限られたスペースでも憧れの暮らしを実現できる「スぺパ」提案のインテリアを2月発売

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、新生活シーズンにむけて、限られたスペースでも憧れの暮らしを実現できる「スぺパ（スペースパフォーマンス）」に特化したインテリアアイテムを展開します。本シリーズは、全国39カ所のFrancfranc店舗※1にて2026年2月上旬より順次、Francfrancオンラインショップでは、2026年2月10日（火）※2より発売します。

また、2026年1月23日（金）以降、配送料無料キャンペーンや、ブランド初の分割払いサービス、SNSキャンペーンなど、新生活を応援するさまざまなキャンペーンを順次実施します。

※1：展開店舗はFrancfrancオンラインショップ『スぺパ家具』特集ページをご確認ください。

※2：「ヌック ソファ」はオンラインショップにて2026年1月29日（木）より先行展開しています。

『スぺパ家具』特集ページ

https://francfranc.com/blogs/feature/space-performance-furniture

限られた空間でも憧れの暮らしを実現できる「スペパ」提案のコレクション

一人暮らし向けのワンルームや1Kなど、限られた間取りの住まいでも、より快適で心地よい暮らしを求める人が増え、「スペパ（スペースパフォーマンス）」への関心が高まっている昨今。

Francfrancでは、限られた空間でも憧れをかたちにし、心地よい空間で新生活を迎えるためのインテリアコレクションを展開します。小さな間取りでも、理想を諦めずゆったりとくつろげるソファを置きたい、収納も欲しい、デザインにも妥協したくない── そんな想いをすべて叶えるソファをはじめとした「スペパ」商品を多数ラインアップ。空間の広さにとらわれず、「心地よさ」「デザイン」「自分らしさ」を大切にする憧れの暮らしを、Francfrancらしい世界観で提案します。

くつろぎも、収納も、デザインも。

「映える・寝れる・隠せる」を叶える「スぺパ」ソファ

【商品名】ヌック ソファ

【サイズ】ラウンド・オットマン・2シーター

【種類】ライトベージュ/ライトブラウン

【価格】ラウンド：各49,000円・オットマン：各19,000円・2シーター：各69,000円

配置自由度が高く、収納力も備え、活用されにくかったスペースにもフィットする「スぺパ（スペースパフォーマンス）」に特化したソファです。「映える・寝れる・隠せる（収納）」をキーワードにしたライフスタイル提案型アイテムで、パイピングをアクセントに、シンプルながらも人と差がつくデザインがポイント。機能家具らしくない上品な仕上がりで、幅広いコーディネートに対応しながら、ソファ下収納を備え、新生活需要にもマッチしたスペックです。

Francfranc初導入のラウンド型ソファは、窓際やコーナーなどのデッドスペースにも置きやすく、狭小住宅にも取り入れやすい巣ごもりアイテム。壁や天井を使ったプロジェクター視聴や、スマホ・タブレットでの動画鑑賞など、テレビを持たない若者のライフスタイルに着目し、専用の別売りオットマンをセットにして軽く寝転がったり、あぐらをかいたりと、自由な姿勢でくつろげるよう奥行きにゆとりを持たせた設計にしました。

2シーターのソファは、奥行き約760mm、幅約1500mmのコンパクトなサイズながら、座面勝ちのデザインにより、実サイズ以上の広さと奥行きを感じられます。クッションが初めから付属しているため、新生活ですぐに使えるスターターアイテムとしてもおすすめです。

半円型フォルムでデッドスペースを有効活用。組み合わせ次第で使い方が広がるサイドテーブル

【商品名】ルネット サイドテーブル

【サイズ】ハイ・ロー

【種類】ライトグリーン/ライトイエロー/ナチュラル

【価格】ハイ：各9,900円・ロー：各8,900円

限られた空間でも自在にレイアウトを楽しめるサイドテーブルです。奥行き約210 mm、幅約420 mmのスペースを取らない半円型フォルムが特徴的で、壁付けすればリビングやベッドサイド、軒先などのちょっとした空間を有効活用できます。さらに、高さ違いで並べてインテリアのアクセントとして、高さを揃えて組み合わせることで正円テーブルとして使うなど、用途に合わせて汎用性が広がるアイテムです。

ナチュラルカラーは天然木突板を使用、カラーバリエーションは全面塗装仕上げなので、シート張りでは表現できない上質な質感と高級感のあるデザインもポイントです。全3色展開で組み合わせの自由度が高く、さまざまなインテリアコーディネートに対応します。

