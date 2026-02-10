スイーツでお花見気分！桜といちごが奏でる、心ときめくティータイム『桜色のストロベリーアフタヌーンティー』全国4都市で期間限定販売

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社 ベストブライダル（本社： 東京都港区 、代表取締役：塚田正之 ）と 株式会社ベスト‐アニバーサリー（本社 ：東京都港区、代表取締役：塚田健斗）が運営する全国4都市5会場のホテル・結婚式場にて、2026年3月16日（月）～2026年4月30日（木）の期間中に、季節のいちごをふんだんに使用した『桜色のストロベリーアフタヌーンティー』を販売いたします。

※開催都市： 東京／名古屋／大阪／博多

※「ザ ストリングス 博多」のみ株式会社ベスト‐アニバーサリーが運営

■HP： https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event_theme/2026event_theme-2/

アフタヌーンティー＋スペシャルデザート＋スペシャルドリンク※上記5段スタンドは青山セントグレース大聖堂、ストリングスホテル 名古屋「ニューヨークラウンジ」対象。会場により提供スタイルが異なります

■お花見気分を楽しめる桜色のいちごスイーツ

シャンパンのジュレと甘酸っぱいいちごが好相性のヴェリーヌや、桜がほのかに香るクリームにいちごが詰まったタルト、さっぱりとしたライムのジュレを忍ばせたいちごのムース、桜餡のバタークリームを桜を象ったクッキーでサンドした可愛いらしいフォルムの一品、いちごのジュレとフレッシュいちごのレアチーズムース、いちごと桜のマカロンなどいちご尽くしのスイーツ6種を提供。

・いちごと桜のヴェリーヌ ・いちごとライムのムース・いちごのタルト ・・桜餡バターのクッキーサンド・いちごのレアチーズムース ・いちごと桜のマカロン

■旬の食材やいちごを使用したシェフ特製のセイボリー

西洋ごぼうを使用したコクのあるクリームスープ、いちごと塩味の効いた生ハムのブリニ、天使海老のマリネにカリフラワーのムースとコンソメジュレを合わせた一品、計3種をお楽しみいただけます。

2種の焼きたてスコーンもご用意。

・天使海老のマリネ カリフラワームースとコンソメジュレ ・サルシフィーのスープ ・ベリーと生ハムのブリニ・スコーン（ミルク/いちご） ・コンディメント（クロテッドクリーム/はちみつ）

■春爛漫！目でも舌でもお花見気分を楽しめる、スペシャルデザート

桜といちごのジュレ、シャンパンジュレに桜のミルクアイスを乗せて、桜色のマカロンと桜色の蝶の形のチュイールで飾ったミルフィーユ仕立てのパフェをご用意。スペシャルドリンクのご用意やランチのご用意も。

いちごと桜のミルフィーユパフェ 1,800円シトラススプリング 1,200円パスタランチ（店舗限定）1,500円ポークランチ（店舗限定） 1,500円ステーキランチ（店舗限定） 3,000円フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」

■名店からセレクトしたこだわりの紅茶

お飲み物は、スイーツとスコーンに合う紅茶やソフトドリンクを幅広くセレクトした「スタンダードプラン」、フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」の紅茶やフレーバードティーを何杯でも楽しめる「ティーセレクションプラン」よりお選びいただけます。

アフタヌーンティー販売概要

■商品名：「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」

■販売期間：2026年3月16日（月）～2026年4月30日（木） ※会場により特定日開催

■販売場所：青山セントグレース大聖堂「St.GRACE Lounge＆Dining」（東京）／白金迎賓館 アートグレイスクラブ（東京）／ストリングスホテル 名古屋 「ニューヨークラウンジ」・「グラマシースイート」（名古屋） ／セントグレースヴィラ（大阪）／ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」（博多）

■販売時間：店舗により異なります。※店舗概要参照

■料金：おひとり様5,800円～（消費税・サービス料15%込）

■MENU：

Food & Dessert

＜デザート＞

・いちごと桜のヴェリーヌ

・いちごのタルト

・いちごとライムのムース

・桜餡バターのクッキーサンド

・いちごとレアチーズのムース

・いちごと桜のマカロン

＜セイボリー＞

・サルシフィーのスープ

・ベリーと生ハムのブリニ

・天使海老のマリネ カリフラワームースとコンソメジュレ

＜スコーン＆コンディメント＞

・スコーン（ミルク／いちご）

・コンディメント（クロテッドクリーム／はちみつ）

Free Drink

＜スタンダードプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュフレール」1杯＋紅茶・コーヒー・ソフトドリンクなど

数種類が飲み放題

＜ティーセレクションプラン＞

フランスの老舗紅茶ブランド「マリアージュ フレール」のティーセレクション＋スタンダードプランの

ドリンクが飲み放題

Option MENU ※価格は消費税・サービス料15%込

＜スペシャルドリンク＞1,200円

シトラススプリング

＜スペシャルデザート＞ 1,800円

いちごと桜のミルフィーユパフェ

＜LUNCH＞

・パスタランチ

桜海老と新玉ねぎのパスタ／サルシフィーのポタージュ 1,500円

・ポークランチ

豚肩ロースの香草パン粉焼き トマトとハーブのソース／サルシフィーのポタージュ 1,500円

・ステーキランチ

牛ランプステーキ シャリアピンソース／サルシフィーのポタージュ 3,000円

※食材の仕入れ状況により、 一部内容が変更となる可能性がございます。

※店舗によりメニューの内容が多少異なります。

店舗概要

◆青山セントグレース大聖堂 「St.GRACE Lounge＆Dining」

【販売日】2026年3月16日（月）・18日（水）・19日（木）・20日（金・祝）・22日（日）・23日（月）・25日（水）・26日（木）・27日（金）・28日（土）・29日（日）・30日（月）／4月1日（水）・2日（木）・3日（金）・5日（日）・6日（月）・8日（水）・9日（木）・10日（金）・12日（日）・13日（月）・15日（水）・16日（木）・20日（月）・22日（水）・23日（木）・24日（金）・26日（日）・27日（月）・30日（木）※特定日開催

