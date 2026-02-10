猫と幸せに、長く、快適に暮らす。『お世話・気持ちがわかる飼い方ガイド　猫と幸せに暮らす本』が2月16日発売

株式会社ナツメ社

実用書や料理書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『お世話・気持ちがわかる飼い方ガイド 猫と幸せに暮らす本』（https://amzn.asia/d/0deAeCr9）を2月16日に発売します。

■はじめてでも安心！飼い主が知っておきたい知識を詰め込みました！

猫の迎え方、食事やトイレ、爪切りやブラッシングといった日々のお世話など、猫と暮らす上で必要な知識を網羅した一冊です。写真やイラストを多用し、はじめてお迎えする人にもわかりやすく解説しました。「フードの選び方や適切な量は？」「猫砂はどれを選んだらいいの？」など、素朴な疑問もスッキリ解消できます。

■人気イラストレーターによる描き下ろし！

猫を迎えるために必要なものや環境整備について解説しています。爪切り、ブラッシングなど日々のお手入れの仕方を写真付きで解説しています。

挿絵と漫画は人気イラストレーターのAKRさん、オキエイコさんが担当。猫のよくある行動や気持ちを表すサインなども、楽しく学ぶことができます。

■災害への対策、高齢猫との暮らし方などの情報も！

行動やしぐさから、猫の気持ちを読み取りましょう。

地震や洪水といった災害への備えや対策、高齢猫にとって快適な環境づくりやお世話の仕方、かかりやすい病気などの情報も詳しく解説しました。子猫から高齢猫まで、猫との暮らしをサポートする情報が満載です。

災害に備えて、準備しておきたいアイテムや避難先での過ごし方も紹介しています。

【目次】

Chapter 1 猫を迎える

Chapter 2 猫と暮らす

Chapter 3 猫と仲よくなる

Chapter 4 猫の健康を管理する

Chapter 5 高齢猫と暮らす

【監修者紹介】

山本 宗伸（やまもと そうしん）

猫専門病院「トーキョーキャットスペシャリスト」院長

日本大学獣医学科獣医外科学研究室卒業。猫専門の病院「SyuSyu Cat Clinic」にて副院長を務めた後、「Manhattan Cat Specialists」で約1年間研修を積む。2016年「トーキョーキャットスペシャリスト」を開院。猫の習性や健康について、優しく楽しく解説するブログ「nekopedia」も猫好きに評判。著書に『ネコペディア～猫のギモンを解決～』（秀明出版会）がある。国際猫医学会ISFM所属。

【書籍情報】

『お世話・気持ちがわかる飼い方ガイド 猫と幸せに暮らす本』

監修者：山本 宗伸（やまもと そうしん）

発行：ナツメ社

定価：1,540円（税込）

仕様：A5判／208ページ／オールカラー

発売日：2026年2月16日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/0deAeCr9