朝の身支度から夜のスキンケア、ナイトテーブルまで1台でこなす“動かせる”「スぺパ」ワゴン

【商品名】コフレア コスメワゴン

【価格】39,800円

奥行き約380mm、幅約320mmのコンパクトサイズで、ベッドサイドにすっきり収まるキャスター付きコスメワゴンです。

天板を開くと簡易的なドレッサーとして使え、ナイトテーブルとしてはもちろん、メイクやスキンケアにも活躍します。

天板下にはヘアブラシやメイク小物を収納できるスペースを確保。最下段の引き出しには3段レールを採用し、重さのあるボトル類や大きめのドライヤーも安心して収納できます。中央のオープンスペースはコードを通せる設計で、スマートフォンの充電やドライヤーの使用もスムーズ。キャスター付きなので家中の移動も簡単で、朝の身支度から夜のスキンケアまで快適にサポートします。

全面塗装仕上げのため、シート張りでは出せない上質な質感と高級感があり、ホワイトカラーがどんなインテリアにも自然に馴染みます。

コーナー使いしやすい扇形も。お部屋に合わせて自由にレイアウトできるオープンラック

【商品名】リート シェルフ

【サイズ】S 3段・S 4段・M 3段・M 4段・L 3段・L 4段

【種類】ホワイト/ベージュ

【価格】S ３段：各9,800円・S ４段：各12,000円・M ３段：各18,000円・M ４段：各22,000円・

L ３段：各22,000円・L ４段：各28,000円

12種類の中から自由に組み合わせられる、サイズバリエーション豊富なオープンラックです。単品使いはもちろん、複数を並べたり重ねたりと、お部屋に合わせた自由なレイアウトが可能です。360度どこから見ても美しいデザインで、華奢なスチールパイプが空間に抜け感を演出。シンプルで清潔感のあるホワイトと、あたたかみのあるベージュの2色展開です。コーナーに置きやすい扇形タイプもご用意しているので、デッドスペースになりがちな空間も有効活用できます。

＜その他「スぺパ」商品のご紹介＞ ※2026年1月23日（金）より展開中

煮る・焼く・蒸すまで1台10役。調理と収納を集約できる「スぺパ」鍋セット

【商品名】オールインワン ポット10役 4点セット

【種類】グレー/イエロー

【価格】4,500円

ポット・ストレイナー・スチームプレート・ガラス蓋が揃った、1台で10役をこなすオールインワンポットです。

煮る・揚げる・焼く・茹でる・沸かす・蒸す・湯切り・炒める・炊く・和えると、毎日の調理をこれ1台でカバー。複数の調理器具を揃える必要がなく、キッチン収納もすっきりします。市場で引き続き注目されている蒸し料理に着想した蒸しパーツが付属しているため、スチームプレートを使えば、食材の旨みを活かしたヘルシーな蒸し料理も手軽に楽しめます。フライや麺類の調理に便利なストレイナー付きで、湯切りもスムーズ。日々の調理から時短・健康志向のメニューまで幅広く活躍する、多用途鍋セットです。

重ねて省スペース収納。調理から食卓まで使える鍋・フライパンセット

【商品名】GO TABLE 鍋・フライパン ベーシック5点セット

【種類】ピンク/グレー

【価格】各5,980円

【商品名】GO TABLE 鍋・フライパン バラエティ６点セット

【種類】ピンク/グレー

【価格】各9,980円

取っ手が着脱でき、限られたスペースでも重ねて収納できる鍋・フライパンセットです。可愛らしいグラデーションカラーが、毎日の料理時間を楽しく演出。コンロに並べても、重ねて収納しても、上品な色の繋がりがキッチンを華やかに彩ります。

取っ手を外せば料理を熱々のままサーブできるため、器に移し替える手間が省け、洗い物が減るのも嬉しいポイントです。女性でも軽々と持てるアルミ製で、直火・IHどちらにも対応。内側にはフッ素加工を施し、汚れがつきにくくお手入れも簡単です。

5点セットは、従来のモデルから深型フライパンを24cmから22cmへリニューアルし、一人暮らしのキッチンやテーブルでも使いやすいよう再設計しました。買い替えはもちろん、新生活をスタートする方にもおすすめのセットです。

コンパクトなキッチンでもスペースをとらず、“見せる収納”が叶うツールセット

【商品名】ツール＆ホルダーセット

【種類】マルチ/ピンク ※ピンクは既存色

【価格】各3,200円

新生活のお料理スターターセットとして人気の調理器具5点セットに、マルチカラーの新色が登場しました。レードル、スプーン、フライ返し、トングと、それらを掛けて収納できるホルダー付きで、新生活のスタートに必要なアイテムをひとまとめに。シリコン素材を使用しているため、鍋やフライパンを傷つけにくく、熱が伝わりにくい仕様。先端が焦げにくく、長くお使いいただけます。