【販売時間】平日1部12:00～14:00 2部14:30～16:30／土日祝1部12:00～14:00 2部15:00～17:00

※3月26日（木）は2部のみ開催 ※受付15分前 ※L.O.30分前

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,800円～／土日祝6,300円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,300円～／土日祝6,800円～

【住所】〒107-0061東京都港区北青山3-9-14

【アクセス】銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅A1出口 徒歩約2分

【電話番号】03-5766-8838 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/special/detail-19318/

◆白金迎賓館 アートグレイスクラブ

【販売日】2026年3月18日（水）・21日（土）・26日（木）／4月2日（木）・9日（木）・15日（水）・16日（木）・23日（木）・24日（金）

※特定日開催

【販売時間】12:00～14:00 ※受付15分前 ※L.O.30分前

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,800円～／土日祝6,300円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,300円～／土日祝6,800円～

【住所】〒141-0021東京都品川区上大崎1-1-9

【アクセス】JR「目黒駅」東口、地下鉄「目黒駅」より徒歩5分

地下鉄「白金台駅」1番出口より徒歩6分

【電話番号】03-5475-3388 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/artgrace_shirogane/2026event-7/

◆ストリングスホテル 名古屋 「ニューヨークラウンジ」

【販売日】2026年3月16日（月）～2026年4月30日（木） 毎日開催

【販売時間】11:00～21:30（L.O. 20:00）

【料金】※すべて消費税込・サービス料15%別 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,044円～／土日祝5,479円～

ティーセレクションプラン 1名 平日5,479円～／土日祝5,913円～

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15203/

◆ストリングスホテル 名古屋 「グラマシースイート」

【販売日】2026年3月16日（月）～2026年4月30日（木） 毎日開催

【販売時間】平日11:30～21:00（L.O. 19:30） 土日祝11:00～22:00（L.O.20:00 ）

【料金】※すべて消費税込・サービス料15%別 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,044円～／土日祝5,479円～

ティーセレクションプラン 1名 平日5,479円～／土日祝5,913円～

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ」駅 徒歩3分

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【ホームページ】https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15220/

◆セントグレースヴィラ

【販売日】2026年3月18日（水）・20日（金・祝）・21日（土）・22日（日）・26日（木）・27日（金）・29日（日）／4月1日（水）・2日（木）・3日（金）・4日（土）・5日（日）・8日（水）・9日（木）・10日（金）・12日（日）・15日（水）・16日（木）・17日（金）・18日（土）・19日（日）・23日（木）・24日（金）・26日（日）・29日（水・祝）・30日（木） ※特定日開催

【販売時間】平日：１.12:00～14:00 ２.14:30～16:30 ／土日祝：１.12:00～14:00 ２.15:00～17:00

※3月20日（金・祝）・4月5日（日）・4月12日（日）は16:30～18:30のみ開催

※4月4日（土）・4月19日（日）は15:00～17:00のみ開催

※開催日により開催時間は異なります ※受付15分前 ※L.O.30分前

【料金】※すべて消費税・サービス料15%込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,800円～／土日祝6,300円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,300円～／土日祝6,800円～

【住所】〒550-0013 大阪市西区新町1-1-18

【アクセス】地下鉄四つ橋線・中央線「本町駅」22番出口より徒歩4分、

地下鉄御堂筋線「本町駅」13番・15番出口より徒歩6分

【電話番号】06-7654-8480 ※定休日：毎週月・火曜（祝日除く）、当社指定日

【ホームページ】https://www.bestbridal.co.jp/guestparty/event/stgrace_shinsaibashi/2026event-8/

◆ザ ストリングス 博多 カフェラウンジ「タイムネスト」

【販売日】2026年3月16日（月）・18日（水）・19日（木）・23日（月）・25日（水）26日（木）・27日（金）・30日（月）／4月1日（水）・2日（木）・3日（金）・6日（月）・8日（水）・9日（木）10日（金）・13日（月）15日（水）・16日（木）・17日（金）・20日（月）・22日（水）・23日（木）・24日（金）・26日（日）・27日（月）・29日（水）・30日（木）

【販売時間】1部12:00～14:00 2部15:00～17:00

【料金】※すべて消費税・サービス料15％込 ※他プランのご用意もございます。

スタンダードプラン 1名 平日5,800円～／土日祝6,300円～

ティーセレクションプラン 1名 平日6,300円～／土日祝6,800円～

【住所】〒812‐0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE 博多 11 階

【アクセス】JR各線博多駅 博多口直結

【電話番号】092-600-8852 ※定休日：火曜・土日祝日

【ホームページ】 https://wedding-hakata.strings-group.jp/cafe/sakura_strawberry_2026