線の織り重なりで大会に関わる一人ひとりを表現した「東京マラソン2026」表彰メダルを提供

株式会社田中貴金属グループ

株式会社田中貴金属グループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：田中浩一朗）は、一般財団法人東京マラソン財団が2026年3月1日（日）に主催する「東京マラソン2026」において、同大会マラソン男女上位3名、車いすマラソン男女上位3名に進呈される金メダル、銀メダル、銅メダルを提供します。

■線の織り重なりで大会に参加する一人ひとりを表現したデザイン

表彰メダルは、東京マラソンの大会コンセプトである「東京がひとつになる日。」という想いをもとにデザインしました。表面には「走る人・支える人・応援する人」を表す大会ロゴパターンを背景に、ロゴタイプを水平に配置しました。ランナーを中心に、ボランティアや応援する人など、多くの人の関わりによって成り立つ東京マラソンの姿を表現しています。

また、メダルの裏面には「東京マラソン2026」の大会名を点字でデザインし、田中貴金属のロゴに加えて、「FINISHER」の文字と大会の日付を刻みました。メダルリボンのデザインは、2016年大会から引き継がれている「ランナー」「ボランティア」「観衆」の一人ひとりを表す一本一本の線が織り重なったタペストリーのような大会ロゴをモチーフにしています。

■サステナビリティへの取り組み

東京マラソン2026では、「廃棄物削減」「環境保全」「DEI (ダイバーシティ〈多様性〉・エクイティ〈公平性〉&インクルージョン〈包括性〉)」を中心にサステナビリティへの取り組みを推進しています。当社はその趣旨に賛同し、表彰メダルのリボンにはリサイクルポリエステル素材を採用したほか、表彰メダルのうち金メダルに使用される金めっき液は、田中貴金属が展開する100%リサイクル材のみを使用した再生貴金属「REシリーズ」を採用しました。これらの取り組みを通じて、サステナブルな大会の実現に貢献しています。

■「東京マラソン2026」について

「東京マラソン2026」は今回で19回目の開催となる国内最大規模の市民参加型マラソンです。20周年を迎える2027大会に向けて、「世界一安全・安心な大会」「世界一エキサイティングな大会」「世界一あたたかく優しい大会」という三本の柱を掲げ、参加する全ての人が主役となり、東京という都市全体が一体となる大会づくりをさらに進化させています。今年は東京という大都市を舞台に、ランナーの一人ひとりが自分自身の走り、自分自身の物語を生きること、そして、その無数の“個”が集まることで、その日、その瞬間だけの「ひとつの東京」が立ち上がることを表現した「Run. Tokyo. Own.」を大会キーワードに掲げています。

田中貴金属は、東京マラソンにおいて、2007年の第1回大会開始以来毎年、大会で贈呈される表彰メダルや完走メダルを製作しており、今回で19回目の提供となります。東京マラソンは、2013大会よりワールドマラソンメジャーズ（現 アボット・ワールドマラソンメジャーズ）にも加わり、世界7大マラソンの1つとして世界からも注目される大会となりました。田中貴金属では、東京マラソン以外にも、東京レガシーハーフマラソンの入賞者メダルの製作や、日本パラスポーツ協会（JPSA）オフィシャルパートナーとしてパラスポーツの振興を支援する他、1964年の東京オリンピックの公式記念メダルの製作・販売なども行いました。田中貴金属は、共生社会の実現と健やかな社会づくりへの貢献の一環として、これからもスポーツ振興支援に取り組んでまいります。

＜東京マラソン2026 表彰メダル 概要＞

【重量／サイズ／素材】

- 金メダル： 約100g ／ 直径約65mm×厚さ約3mm ／ 純銀金めっき- 銀メダル： 約100g ／ 直径約65mm×厚さ約3mm ／ 純銀- 銅メダル： 約85g ／ 直径約65mm×厚さ約3mm ／ 純銅

―東京マラソン2026開催概要―

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31501/table/101_1_0bc7a05536a1c6aaadae7def157ab6e3.jpg?v=202602100151 ]

※開催概要は本プレスリリースが発表された時点の情報です。最新情報は東京マラソンの公式サイトをご確認ください。

■田中貴金属について

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しています。

2024年度（2024年12月期）の連結売上高は8,469億円、5,591人の従業員を擁しています。

■田中貴金属 コーポレートサイト

https://www.tanaka.co.jp