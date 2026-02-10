TVアニメ『リコリス・リコイル』より、千束とたきなのイラストが映える「フルグラフィックTシャツ」、リコリス校章がデザインされた「ワークシャツ」「M-51ジャケット」などが新登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

TVアニメ『リコリス・リコイル』より、

千束とたきなのイラストが映える「フルグラフィックTシャツ」をはじめ、

リコリス校章がデザインされた「ワークシャツ」「M-51ジャケット」など、

様々な新作グッズがが二次元コスパから新登場。

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年5月中旬＞予定です。

【二次元コスパ】／TVアニメ『リコリス・リコイル』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02018/mode/series

商品情報

■千束＆たきな フルグラフィックTシャツ

発売日：2026年5月中旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE

価格：6,930円（税込）

千束とたきなのイラストが映える、存在感のある一枚！

■リコリス・リコイル キービジュアル フルカラーTシャツ

発売日：2026年5月中旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：SUMI

価格：4,950円（税込）

タフで着心地の良いボディに、インクジェットでイラストをフルカラープリント。

■リコリス 薄手ドライパーカー

発売日：2026年5月中旬

サイズ：M/L/XL/XXL

カラー：BLACK

価格：6,380円（税込）

薄く軽いので、気軽に羽織れる。

吸水速乾＆紫外線防止効果も！

■リコリス ワークシャツ

発売日：2026年5月中旬

サイズ：M/L/XL/XXL

カラー：GRAY/SAND KHAKI

価格：9,900円（税込）

耐久性に優れたタフに使える一枚

■リコリス ショルダートート

発売日：2026年5月中旬

サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％

カラー：BLACK

価格：2,200円（税込）

スナップボタンと内ポケットつき。

耐久性が高く、斜めがけにも対応！

■リコリス ニュースペーパーバッグ

発売日：2026年5月中旬

サイズ：（約）本体 45×36×16cmポケットサイズ：13×19cm綿100％

カラー：BLACK

価格：3,960円（税込）

軽量で丈夫なヴィンテージテイストの大容量バッグ。

■リコリス M-51ジャケット

発売日：2026年5月中旬

サイズ：M/L/XL

カラー：BLACK/MOSS

価格：16,500円（税込）

機能性とデザイン性を両立させたコスパオリジナルのM-51ジャケット

■リコリス ファンクショナルバックパック

発売日：2026年5月中旬

サイズ：（約）縦42cm 横30cm マチ20cm（内容量：約26リットル）

カラー：BLACK/RANGER GREEN

価格：14,300円（税込）

優れた収納力と機能性！

普段使いにはもちろん、アウトドアでも活躍する多機能バックパック。

■リコリス メタルカラビナ

発売日：2026年5月中旬

サイズ：（約）縦8×幅5cm / アルミニウム製

価格：1,430円（税込）

使いやすさとデザイン性を両立させた国産メタルカラビナ。

■リコリス リールキーホルダー

発売日：2026年5月中旬

サイズ：（約）縦8×横3.8×リールの長さ50cm / 亜鉛合金製

価格：1,650円（税込）

50cmまで伸びるリールは実用性と機能性抜群！

パスケースとも相性ぴったりな便利ツール

【基本予約受付期間】～2026年3月1日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

----------------------------------------

(C)Spider Lily／アニプレックス・ＡＢＣアニメーション・ＢＳ１１

----------------------------------------

■関連リンク

【二次元コスパ】／TVアニメ『リコリス・リコイル』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02018/mode/series

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

・公式X(Twitter)：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc

・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/

・YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc

◆商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/