コンパクトな一人暮らしのキッチンでもスペースを取らず、見せる収納として楽しめるのも魅力です。

作り置き冷凍してそのまま電子レンジにも。食べ終わったら折りたためるランチボックス

【商品名】折り畳みシリコン フードコンテナ

【種類】ピンク/ブルー

【価格】各1,200円

折り畳めるシリコン製のフードコンテナです。お弁当を食べ終わった後は本体をコンパクトに折りたためるため、持ち帰りの荷物がすっきり。冷凍保存が可能で、フタの弁を外せばそのまま電子レンジで温められるので、週末に作り置きしておけば時短にも繋がります。

また、お弁当だけではなく作り置きタッパーとしても使えるので、保管時にかさばりがちなタッパーの収納悩みもスマートに解決。食卓に置いても可愛らしい明るいカラーを採用しており、ランチタイムを華やかに彩ります。

コンパクトに置けて生活感も隠せる、ソフトパックタイプ専用のティッシュケース

【商品名】コンパクト ツイードティッシュカバー

【種類】アイボリー/ブルー

【価格】3,500円

近年需要が高まっているソフトパックタイプのティッシュに対応した、コンパクトで生活感を隠せるデザインのティッシュケースです。

奥行き約150mm、幅約130mmの省スペース設計で、デスク周りや洗面所など、スペースを取りたくない場所にもすっきり設置できます。

折りたたみ可能な構造のため、使用しないときの収納にも便利です。内部には山型のパーツを配置し、ティッシュを載せることで最後の一枚までスムーズに取り出せる構造にしています。巾着のような形状で開閉でき、中身の補充も簡単です。

＜Another Collection＞

同日、全国15カ所のFrancfranc店舗およびFrancfrancオンラインショップでは、空間効率を重視した「スぺパ」提案とは異なる切り口で、家具トレンドに敏感な方の感性に寄り添ったもうひとつのインテリアコレクションを展開します。

家具を選ぶこと、空間を整えること、そしてその空間で過ごす時間そのものを楽しむ、心に余裕をもたらすワンランク上の暮らしの提案です。近未来的なデザインや特徴的なフォルム、トレンドカラーを取り入れながら、ひとつひとつのアイテムにこだわり抜いたコーディネートを展開。家具にもトレンド感やデザイン性を取り入れ、自分らしい憧れの空間づくりを楽しみたいという近年のニーズに向けて、自宅で過ごす時間そのものをより心地よく、豊かにするインテリアラインアップです。

※オンラインショップでは2026年2月10日（火）より順次展開します。「スぺパ」商品の展開店舗とは異なります。

商品ページ

https://francfranc.com/collections/one-up-furniture

＜Information＞

新生活を迎える皆さまの「憧れの暮らし」を応援！

期間限定の『配送料無料キャンペーン』や、新サービス『分割払いサービス』をスタート

■【新生活アイテムをお得に買い揃えられる】配送料無料キャンペーン

2026年1月23日（金）～2026年4月16日（木）の期間中、大型家具を含む税込8万円以上をご購入のお客様を対象に、家具や雑貨などの新生活アイテムをお得に買い揃えられる『配送料無料キャンペーン』を実施します。

キャンペーン詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/478_1_f5e33759e259396ed285704ee4fbcc18.jpg?v=202602100151 ]

■【月々のお支払いで、理想の暮らしを】分割払いサービス

2026年1月23日（金）より、アプリ決済サービス 『SPLIE（スプリ）』を利用した分割払いサービスを開始しました。月々のお支払いにより、大型家具や複数のアイテムも無理なくご購入いただけるため、ご負担を抑えながら理想の暮らしをスムーズに始められます。お手続きは店頭スタッフがサポートするため、初めての方も安心してご利用いただけます。

理想の分割払いサービスイメージ

キャンペーン詳細

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/478_2_36e006965e27c7399a6c822de5928b79.jpg?v=202602100151 ]

■【新生活を彩る素敵なアイテムをプレゼント】Francfranc 公式SNS 新生活キャンペーン

2026年2月20日（金）より、公式InstagramおよびXにて、フォロー＆コメントまたはリポストすることで応募できるSNS新生活キャンペーンを開催します。本キャンペーンでは、インテリアコーディネーターの資格を有する『Francfranc Interior Stylist（通称FIS）』が監修した、6種類の異なるテイストのお部屋コーディネートを公開。参加者はその中から「憧れのお部屋」を選び、各SNSでコメントまたはリポストすることで応募が完了します。キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で、InstagramおよびXそれぞれ1名様に、新生活を彩る素敵なアイテムをプレゼントします。

キャンペーン詳細

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/478_3_b33b4bf6cc88c114adbbd183098d3605.jpg?v=202602100151 ]

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。また、配送状況により展開日は予告なく変更になる可能性がございます。