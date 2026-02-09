株式会社BOTANICO

2026年3月18日発売予定の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）は、最初の告知から2週間以上が経過した現在も、Amazonおよび楽天ブックスにおいて高い支持を集め、各種ランキングで上位にランクインしています。

発売前タイトルでありながら、話題性だけに頼らず、継続的に順位を伸ばす動きを見せており、WBCイヤーを背景に、野球ファンはもちろん、ビジネス・マネジメント層からも注目が続いています。

■ 最新ランキング実績（2026年2月上旬時点）

Amazon

光文社新書「最新リリース」：第2位

楽天ブックス

週間ランキング：第3位

（ホビー・スポーツ・美術部門／集計期間：2026年2月2日（月）～2月8日（日））

日別ランキング：第1位

（ホビー・スポーツ・美術部門／2026年2月6日（金））

■ 反響が続く背景

本書は、プロ野球の名監督たちの采配や言葉を、単なる戦術論ではなく、組織マネジメント・人材育成・意思決定の構造として読み解く点が大きな特徴です。

そのため、

・プロ野球・WBCに関心のある読者

・組織を率いる立場のビジネスパーソン

・指導・教育に携わる層

といった幅広い読者層に支持され、「時間が経つほど評価される一冊」として、発売前にもかかわらず安定した動きを続けています。

【書籍情報】

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ（予定）

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

【著者プロフィール】

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp