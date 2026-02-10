【梅宮アンナさん×リソウ×NETSEAMallLive】美容メーカー「リソウ」の人気商品をTikTok Shopで特別配信！

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が運営するTikTok Shopアカウント「NETSEAMallLive」は、タレント・ファッションモデルの梅宮アンナさんをゲストに迎えた特別配信を実施いたします。

本配信では、美容メーカー「リソウ」の人気商品をご紹介いたします。日頃から「リソウ」の愛用者である梅宮アンナさんが、実際の使用感やお気に入りポイントを語りながら、視聴者との双方向コミュニケーションを通じて商品の魅力をリアルタイムにお届けします。

配信概要

・日時：2月11月（水）９:00～12:00/ゲスト出演9:30～（予定）

・ゲスト：梅宮アンナさん

・紹介商品：「リソウ」美容関連アイテム

・配信アカウント：TikTok Shop「NETSEAMallLive」

視聴URL：＜リンク＞(https://www.tiktok.com/@netseamalllive?_r=1&_t=ZS-93d7rGVjJQr)

「リソウ」（株式会社リソウ）について

株式会社リソウは、「本物の価値をもつ、一歩先の化粧品」を追求する美容メーカーです。

原料となる無農薬栽培米を自社農場で生産するほか、独自原料の研究・開発に取り組み、植物の力と科学的視点を融合した製品の提供を行っています。

主力製品「リペアジェル」をはじめとする独自性の高いスキンケアは、多くの利用者から支持を集め、年齢肌のお悩みケアを中心とした幅広い層に選ばれています。

【会社概要】

・代表者：代表取締役 齊藤 紀克

・設立 : 平成7年5月

・所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-5 南6F

・URL ：http://www.risou.com/

ゲスト・プロフィール

■梅宮アンナさん

1972年生まれ、東京都出身。20歳でモデルデビューし、ファッション誌『JJ』の表紙を飾るなど、90年代を代表する人気モデルとして活躍。飾らないライフスタイルと等身大の美容観が多くの女性から支持を集める。現在も美容メーカー「リソウ」の製品を日常的に愛用しており、自身の体験に基づくリアルな美容情報の発信が共感を呼んでおります。

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、膨大なデータとAI技術を活用しながら、国内外の流通市場において新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」やBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を展開し、流通のDX化を推進してきました。

現在は、巨大な供給力を持つ中国を起点とした China to Japan 領域へ事業の選択と集中をし、新規事業である OEM 自社プロダクト「AP LAB」やライブコマース事業「NETSEA MallLive」を軸に、D2CのみならずB領域にも商品提供・販路支援を行う 「D2X（Direct to X）コマース」を成長戦略の中核として事業推進しております。

オークファングループは、既存事業で培った基盤を活かしながら新規事業への戦略的転換を進め、次世代の流通インフラを創出する企業として成長を続けてまいります。

株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/