マッチングアプリ「タップル」、人気Youtubeチャンネル「GGチャンネル」氏原さんとのコラボ企画「日常のプチ贅沢」を期間限定で実施

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は運営するマッチングアプリ「タップル」において、大人気YouTubeチャンネル「GGチャンネル」「うじとうえだ」の氏原さんとのコラボレーションコンテンツ「日常のプチ贅沢」を、2026年2月10日（火）～4月9日（木）の期間限定で提供することをお知らせいたします。

「日常のプチ贅沢」について

◼︎概要

本コンテンツでは、氏原さんからの質問「みんな、日常のプチ贅沢はあるか？」に答えることで、仕事や勉強を頑張った時など、日頃行っている“プチ贅沢”をプロフィール上に追加することができます。

◼︎背景

氏原さんは、ご自身の「GGチャンネル」において、相方のサカモトさんとともに、話題の商品レビューや食べ比べ企画を日常的に発信されています。「気になる商品を実際に試してみる」「少し贅沢な食体験を楽しむ」という配信スタイルは、本コンテンツのコンセプトと高い親和性を有しているため、この度起用いたしました。

「タップル」では、これまで「趣味タグ」や「おでかけ機能」など、趣味・嗜好を通じて自然なマッチングが生まれる仕組みを提供してきました。本コンテンツを通じて、より多くの共感や会話のきっかけを創出し、マッチング体験の向上を目指します。

◼︎実施期間

2026年2月10日（火）～2026年4月9日（木）

今後も「タップル」では、利用者の皆様の恋愛総量の最大化に向けて、サービスの拡充およびキャンペーン等を行ってまいります。

GGチャンネル 氏原さん 公式プロフィール

『来たコメントに全てキレる生配信』がバズり、一躍SNSの有名人に。

『GGチャンネル』では偏食キャラを活かした辛口レビューが話題に。

24年9月に開設された新チャンネル『うじとうえだ』では、ローテンションな旅動画が人気を博し、わずか1か月でチャンネル登録者数10万人を突破。現在は平均再生数150万超を記録している。

■公式SNS

YouTube：https://www.youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg

https://www.youtube.com/@ujitoueda

X：https://x.com/buchiuji

Instagram：https://www.instagram.com/buchiuji/

TikTok：https://www.tiktok.com/@ujiharagongoal

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大規模のマッチングアプリです。2014年5月のサービス開始から、累計会員数2,300万人（2025年7月時点）を突破し、恋活中の20代の男女を中心に利用されています。24時間以内にデートのお相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所をきっかけにたくさんの出会いを生み出せるような機能を提供しています。安心・安全への対策は業界でも高い基準を設けており、24時間365日の監視パトロールや公的身分証明書による本人確認、AIを用いた不正利用者の早期検知システム、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートなどを提供しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

https://tapple.me/

安心安全への取り組み

https://www.cyberagent.co.jp/sustainability/info/detail/id=20561

株式会社タップルについて

株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。

2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

https://www.tapple.co.jp/