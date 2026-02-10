Osaka City SCの4選手が大阪府選抜チームに登場！寺村選手、山田選手、野勢選手が得点！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

2月8日（日）にJ-GREEN堺にて行われた大阪府選抜チームの試合において、大阪府社会人プラチナリーグでベストイレブンを受賞した4選手が出場しました。石川県選抜チームを相手に8-2で快勝し、Osaka City SCの3選手が得点。勝利に貢献しました。

■試合結果概要

左から寺村選手・山田選手・野勢選手・太田選手

日時：2月8日（日）

結果：大阪府選抜チーム 8-2 石川県選抜チーム

場所：J-GREEN堺

■出場選手

Osaka City SCより以下4選手が出場

・太田 航生（GK）

・寺村 浩平（DF）★

・山田 大暉（DF）★

・野勢 日向太（FW）★

★＝得点者

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

