【東京グレートベアーズ】ホームゲームにて「RESOL HOTELS DAY（リソルホテルズデー）」開催決定！

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年3月21日(土)、22日(日)に有明コロシアムにて開催される2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム 東レアローズ静岡戦において、東京グレートベアーズ オフィシャルパートナーである、リソル株式会社をマッチデースポンサーとして、ホームゲームを開催することとなりましたのでお知らせいたします。

■「RESOL HOTELS DAY（リソルホテルズデー）」 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs 東レアローズ静岡

・日時：

3月21日（土）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

3月22日（日）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明2丁目2丁目2－22）

・後援：東京都

＜来場者特典＞

RESOL HOTELSオリジナルグッズをプレゼント

※商品はなくなり次第、終了となります。

＜POM（Player of the match）受賞選手へのプレゼント＞

勝利チームから1名選出される本日のMVPにあたる「POM（Player of the match）」受賞選手には、副賞として航空券・鉄道利用とRESOL HOTELSの宿泊（全国20ホテルから選択可能）がセットになった宿泊招待券を贈呈いたします。

※両日実施します。

■マッチデー スポンサー リソル株式会社 概要

社名：リソル株式会社

所在地：千葉県茂原市真名1808-1 リソルの森内 フォレストアカデミー

ホームページ：https://www.resol-hotel.jp/

「物語のあるホテル」をコンセプトに、それぞれに異なる趣で旅を彩るツーリストホテル「リソルホテルズ（英語表記：RESOL HOTELS）」は、北海道から沖縄まで全国20施設を展開しているホテルブランドです。各地に根付く唯一無二の物語を取りこみ、街のシンボルとしてではなく、街の縮図となるべく生まれたホテルです。

「リソルホテルズ」の定義する「ツーリストホテル」とは、おしゃれ感度の高いミレニアル世代の女性をメインターゲットに、個性的な空間デザインや充実のサービスによる高付加価値な旅をご利用いただきやすいお手ごろな価格帯で提供する、ワンランク上の「旅行者」のためのホテルのことを指しています。

ブランドサイトでは、全国各地のリソルホテルの情報だけでなく季節ごとの魅力的な街の表情を現地ホテルから届けるオウンドコンテンツ「Discovery」を提供し、全国各地から集まる「物語」が、皆さまを旅へと誘います。

■東京グレートベアーズ ／ TOKYO GREATBEARS

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/