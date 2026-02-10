テレビ朝日とAimingによる実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』がSteam Nextフェス参戦！

株式会社テレビ朝日

株式会社テレビ朝日は株式会社Aimingと共同制作の実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』（略称、『べっぴん荘』）において、Steam Nextフェスへの参加と、製品版の価格が決定したことをお知らせいたします。

■『べっぴん荘』がSteam Nextフェスに参加＆製品版価格が\1,400に決定！

2月24日より開催される世界中の新作ゲームが紹介されるオンラインイベント Steam Nextフェスへの参加が決定いたしました。Steam Nextフェスへの参加を通じ、世界中のより多くのユーザーに『べっぴん荘』をお届けすべく、引き続き対応言語の拡張等を行ってまいります。

また、3月4日発売の製品版の価格が1,400円（税込）に決定いたしました。一人称実写映像の圧倒的な没入感と、ゲーム性が融合した本作をぜひお手に取りやすい価格でお楽しみください。

〈Steam(R)ストアページ〉

https://store.steampowered.com/app/3898860/_/

〈体験版ページ〉

https://store.steampowered.com/app/4004740/___Demo/

〈公式X〉

https://x.com/antena_binbin





■『べっぴん荘』の無料体験版が本日よりMac OSの対応を開始！

2026年3月4日の製品版発売に先駆け、現在配信中の体験版が本日よりMac OSへの対応を開始いたしました。従来のWindows環境に加えてMacユーザーの皆さまも、5人のヒロインとのシェアハウス生活を発売の前にご体験いただけるようになりました。

■公式Xにて幼馴染のヒロイン菜緒役 花城奈央さんのサイン入りグッズがもらえるキャンペーンが開催中！

べっぴん荘公式X（https://x.com/antena_binbin）にて菜緒役、花城奈央さんのサイン入りクッションを抽選で1名様にプレゼントするキャンペーンを開催しております。ぜひ公式Xのフォロー＆RP、ウィッシュリスト登録とレビューを投稿してキャンペーンにご参加ください。

サインの様子は花城さんのゲームプレイ実況のアーカイブ（https://youtube.com/live/XZu_3HUCc_A）にて公開中ですので、ぜひご覧ください。

べっぴん荘公式Xではゲームの最新情報やプレゼントキャンペーンなど様々な情報をお届けする予定ですので、ぜひフォローしてお待ちください。

キャンペーン応募期間：2月14日(土)23:59まで

※詳細は公式Xよりご確認ください。

■『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』とは

一人称視点の実写映像でストーリーが繰り広げられる、没入感の高い恋愛シミュレーションゲームです。

大学新生活初めての一人暮らし。トラブルで住む場所を失ったあなたは、シェアハウスで５人の女性と過ごすことに。ひとつ屋根の下で過ごす１年間のなかで、彼女たちとの関係は少しずつ変化していく。

ヒロインたちの気持ちを"敏感"に感じ取り、あなたの選択で最高な恋の結末を迎えることはできるのか？

あなたの恋のアンテナの力が試される。

■ゲームストーリー

上京し、夢と期待に胸を膨らませていたはずの大学生活。

しかし、思わぬトラブルで住む場所を失ったあなたは、運命に導かれるように別嬪荘と名付けられたシェアハウスで暮らすことに。

そこで待っていたのは、性格も個性も全く異なる、魅力あふれる5人のヒロインたちとの共同生活。

春の出会いから冬の聖夜まで、別嬪荘での1年間は、水着選び、ハロウィン、そして特別なクリスマスなど、二度と忘れられないイベントで彩られる。甘くて、ちょっとおバカな共同生活があなたを待っている。

■登場ヒロインについて

▼菜緒

昔からあなたのことを知る、やきもち焼きの幼馴染。

キャスト:花城奈央（https://x.com/cu_clu_nao）

▼凪

アイドルを目指している練習生。本当は優しいのに素っ気ない態度をとってしまう一面も。

キャスト：渚のん（https://x.com/nagisa__non）

▼アノン

アルバイト先の頼れるリケジョの先輩。才色兼備で包容力もあり、あなたを癒してくれる。

キャスト：あのん（https://x.com/anon_551）

▼流花

親友の妹だが現在は大人気アイドル。無邪気で放って置けないキュートな存在。

キャスト：北野瑠華（https://x.com/official_ruka25）

▼美玲

アルバイト先の常連客。ミステリアスな魅力を持つ年上のお姉さん。

キャスト：神山みれい（https://x.com/mirei_burlesque）

■『ひとり飛ばしてBEPPINN SUN』が各種音楽配信サービスで絶賛配信中！

べっぴん荘の主題歌『ひとり飛ばしてBEPPINN SUN』が、主要音楽配信サービスにて好評配信中です。本楽曲はゲーム内で大人気アイドルとして登場する4人目のヒロイン・流花（北野瑠華）が所属する「ANTENNA GIRLS」の最新曲として実際にリリースされております。作中に登場する彼女たちの雰囲気そのままに明るく元気なポップソングに仕上がっており、本ゲームのストーリーになぞらえた歌詞にも注目です！

〈配信サイト〉

https://linkco.re/6qZqQuuG

＜ゲーム概要＞

タイトル：『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』

ジャンル：実写恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム：Steam(R)

体験版：https://store.steampowered.com/app/4004740/__Demo/

製品版：https://store.steampowered.com/app/3898860/_/

発売日：2026年3月4日(水)

価格：1,400円（税込）

公式X：https://x.com/antena_binbin

(C) tv asahi・Aiming Inc.

(C)2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。