umios」とは

DeNAが企画運営する「ワンダリア横浜 Supported by Umios」は、驚きや不思議との出会いを臨場感のある映像とともにお届けする没入型体験施設です。来館者は高原や深海、原生林などそれぞれ異なるテーマが設定されている6つのゾーンを巡り、日常では体験できないような生き物や自然との出会いを楽しむことができます。また、本施設オリジナルの「ワンダリアアプリ」を使うことで、映像に登場する生き物の情報を入手し、多様な生き物とのつながりや、学びのきっかけにふれられるほか、生き物を見つけることで達成できるミッションなどを通してゲーム感覚で施設内を探求することができます。

営業時間 ：月曜日～木曜日10:00-19:00、金曜日～日曜日／大型連休等：10:00-21:00

公式サイト ： https://wonderia.jp

公式SNS ：Instagram（@wonderia_yokohama）(https://www.instagram.com/wonderia_yokohama/)

TikTok（@wonderia_yokohama）(https://www.tiktok.com/@wonderia_yokohama)

X（@Wonderia_info）(https://x.com/Wonderia_info) LINE（ワンダリア横浜）(https://line.me/R/ti/p/@746cjcii?oat_content=url&ts=07281709)

■BASEGATE横浜関内について

「横浜市旧市庁舎街区活用事業」としてJR関内駅前に建設中の大規模複合街区。オフィスや新産業創造拠点、飲食店を中心とした商業エリア、旧横浜市庁舎行政棟を保存・活用したホテルなどからなる、大規模ミクストユース型プロジェクト。開業日は2026年3月19日（木）を予定。

公式サイト：https://basegate-yokohama-kannai.com/

公式SNS ：Instagram （@basegate_official）(https://www.instagram.com/basegate_official)