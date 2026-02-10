TVアニメ『リコリス・リコイル』より、千束とたきなのイラストが映える「フルグラフィックTシャツ」、リコリス校章がデザインされた「ワークシャツ」「M-51ジャケット」などが新登場！【株式会社コスパ】
TVアニメ『リコリス・リコイル』より、
千束とたきなのイラストが映える「フルグラフィックTシャツ」をはじめ、
リコリス校章がデザインされた「ワークシャツ」「M-51ジャケット」など、
様々な新作グッズがが二次元コスパから新登場。
通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。
発売日は＜2026年5月中旬＞予定です。
商品情報■千束＆たきな フルグラフィックTシャツ
発売日：2026年5月中旬
サイズ：S/M/L/XL
カラー：WHITE
価格：6,930円（税込）
千束とたきなのイラストが映える、存在感のある一枚！
■リコリス・リコイル キービジュアル フルカラーTシャツ
発売日：2026年5月中旬
サイズ：S/M/L/XL
カラー：SUMI
価格：4,950円（税込）
タフで着心地の良いボディに、インクジェットでイラストをフルカラープリント。
■リコリス 薄手ドライパーカー
発売日：2026年5月中旬
サイズ：M/L/XL/XXL
カラー：BLACK
価格：6,380円（税込）
薄く軽いので、気軽に羽織れる。
吸水速乾＆紫外線防止効果も！
■リコリス ワークシャツ
発売日：2026年5月中旬
サイズ：M/L/XL/XXL
カラー：GRAY/SAND KHAKI
価格：9,900円（税込）
耐久性に優れたタフに使える一枚
■リコリス ショルダートート
発売日：2026年5月中旬
サイズ：（約）40×34×マチ13cm / 綿100％
カラー：BLACK
価格：2,200円（税込）
スナップボタンと内ポケットつき。
耐久性が高く、斜めがけにも対応！
■リコリス ニュースペーパーバッグ
発売日：2026年5月中旬
サイズ：（約）本体 45×36×16cmポケットサイズ：13×19cm綿100％
カラー：BLACK
価格：3,960円（税込）
軽量で丈夫なヴィンテージテイストの大容量バッグ。
■リコリス M-51ジャケット
発売日：2026年5月中旬
サイズ：M/L/XL
カラー：BLACK/MOSS
価格：16,500円（税込）
機能性とデザイン性を両立させたコスパオリジナルのM-51ジャケット
■リコリス ファンクショナルバックパック
発売日：2026年5月中旬
サイズ：（約）縦42cm 横30cm マチ20cm（内容量：約26リットル）
カラー：BLACK/RANGER GREEN
価格：14,300円（税込）
優れた収納力と機能性！
普段使いにはもちろん、アウトドアでも活躍する多機能バックパック。
■リコリス メタルカラビナ
発売日：2026年5月中旬
サイズ：（約）縦8×幅5cm / アルミニウム製
価格：1,430円（税込）
使いやすさとデザイン性を両立させた国産メタルカラビナ。
■リコリス リールキーホルダー
発売日：2026年5月中旬
サイズ：（約）縦8×横3.8×リールの長さ50cm / 亜鉛合金製
価格：1,650円（税込）
50cmまで伸びるリールは実用性と機能性抜群！
パスケースとも相性ぴったりな便利ツール
【基本予約受付期間】～2026年3月1日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
----------------------------------------
(C)Spider Lily／アニプレックス・ＡＢＣアニメーション・ＢＳ１１
----------------------------------------
