パーソナライズプロテインの「FUJIMI」 とプロのヘアケアを自宅で叶える「GINZUBA」が渋谷スクランブルスクエアにて期間限定合同POPUPストアオープン！
概要
ポーラ・オルビスグループのトリコ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：花房香那）は、スマートビューティライフブランド「FUJIMI」と、ヘアライフデザインブランド「GINZUBA」の合同POPUPストアを、2026年2月12日（木）から2026年2月18日（水）までの期間限定で、渋谷スクランブルスクエア 6階 +Q(プラスク)ビューティーにて開催します。オンラインでパーソナライズ診断をするFUJIMIの世界観を擬似的に味わえるPOPUP限定商品の販売も行います。
ポップアップ限定のFUJIMIプロテインセット
「FUJIMI パーソナライズプロテイン」は、独自のパーソナライズ分析の結果に基づき、約16g～20gのたんぱく質に加えて、今のあなたに必要な美容成分を豊富に配合したプロテインです。1回分が個包装になっているため持ち運びにも便利で、忙しい女性のライフスタイルに寄り添います。
今回のPOPUPでは、実際に商品を手に取って選びたいというご要望にお応えし、4つの限定セットをご用意しました。店頭では試飲も実施いたしますので、ぜひご自身のライフスタイルにぴったりの一杯を見つけてください。
＜POPUP限定販売商品＞
※公式オンラインショップでの取り扱いはありません。
FUJIMI パーソナライズプロテイン + シェイカーセット
価格：4,980円（税込5,378円）
・選べる4つの配合
001 BEAUTY × POWER
005 BEAUTY × CONTROL
028 BEAUTY × MOISTURE
043 BEAUTY × RECHARGE
・選べる7つのフレーバー
リッチストロベリーミルク風味
エクストラ抹茶ミルク風味
ロイヤルミルクティー風味
ダブルカカオ風味
トロピカルVC風味
コーンクリーム風味
ポテトクリーム風味
GINZUBA：サロンクオリティのヘアケアラインナップ
インバスからアウトバスまで、プロのヘアケアをご自宅で体験できるGINZUBAのアイテムを、実際に手に取ってお選びいただけるPOPUPです。
GINZUBAの代表作である「3ステップ トリートメント」はサロンのトリートメントから着想を得た、3層補修トリートメントです。ダメージ毛に対する内部補修に徹底的に向き合い、プロ仕様をホームケアに落とし込みました。これまでサロンでしか手に入らなかったクオリティをご自宅で。あなただけのバスタイムに特別なヘア体験をお届けします。
＜販売商品＞
・3ステップ トリートメント
価格：14,000円（税込 15,400円）
容量：約2ヶ月分（15回分）
・3ステップ トリートメント トラベル
価格：6,400円（税込 7,040円）
容量：約2-3週間分（5回分）
・3ステップ トリートメント トライアル
価格：1,500円（税込 1,650円）
容量：1回分
・ヘア クレンジング
価格：7,000円（税込 7,700円）
容量：150g / 約2.5ヶ月分
・リペア シャンプー
価格：4,500円（税込 4,950円）
容量：240ml / 約1ヶ月分
・パワー ミスト
価格：7,500円（税込 8,250円）
容量：100g / 約2ヶ月分
・スムース リペアミルク
価格：6,200円（税込 6,820円）
容量：90ml / 約1.5ヶ月分
GINZUBAを税込10,000円以上ご購入で先着50名様限定プレゼント
期間中、GINZUBAを税込10,000円以上ご購入いただいたお客様（先着50名様）に、「リペアシャンプーミニ（50mL）」をプレゼントいたします。
ポップアップイベント開催概要
開催期間：2026年2月12日（木）～2月18日（水）
営業時間：10:00 ～ 21:00 ※最終日は20:00まで
開催場所：〒150-6101 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 6階
+Ｑ（プラスク）ビューティー内 Event Stage 6A
GINZUBA公式サイトはこちら :
https://ginzuba.jp/
コラボ企業の募集について
トリコ株式会社はコラボイベントを開催する企業を随時募集しています。
ご興味のある方は、以下のお問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。
▼お問い合わせメールアドレス
press@tricot-inc.com
FUJIMIについて
FUJIMIは2018年にパーソナライズビューティケアブランドとして誕生し、パーソナライズサプリメントの販売を開始しました。その後リリースしたFUJIMIパーソナライズプロテインは、発売以降多くのお客様からご好評いただくヒット商品となりました。
FUJIMI公式サイトはこちら :
https://fujimi.me/
GINZUBAについて
ー 選び抜かれた至高(※)のヘアケア。ー
GINZUBAは、普通のヘアケアでは、満足できない。そんなあなたのためのブランドです。追求の果てに、たどり着いた答え。至高(※)のヘアケアを体感してください。
※GINZUBAブランド内において
GINZUBA公式サイトはこちら :
https://ginzuba.jp/
会社紹介
会社名：トリコ株式会社
代表者：花房香那
所在地：東京都新宿区新宿2丁目3-15大橋御苑ビル5階
設立：2018年4月24日
事業内容：パーソナライズビューティケアブランド「FUJIMI」の販売、ヘアケアブランド「GINZUBA」の販売
トリコ株式会社ホームページはこちら :
https://tricot-inc.com/
本リリースに関するお問い合わせ先
担当者：関口 穂乃
mail：press@tricot-inc.com