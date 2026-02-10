【3月5日開催】未来設計から始める！5方良し経営セミナーを開催
■概要
株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、
2026年以降の経営環境を見据えた実践型セミナー
「未来設計から始める！5方良し経営セミナー」 を
2026年3月5日（木）に開催いたします。
本セミナーでは、
売上・人材・組織・理念といった個別テーマを学ぶのではなく、
「どこへ向かう会社なのか」という未来設計を起点に、
経営判断の軸を揃えることを目的としています。
■開催概要
開催日：2026年3月5日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
https://lumission.world/jp/
https://lumission.world/jp/media/
■なぜ今、「未来設計から始める経営」が必要なのか
多くの経営者が、次のような悩みを抱えています。
・日々の意思決定に追われ、将来を考える時間がない
・売上や人材の課題が場当たり的になっている
・施策は増えているのに、手応えがない
・判断基準が社内で揃っていない
こうした状態では、
どれだけ優れた施策を導入しても、
経営は安定しません。
本セミナーでは、
未来から逆算して、今の経営を整理するという視点で、
5方良し経営
（会社良し・従業員良し・顧客良し・世間良し・次世代良し）
を体系的に学びます。
■セミナー内容（一部）
本セミナーでは、次のような内容を扱います。
・会社の未来像を言語化する方法
・判断がブレる原因とその構造
・5方良しの視点で経営を整理する考え方
・短期施策に振り回されない経営の順番
・判断基準を組織に残すための設計視点
「何をすべきか」ではなく、「なぜ、その判断をするのか」が整理されるため、
セミナー後の行動が変わります。
■「社長の分身」という支援サービスとの関係
本セミナーは、
経営者の思考や判断基準を整理し、
組織に残す支援サービス
「社長の分身」 の入口としても位置づけられています。
セミナーで整理した考え方を、
実務・組織・仕組みに落とし込みたい方は、
個別支援へと進むことも可能です。
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
■このような方におすすめ
・経営判断に迷うことが増えてきた
・売上や人材の課題が複雑化している
・施策の優先順位を整理したい
・社長依存の経営から抜け出したい
・次世代につながる会社をつくりたい
1つでも当てはまる方にとって、経営を見直すきっかけとなる内容です。
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact