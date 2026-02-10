【3月5日開催】未来設計から始める！5方良し経営セミナーを開催

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、

2026年以降の経営環境を見据えた実践型セミナー

「未来設計から始める！5方良し経営セミナー」 を

2026年3月5日（木）に開催いたします。

本セミナーでは、

売上・人材・組織・理念といった個別テーマを学ぶのではなく、

「どこへ向かう会社なのか」という未来設計を起点に、

経営判断の軸を揃えることを目的としています。

■開催概要

開催日：2026年3月5日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

■なぜ今、「未来設計から始める経営」が必要なのか

多くの経営者が、次のような悩みを抱えています。

・日々の意思決定に追われ、将来を考える時間がない

・売上や人材の課題が場当たり的になっている

・施策は増えているのに、手応えがない

・判断基準が社内で揃っていない

こうした状態では、

どれだけ優れた施策を導入しても、

経営は安定しません。

本セミナーでは、

未来から逆算して、今の経営を整理するという視点で、

5方良し経営

（会社良し・従業員良し・顧客良し・世間良し・次世代良し）

を体系的に学びます。

■セミナー内容（一部）

本セミナーでは、次のような内容を扱います。

・会社の未来像を言語化する方法

・判断がブレる原因とその構造

・5方良しの視点で経営を整理する考え方

・短期施策に振り回されない経営の順番

・判断基準を組織に残すための設計視点

「何をすべきか」ではなく、「なぜ、その判断をするのか」が整理されるため、

セミナー後の行動が変わります。

■「社長の分身」という支援サービスとの関係

本セミナーは、

経営者の思考や判断基準を整理し、

組織に残す支援サービス

「社長の分身」 の入口としても位置づけられています。

セミナーで整理した考え方を、

実務・組織・仕組みに落とし込みたい方は、

個別支援へと進むことも可能です。

■このような方におすすめ

・経営判断に迷うことが増えてきた

・売上や人材の課題が複雑化している

・施策の優先順位を整理したい

・社長依存の経営から抜け出したい

・次世代につながる会社をつくりたい

1つでも当てはまる方にとって、経営を見直すきっかけとなる内容です。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact